***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2020 09:46
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Türk Anonim Şirketi Pers. Sos. Sig. San. Vak. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871199
BIST
10:391.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:397,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:398,7386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7855
En Düşük
8,7115
10:39456,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,04
|Açılış
|: 456,41
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:37
|INTEM
|15,73
|3.149.471
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.476.065
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.313.198
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,60
|15.827.809
|% -6,94
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EMKEL
|2,88
|966.234
|% -5,26
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|SASA
|15,49
|309.187.446
|% -3,79
|
|PETKM
|4,14
|179.753.078
|% 0,73
|
|SISE
|6,07
|169.031.695
|% 1,51
|
|GUSGR
|6,38
|148.652.218
|% 2,41
|
|GARAN
|6,79
|138.888.162
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,88
|101.669.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|96.004.421
|% -0,49
|
|PETKM
|4,14
|179.753.078
|% 0,73
|
|TSKB
|1,11
|32.058.208
|% 0,00
|
|SISE
|6,07
|169.031.695
|% 1,51
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3905
|7,3947
|% 0,06
|
|Euro
|8,7393
|8,7466
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7015
|9,7502
|% 0,06
|
|Frank
|8,1000
|8,1488
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,05
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|