***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 18:07
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030942
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2808
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,4720
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
18:05925,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 14,69
|Açılış
|: 925,69
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8121
|15,8219
|% 1,81
|
|Euro
|16,6769
|16,7122
|% 2,91
|
|Sterlin
|19,6587
|19,7573
|% 3,01
|
|Frank
|15,8591
|15,9547
|% 2,70
|
|Riyal
|4,1993
|4,2204
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,99
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,23
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,73
|