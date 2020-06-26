***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2020 09:00
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank TAŞ. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853030
BIST
11:49115.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.014,43
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:496,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:497,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
11:49389,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 389,10
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.533.711
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.352.425
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|118.955.564
|% 9,28
|
|SARKY
|6,86
|23.297.900
|% 9,24
|
|AKSUE
|11,91
|22.272.778
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,40
|99.888.717
|% -5,04
|
|YKGYO
|4,01
|44.695.295
|% -4,98
|
|IHGZT
|4,57
|8.492.521
|% -3,59
|
|ISFIN
|4,18
|587.470.551
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|447.965.449
|% 2,33
|
|ODAS
|2,34
|233.094.961
|% 2,63
|
|THYAO
|12,56
|211.159.962
|% 1,13
|
|IHLGM
|1,63
|199.749.541
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,08
|447.965.449
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,18
|587.470.551
|% 3,47
|
|IHLGM
|1,63
|199.749.541
|% 1,24
|
|ODAS
|2,34
|233.094.961
|% 2,63
|
|CEMAS
|1,45
|144.312.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4809
|8,5234
|% -0,08
|
|Frank
|7,2067
|7,2501
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,91
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|0,30
|
|Tam
|2.596
|2.607
|0,30
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|0,10
|
|Çeyrek
|631
|638
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,01
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,40
|