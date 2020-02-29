***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.02.2020 01:31
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.358 86.358 0 86.358
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 2.700 3.736 0 0 -10.640 0 0 0 0 -4.204 0 -4.204
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -477.131 86.358 2.377.326 0 2.377.326
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 -684.082 0 -684.082
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 15.503 4.540 0 0 11.534 0 0 0 0 31.577 0 31.577
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 0 -684.082 1.976.583 0 1.976.583
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.132.231 9.536.457 17.668.688 11.244.924 11.276.391 22.521.315
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.064.006 2.727.752 5.791.758 3.396.221 2.517.867 5.914.088
Teminat Mektupları
3.060.245 751.063 3.811.308 3.388.786 991.562 4.380.348
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
198.512 8.991 207.503 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.861.733 742.072 3.603.805 3.240.282 987.790 4.228.072
Banka Kredileri
0 16.980 16.980 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 16.980 16.980 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 664.394 664.394 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 664.394 664.394 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.761 1.160.333 1.164.094 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.692.243 410.742 3.102.985 2.321.902 84.759 2.406.661
Cayılamaz Taahhütler
2.263.886 410.742 2.674.628 1.822.705 84.759 1.907.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
115.692 400.526 516.218 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.203.037 10.216 1.213.253 980.296 10.826 991.122
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
399.194 0 399.194 336.022 0 336.022
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.278 0 9.278 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
536.175 0 536.175 473.623 0 473.623
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
510 0 510 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 428.357 0 428.357 499.197 0 499.197
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
428.357 0 428.357 499.197 0 499.197
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.375.982 6.397.963 8.773.945 5.526.801 8.673.765 14.200.566
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
924.000 0 924.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
924.000 0 924.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.451.982 6.397.963 7.849.945 4.590.801 8.673.765 13.264.566
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
102.488 212.931 315.419 434.716 656.456 1.091.172
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
21.042 136.324 157.366 226.608 322.233 548.841
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
81.446 76.607 158.053 208.108 334.223 542.331
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.242.606 6.017.429 7.260.035 3.698.020 7.298.273 10.996.293
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.057.747 3.057.747 970.090 3.847.410 4.817.500
Swap Para Satım İşlemleri
1.242.606 1.803.564 3.046.170 2.327.930 2.255.145 4.583.075
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 578.059 578.059 200.000 597.859 797.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 578.059 578.059 200.000 597.859 797.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
106.888 149.163 256.051 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
71.988 55.391 127.379 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
34.900 93.772 128.672 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 18.440 18.440 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
452.344.654 241.943.242 694.287.896 429.099.857 223.214.524 652.314.381
EMANET KIYMETLER
1.933.597 1.572.262 3.505.859 1.617.052 1.231.282 2.848.334
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
142.774 70.351 213.125 142.774 89.844 232.618
Tahsile Alınan Çekler
1.708.960 112.251 1.821.211 1.348.012 128.918 1.476.930
Tahsile Alınan Ticari Senetler
78.453 590.226 668.679 65.098 158.429 223.527
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 621.219 623.799 2.124 695.644 697.768
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
829 178.215 179.044 59.043 158.447 217.490
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
446.858.703 239.517.239 686.375.942 423.429.725 220.986.135 644.415.860
Menkul Kıymetler
0 66 66 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
107.968.329 41.401.345 149.369.674 99.952.446 37.881.245 137.833.691
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
26.172.663 13.260.387 39.433.050 28.316.799 11.630.413 39.947.212
Diğer Rehinli Kıymetler
311.293.256 184.818.275 496.111.531 293.982.660 171.441.146 465.423.806
Rehinli Kıymet Alanlar
1.424.455 37.166 1.461.621 1.155.820 33.272 1.189.092
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.552.354 853.741 4.406.095 4.053.080 997.107 5.050.187
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
460.476.885 251.479.699 711.956.584 440.344.781 234.490.915 674.835.696
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.427.333 -1.099.261
Alınan Faizler
3.901.591 3.221.749
Ödenen Faizler
-2.806.231 -2.568.344
Alınan Temettüler
1.289 2.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
466.962 445.250
Elde Edilen Diğer Kazançlar
462.568 881.647
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
388.400 711.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-500.523 -427.144
Ödenen Vergiler
-12.135 -31.086
Diğer
-3.329.254 -3.335.116
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-533.848 -181.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.765 6.015
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
271.470 -219.416
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -395.857 241.319
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
60.455 -4.146.104
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.276.752 3.490.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.402.689 -36.387
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) -341.214 482.483
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.961.181 -1.280.490
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
961.810 -807.852
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.700 -12.500
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.683 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.572 -397.657
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
169.885 115.317
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -1.100.202
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
154.255 873.656
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -366.124
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
844.892 155.215
Diğer
-154.345 -75.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
627.558 2.281
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.022.161 1.091.760
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-579.191 -1.086.461
İhraç Edilen Sermaye Araçları
250.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-65.412 -3.018
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 199.521 414.317
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-172.292 -1.671.744
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.923.914 3.595.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 1.751.622 1.923.914
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
-684.082 86.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.577 -4.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.043 6.436
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.379 3.375
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.675 4.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.011 -1.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.534 -10.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
14.418 -13.353
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.884 2.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-652.505 82.154
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.250.050 3.378.594 4.628.644 1.687.684 3.002.378 4.690.062
Nakit ve Nakit Benzerleri
679.210 3.332.252 4.011.462 962.857 2.756.790 3.719.647
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 679.995 2.866.505 3.546.500 918.291 2.640.353 3.558.644
Bankalar
(3) 161 465.747 465.908 357 116.437 116.794
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 45.365 0 45.365
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-946 0 -946 -1.156 0 -1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.612 11.478 14.090 1.501 9.524 11.025
Devlet Borçlanma Senetleri
2.612 11.478 14.090 1.501 9.524 11.025
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 562.846 24.511 587.357 555.003 15.301 570.304
Devlet Borçlanma Senetleri
555.440 0 555.440 547.586 0 547.586
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.406 24.511 31.917 7.417 15.301 22.718
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 5.382 10.353 15.735 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.382 10.353 15.735 168.323 220.763 389.086
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.765.925 7.006.182 22.772.107 16.340.932 7.632.616 23.973.548
Krediler
(5) 15.908.623 5.913.069 21.821.692 15.399.665 6.656.485 22.056.150
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 1.857.166 1.093.113 2.950.279 2.447.744 976.131 3.423.875
Devlet Borçlanma Senetleri
1.857.166 327.577 2.184.743 2.447.744 293.076 2.740.820
Diğer Finansal Varlıklar
0 765.536 765.536 0 683.055 683.055
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.999.864 0 -1.999.864 -1.506.477 0 -1.506.477
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 593.255 0 593.255 318.321 0 318.321
Satış Amaçlı
593.255 0 593.255 318.321 0 318.321
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
744.776 7.083 751.859 779.704 7.668 787.372
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 740.636 7.083 747.719 775.564 7.668 783.232
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
154.862 7.083 161.945 172.098 7.668 179.766
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
585.774 0 585.774 603.466 0 603.466
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 789.744 0 789.744 627.949 0 627.949
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 125.803 0 125.803 92.434 0 92.434
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
125.803 0 125.803 92.434 0 92.434
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.411 0 12.411 1.422 0 1.422
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 323.338 0 323.338 142.324 0 142.324
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 365.712 233.256 598.968 365.124 322.764 687.888
VARLIKLAR TOPLAMI
19.971.014 10.625.115 30.596.129 20.355.894 10.965.426 31.321.320
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 13.039.278 11.508.534 24.547.812 12.744.487 10.344.647 23.089.134
ALINAN KREDİLER
(3) 99.363 818.191 917.554 97.532 2.229.784 2.327.316
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 5.711 0 5.711 124.596 0 124.596
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 612.721 0 612.721 865.828 0 865.828
Bonolar
269.020 0 269.020 163.978 0 163.978
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
343.701 0 343.701 701.850 0 701.850
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 47.687 17.642 65.329 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.687 17.642 65.329 167.222 90.010 257.232
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 180.838 2.029 182.867 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 780.366 218 780.584 479.080 3.617 482.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
82.251 0 82.251 82.298 0 82.298
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
698.115 218 698.333 396.782 3.617 400.399
CARİ VERGİ BORCU
(10) 48.745 0 48.745 56.723 0 56.723
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 383.561 115.138 498.699 438.835 398.012 836.847
ÖZKAYNAKLAR
(13) 1.966.997 9.586 1.976.583 2.373.279 4.047 2.377.326
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
77.044 0 77.044 -174.718 0 -174.718
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
75.766 0 75.766 -175.996 0 -175.996
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
72.859 0 72.859 52.816 0 52.816
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.597 9.586 6.989 -8.592 4.047 -4.545
Kar Yedekleri
1.345.773 0 1.345.773 1.736.546 0 1.736.546
Yasal Yedekler
290.307 0 290.307 285.989 0 285.989
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
969.063 0 969.063 1.364.154 0 1.364.154
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
-684.082 0 -684.082 -390.773 0 -390.773
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -477.131 0 -477.131
Dönem Net Kâr veya Zararı
-684.082 0 -684.082 86.358 0 86.358
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.617.444 12.978.685 30.596.129 17.800.153 13.521.167 31.321.320
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.951.540 4.192.368
Kredilerden Alınan Faizler
3.515.819 3.479.240
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
40.754 59.375
Bankalardan Alınan Faizler
38.499 22.971
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.183 66.200
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
341.871 562.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.477 1.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
89.970 50.955
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
249.424 509.763
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
10.414 2.312
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.807.248 -2.728.640
Mevduata Verilen Faizler
-2.281.549 -2.168.330
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-71.963 -108.909
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-85.256 -155.392
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-234.806 -257.925
Kiralama Faiz Giderleri
-39.749 -180
Diğer Faiz Giderleri
-93.925 -37.904
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.144.292 1.463.728
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
374.908 351.405
Alınan Ücret ve Komisyonlar
466.962 445.250
Gayri Nakdi Kredilerden
75.265 77.578
Diğer
391.697 367.672
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-92.054 -93.845
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-92.054 -93.845
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.289 2.717
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -86.138 -143.835
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
76.939 16.724
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-85.630 1.004.471
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-77.447 -1.165.030
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 462.568 60.175
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.896.919 1.734.190
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.371.755 -434.938
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -202.177 -81.946
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-497.998 -423.995
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -697.980 -688.498
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-872.991 104.813
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -872.991 104.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 188.909 -18.455
Cari Vergi Karşılığı
0 -17.370
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.477 -111.818
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
196.386 110.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) -684.082 86.358
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10),(11) -684.082 86.358
Grubun Karı (Zararı)
-684.082 86.358
Azınlık Payları Karı (Zararı)
/823151
BIST