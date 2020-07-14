***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2020 18:04
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında International Finance Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859833
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8331
En Düşük
7,7736
18:05399,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,54
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5889
|8,6320
|% 0,05
|
|Frank
|7,2851
|7,3290
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,25
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|10,20
|
|Tam
|2.673
|2.686
|10,50
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,10
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AYEN
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
17:56XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de