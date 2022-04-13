***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 18:23
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2022 Tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Bankamızın 30.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020149
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0100
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,9231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1127
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9374
En Düşük
15,7820
18:05928,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,38
|Açılış
|: 928,49
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5851
|14,5997
|% 0,01
|
|Euro
|15,8859
|15,9153
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,0495
|19,1451
|% 0,78
|
|Frank
|15,5598
|15,6535
|% -0,07
|
|Riyal
|3,8788
|3,8983
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,80
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|3,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem