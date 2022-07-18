***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.07.2022 08:52
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045660
BIST
11:372.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 51,93
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3717,5025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1026
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5025
En Düşük
17,2771
11:3717,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1722
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:37966,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,47
|Açılış
|: 966,34
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:36
|RTALB
|9,24
|99.770.857
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|74.509.146
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.033.654
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,27
|16.957.980
|% 9,19
|
|GESAN
|47,66
|139.826.355
|% -7,37
|
|PINSU
|5,83
|17.947.018
|% -6,57
|
|SILVR
|20,68
|48.994.315
|% -6,17
|
|DOBUR
|44,58
|4.100.837
|% -4,33
|
|SMRTG
|30,40
|83.522.489
|% -3,49
|
|THYAO
|48,54
|1.227.983.362
|% 1,25
|
|EREGL
|27,24
|808.316.873
|% 4,93
|
|TUPRS
|240,10
|419.515.037
|% 5,40
|
|SASA
|41,04
|372.881.074
|% 3,48
|
|SISE
|20,60
|302.166.967
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,96
|271.630.537
|% 0,34
|
|ODAS
|3,40
|300.382.602
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,29
|227.832.591
|% 2,63
|
|TSKB
|2,16
|102.134.442
|% 3,35
|
|EREGL
|27,24
|808.316.873
|% 4,93
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4845
|17,4985
|% 0,57
|
|Euro
|17,7043
|17,7208
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8199
|20,9243
|% 1,15
|
|Frank
|17,8728
|17,9805
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6430
|4,6663
|% 0,51
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.673
|-31,00
|
|Yarım
|3.204
|3.257
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|
Seans Raporu
11:36
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