***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2020 16:15
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Samruk Kazyna Invest LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890755
BIST
16:331.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 27,72
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.311
En Düşük
1.288
16:337,8744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:339,4330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:33457,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 10,60
|Açılış
|: 457,62
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KARTN
|2.834,30
|57.038.270
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.824.194
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|112.170.614
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.554.240
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.137.346
|% 10,00
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|THYAO
|11,72
|796.101.895
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|PETKM
|4,24
|791.394.736
|% 1,19
|
|GARAN
|9,11
|3.920.869.122
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,87
|1.780.418.963
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,17
|792.797.258
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|754.147.406
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,36
|459.816.507
|% 8,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8704
|7,8744
|% 0,62
|
|Euro
|9,4293
|9,4330
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,4636
|10,5161
|% 0,61
|
|Frank
|8,6665
|8,7187
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0924
|2,1028
|% 0,57
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|31,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,17
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|78,76
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|38,10
|
|Çeyrek
|732
|749
|19,05
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,22
|
|B. Petrol
|47,77
|47,77
|-0,11
|
Seans Raporu
16:33
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16:46ETYAT
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KARTN, BFREN
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16:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, THYAO