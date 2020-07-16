***SKBNK* *SANEL* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.07.2020 09:05
***SKBNK******SANEL******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SANEL, SKBNK, SEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860031
BIST
11:54119.238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.496,66
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:546,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:547,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:54398,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,68
|Açılış
|: 398,33
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.107.166
|% 10,00
|
|KENT
|1.248,30
|19.134.931
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|14.680.567
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|26.780.950
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.206.486
|% 9,98
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|GLRYH
|13,22
|9.690.419
|% -3,78
|
|MRGYO
|2,32
|5.195.516
|% -3,73
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|AYEN
|6,43
|6.476.086
|% -3,45
|
|EKGYO
|2,30
|631.878.698
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,17
|543.493.873
|% 2,17
|
|THYAO
|12,19
|536.668.994
|% 3,31
|
|GARAN
|8,03
|463.481.412
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,65
|407.290.042
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,30
|631.878.698
|% -1,71
|
|TSPOR
|5,17
|543.493.873
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,70
|184.522.730
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,40
|215.934.453
|% 1,69
|
|TRKCM
|4,65
|407.290.042
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5759
|8,6189
|% -0,33
|
|Frank
|7,2285
|7,2721
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,73
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|-6,70
|
|Tam
|2.667
|2.679
|-6,90
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|-3,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08XU100
Endeks 119, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 246.00 milyon TL de
-
12:07TRGYO
Yüzde 9.25 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 931, 409 adet işlem
-
12:06AKSGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 979, 633 adet işlem
-
12:05TRGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 668, 138 adet işlem
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, KRDMD