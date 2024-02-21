***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2024 09:54
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Basri Göktan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250930
BIST
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11:019.318
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,76
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.317
En Yüksek
9.397
11:0130,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0515
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9624
En Düşük
30,8591
11:0133,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0581
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,5513
En Düşük
33,3775
11:012.019,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,47
|Açılış
|: 2.019,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.021,40
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler11:01
|BRKVY
|153,30
|31.652.703
|% 9,97
|
|UFUK
|218,40
|5.579.246
|% 9,97
|
|KSTUR
|3.425,00
|4.962.825
|% 9,95
|
|SODSN
|118,50
|9.524.556
|% 9,93
|
|TETMT
|8.990,00
|2.319.420
|% 9,33
|
|AYCES
|1.371,00
|111.636.311
|% -9,98
|
|ETYAT
|15,11
|13.971.978
|% -8,31
|
|BRMEN
|5,11
|191.579
|% -6,07
|
|RODRG
|80,00
|15.545.689
|% -5,66
|
|AVHOL
|58,05
|43.731.989
|% -5,61
|
|MIATK
|72,65
|3.702.296.089
|% 5,52
|
|EREGL
|49,84
|3.322.281.459
|% 0,44
|
|THYAO
|282,00
|2.787.408.167
|% 0,27
|
|AKBNK
|43,94
|2.116.100.397
|% 1,95
|
|ISCTR
|28,34
|1.767.762.041
|% -0,28
|
|ZOREN
|6,13
|944.126.114
|% 4,07
|
|EREGL
|49,84
|3.322.281.459
|% 0,44
|
|ISCTR
|28,34
|1.767.762.041
|% -0,28
|
|MIATK
|72,65
|3.702.296.089
|% 5,52
|
|YKBNK
|24,38
|1.212.422.536
|% -0,41
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9565
|30,9617
|% 0,17
|
|Euro
|33,4938
|33,5062
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,9845
|39,1800
|% 0,20
|
|Frank
|35,0013
|35,2122
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2296
|8,2708
|% 0,14
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|905,65
|911,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,59
|991,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,45
|82,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,94
|2.029,20
|% 0,66
|