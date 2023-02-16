***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2023 09:28
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113736
BIST
11:295.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 90,46
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:2918,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2920,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:291.117,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,23
|Açılış
|: 1.117,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OYAKC
|30,14
|191.720.381
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.563.559
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.323.908
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.782.258
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,16
|2.038.729
|% -9,92
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|60,10
|265.221.923
|% -8,80
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|SISE
|44,46
|1.646.569.608
|% 4,12
|
|TUPRS
|624,20
|1.628.065.557
|% 8,58
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|AKBNK
|16,56
|1.327.193.952
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,22
|674.429.893
|% 3,13
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8498
|18,8533
|% 0,03
|
|Euro
|20,1964
|20,2100
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6737
|22,7874
|% 0,29
|
|Frank
|20,3685
|20,4913
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|