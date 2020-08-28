***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.08.2020 09:47
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Türk Anonim Şirketi Pers. Sos. Sig. San. Vak. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871518
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
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0
En Düşük
0
18:057,3488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4040
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7,3783
En Düşük
7,3321
18:058,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,7472
En Düşük
8,6699
18:05459,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,88
|Açılış
|: 459,76
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,12
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|KERVN
|0,40
|196.578
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3418
|7,3497
|% -0,10
|
|Euro
|8,7266
|8,7343
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7029
|9,7516
|% 0,33
|
|Frank
|8,0692
|8,1178
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|17,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,07
|