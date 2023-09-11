***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2023 14:42
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193707
BIST
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16:588.171
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -153,93
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5826,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0453
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5828,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1734
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:581.664,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.464.100,00
|1.464.100
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.937.585
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.275.859
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.459.774
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KZGYO
|47,40
|5.546.516.352
|% 6,80
|
|THYAO
|236,90
|5.336.406.076
|% -2,63
|
|ENKAI
|35,46
|5.033.319.511
|% 3,56
|
|ISCTR
|23,18
|4.678.062.808
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,08
|2.512.950.348
|% -0,20
|
|EKGYO
|9,11
|3.428.376.542
|% -3,90
|
|SKBNK
|5,72
|1.585.210.911
|% 3,62
|
|KOZAL
|33,02
|8.307.131.273
|% 6,79
|
|KLGYO
|3,35
|756.796.530
|% 0,30
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8756
|26,8842
|% 0,18
|
|Euro
|28,8953
|28,9131
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,5814
|33,7498
|% 0,67
|
|Frank
|30,0247
|30,2056
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1439
|7,1797
|% 0,15
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.069
|11.149
|40,00
|
|Yarım
|5.551
|5.597
|21,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,96
|0,16
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|0,41
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem
-
17:10ATATP
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 750 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 52 kaybederek (% -1.50 ) 7, 185
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, LINK, QNBFL, SARKY, TMSN, HURGZ, BOSSA, ISKUR, GWIND, SONME
-
17:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, TATEN, ONCSM