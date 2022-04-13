***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi12.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2022 Tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalarBankamızın 30.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020149BIST