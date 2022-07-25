***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.07.2022 17:43
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047589
BIST
17:502.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 31,43
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:5017,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1065
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:5018,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:50983,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,25
|Açılış
|: 983,74
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:50
|INTEM
|73,15
|37.164.847
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|39.975.943
|% 9,97
|
|ANGEN
|34,92
|193.996.795
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.816.308
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.980.248
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|86.956.858
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,58
|485.742.803
|% -6,58
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,54
|3.579.237.018
|% -1,02
|
|SISE
|21,18
|1.669.037.115
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,15
|1.634.912.922
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,96
|975.556.520
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,81
|939.183.807
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.634.912.922
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.943.248
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|939.183.807
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|628.696.614
|% 4,41
|
|TSKB
|2,42
|355.933.874
|% 3,42
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8200
|17,8337
|% 0,60
|
|Euro
|18,2147
|18,2348
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4051
|21,5125
|% 0,86
|
|Frank
|18,4020
|18,5129
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7317
|4,7554
|% 0,58
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.694
|-68,00
|
|Yarım
|3.226
|3.272
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|-18,00
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem