***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:31
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091056
BIST
10:415.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,12
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:4118,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:4119,9175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0609
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:411.087,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.087,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:39
|TERA
|17,71
|496.978
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|77.653.418
|% 9,95
|
|SAMAT
|17,57
|17.671.207
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,25
|470.255.982
|% -6,39
|
|VKING
|25,90
|105.672
|% -5,13
|
|THYAO
|139,10
|1.016.444.694
|% -0,71
|
|KOZAL
|545,50
|869.439.517
|% -8,58
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|NUGYO
|8,38
|721.824.174
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,20
|569.333.485
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,83
|518.103.967
|% 2,07
|
|PETKM
|19,43
|731.959.810
|% 2,05
|
|TSKB
|4,30
|138.207.052
|% 0,94
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7144
|18,7283
|% 0,10
|
|Euro
|19,9002
|19,9179
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4250
|22,5375
|% 0,02
|
|Frank
|20,0697
|20,1906
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9621
|4,9870
|% 0,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,93
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 64 artarak (% 0.05 ) 5, 792
-
10:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ENKAI, THYAO, KOZAL
-
10:54XU100
Endeks 5, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 14, 816.00 milyon TL de
-
10:54SEKFK
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 188 adet işlem
-
10:51ARSAN
Yüzde 6.23 oranında artışla 12.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 151 adet işlem