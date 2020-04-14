***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 18:05
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
10.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2020 Tarih ve 10058 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.04.2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2020 tarih ve 10058 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837885
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1064
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4895
En Düşük
7,3720
18:05380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 7,81
|Açılış
|: 380,81
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5791
|8,6221
|% 1,67
|
|Frank
|7,0632
|7,1057
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,57
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,76
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.495
|50,90
|
|Tam
|2.501
|2.567
|52,50
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|25,50
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,83
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,12
|
|B. Petrol
|29,69
|29,69
|-2,05
|
Seans Raporu
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