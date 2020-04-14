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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
10.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2020 Tarih ve 10058 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

Bankamızın 31.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2020 tarih ve 10058 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837885


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