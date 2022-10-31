***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2022 09:06
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yrdm. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075127
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
0
En Düşük
0
12:3518,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3518,5257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
12:35982,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 982,45
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ENJSA
|20,00
|331.726.834
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|36.241.201
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,55
|6.515.928
|% 0,00
|
|IDEAS
|38,60
|16.423.329
|% 0,00
|
|KFEIN
|26,20
|23.348.500
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,60
|367.168.160
|% -65,62
|
|HURGZ
|3,20
|23.628.175
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,52
|12.267.271
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|60.656.185
|% 0,00
|
|INTEM
|89,90
|9.846.466
|% 0,00
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6103
|% 0,16
|
|Euro
|18,5058
|18,5700
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,5084
|21,6162
|% -0,04
|
|Frank
|18,5852
|18,6971
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.213
|3.261
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-0,99
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında