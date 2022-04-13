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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.04.2022 18:23
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
12.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2022 Tarih ve 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

Bankamızın 30.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2022 tarih ve 10558 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020149


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