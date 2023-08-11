***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2023 14:25
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184433
BIST
'
14:447.602
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 160,22
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.641
14:4427,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4429,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1255
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
14:441.668,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.668,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:42
|PAPIL
|25,08
|127.550.649
|% 10,00
|
|SAYAS
|58,85
|152.113.190
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,79
|184.011.477
|% -56,59
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|57.048.480
|% -6,58
|
|THYAO
|264,20
|8.462.836.342
|% 2,21
|
|ASTOR
|123,60
|5.333.172.365
|% 2,49
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|GARAN
|56,30
|3.743.785.961
|% 3,30
|
|SKBNK
|3,85
|1.111.827.292
|% 2,67
|
|EKGYO
|8,51
|2.376.421.335
|% 0,12
|
|YKBNK
|15,60
|3.904.979.816
|% -0,76
|
|ISCTR
|17,13
|3.571.239.229
|% -0,81
|
|AKBNK
|30,78
|4.482.321.741
|% 0,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0429
|27,0495
|% 0,19
|
|Euro
|29,7535
|29,7633
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,3283
|34,5005
|% 0,51
|
|Frank
|30,7920
|30,9775
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1868
|7,2229
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,14
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.135
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.576
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,04
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,54
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 03 artarak (% 1.95 ) 8, 264
-
14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, YKBNK
-
14:57XU100
Endeks 7, 610 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 90, 208.00 milyon TL de
-
14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem
-
14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem