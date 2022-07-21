***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.07.2022 09:13
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047109
BIST
10:292.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,32
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2917,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0509
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2918,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1818
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,1070
En Düşük
17,9005
10:29958,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,51
|Açılış
|: 958,73
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DOBUR
|50,80
|4.909.198
|% 9,96
|
|VANGD
|4,00
|5.153.041
|% 8,99
|
|KAPLM
|55,20
|20.925.272
|% 7,92
|
|BOSSA
|12,71
|44.561.322
|% 7,89
|
|TIRE
|26,54
|29.028.104
|% 6,59
|
|KLRHO
|13,24
|41.227.796
|% -4,06
|
|GRNYO
|2,43
|937.551
|% -3,19
|
|GESAN
|50,15
|27.349.277
|% -3,00
|
|TGSAS
|13,68
|4.838.776
|% -2,56
|
|KONYA
|1.185,10
|8.532.150
|% -2,56
|
|THYAO
|51,50
|616.422.190
|% 0,29
|
|FROTO
|269,40
|246.810.020
|% 2,94
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|ASELS
|22,44
|219.018.792
|% 1,17
|
|SISE
|21,28
|215.305.505
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,05
|240.520.228
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,28
|65.557.563
|% 3,23
|
|ODAS
|3,63
|153.877.542
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,60
|106.054.850
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|26.953.998
|% 0,78
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6262
|17,6526
|% 0,29
|
|Euro
|18,0094
|18,1070
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,0211
|21,1266
|% -0,01
|
|Frank
|18,0423
|18,1510
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6763
|4,6998
|% 0,14
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|-4,77
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.529
|6.604
|-4,00
|
|Yarım
|3.181
|3.231
|2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,56
|