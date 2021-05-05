***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2021 09:14
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934544
BIST
11:251.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.416
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1.424
En Düşük
1.409
11:258,3497
En Yüksek
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11:2510,0248
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478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|TSPOR
|2,29
|74.226.256
|% 9,57
|
|MTRKS
|41,84
|85.195.565
|% 8,96
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,50
|13.533.869
|% 7,91
|
|CIMSA
|24,28
|92.570.880
|% 7,43
|
|VAKFN
|19,17
|38.916.327
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.064.391
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.560.131
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|344.040.463
|% -1,32
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,69
|264.517.278
|% 0,79
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.379.079
|% -0,48
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,81
|64.629.136
|% 0,09
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3478
|8,3497
|% 0,30
|
|Euro
|10,0072
|10,0248
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,5618
|11,6198
|% 0,34
|
|Frank
|9,0779
|9,1326
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2196
|2,2308
|% 0,33
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,53
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|