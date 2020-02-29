***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 -54.057 0 1.373.597 362.949 0 2.712.151 0 2.712.151TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -477.131 0 -416.979 0 -416.979Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 59.107 -12.727 0 0 6.095 0 1.373.597 -114.182 0 2.295.172 0 2.295.172Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.358 86.358 0 86.358Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 2.700 3.736 0 0 -10.640 0 0 0 0 -4.204 0 -4.204Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362.949 -362.949 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -477.131 86.358 2.377.326 0 2.377.326Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 -684.082 0 -684.082Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 15.503 4.540 0 0 11.534 0 0 0 0 31.577 0 31.577Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 0 -684.082 1.976.583 0 1.976.583Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.132.231 9.536.457 17.668.688 11.244.924 11.276.391 22.521.315GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.064.006 2.727.752 5.791.758 3.396.221 2.517.867 5.914.088Teminat Mektupları3.060.245 751.063 3.811.308 3.388.786 991.562 4.380.348Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler198.512 8.991 207.503 148.504 3.772 152.276Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.861.733 742.072 3.603.805 3.240.282 987.790 4.228.072Banka Kredileri0 16.980 16.980 0 132.949 132.949İthalat Kabul Kredileri0 16.980 16.980 0 132.949 132.949Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834Belgeli Akreditifler0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 664.394 664.394 0 174.680 174.680T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 664.394 664.394 0 174.680 174.680Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden3.761 1.160.333 1.164.094 5.459 957.818 963.277Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.692.243 410.742 3.102.985 2.321.902 84.759 2.406.661Cayılamaz Taahhütler2.263.886 410.742 2.674.628 1.822.705 84.759 1.907.464Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri115.692 400.526 516.218 22.231 73.933 96.164Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.203.037 10.216 1.213.253 980.296 10.826 991.122Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri399.194 0 399.194 336.022 0 336.022İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.278 0 9.278 10.032 0 10.032Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri536.175 0 536.175 473.623 0 473.623Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri510 0 510 501 0 501Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 428.357 0 428.357 499.197 0 499.197Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri428.357 0 428.357 499.197 0 499.197Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.375.982 6.397.963 8.773.945 5.526.801 8.673.765 14.200.566Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar924.000 0 924.000 936.000 0 936.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler924.000 0 924.000 936.000 0 936.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.451.982 6.397.963 7.849.945 4.590.801 8.673.765 13.264.566Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri102.488 212.931 315.419 434.716 656.456 1.091.172Vadeli Döviz Alım İşlemleri21.042 136.324 157.366 226.608 322.233 548.841Vadeli Döviz Satım İşlemleri81.446 76.607 158.053 208.108 334.223 542.331Para ve Faiz Swap İşlemleri1.242.606 6.017.429 7.260.035 3.698.020 7.298.273 10.996.293Swap Para Alım İşlemleri0 3.057.747 3.057.747 970.090 3.847.410 4.817.500Swap Para Satım İşlemleri1.242.606 1.803.564 3.046.170 2.327.930 2.255.145 4.583.075Swap Faiz Alım İşlemleri0 578.059 578.059 200.000 597.859 797.859Swap Faiz Satım İşlemleri0 578.059 578.059 200.000 597.859 797.859Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları106.888 149.163 256.051 458.065 610.742 1.068.807Para Alım Opsiyonları71.988 55.391 127.379 234.015 289.080 523.095Para Satım Opsiyonları34.900 93.772 128.672 224.050 321.662 545.712Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 18.440 18.440 0 108.294 108.294EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER452.344.654 241.943.242 694.287.896 429.099.857 223.214.524 652.314.381EMANET KIYMETLER1.933.597 1.572.262 3.505.859 1.617.052 1.231.282 2.848.334Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler142.774 70.351 213.125 142.774 89.844 232.618Tahsile Alınan Çekler1.708.960 112.251 1.821.211 1.348.012 128.918 1.476.930Tahsile Alınan Ticari Senetler78.453 590.226 668.679 65.098 158.429 223.527Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 621.219 623.799 2.124 695.644 697.768İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler829 178.215 179.044 59.043 158.447 217.490Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER446.858.703 239.517.239 686.375.942 423.429.725 220.986.135 644.415.860Menkul Kıymetler0 66 66 22.000 59 22.059Teminat Senetleri107.968.329 41.401.345 149.369.674 99.952.446 37.881.245 137.833.691Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul26.172.663 13.260.387 39.433.050 28.316.799 11.630.413 39.947.212Diğer Rehinli Kıymetler311.293.256 184.818.275 496.111.531 293.982.660 171.441.146 465.423.806Rehinli Kıymet Alanlar1.424.455 37.166 1.461.621 1.155.820 33.272 1.189.092KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.552.354 853.741 4.406.095 4.053.080 997.107 5.050.187BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI460.476.885 251.479.699 711.956.584 440.344.781 234.490.915 674.835.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.427.333 -1.099.261Alınan Faizler3.901.591 3.221.749Ödenen Faizler-2.806.231 -2.568.344Alınan Temettüler1.289 2.717Alınan Ücret ve Komisyonlar466.962 445.250Elde Edilen Diğer Kazançlar462.568 881.647Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar388.400 711.066Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-500.523 -427.144Ödenen Vergiler-12.135 -31.086Diğer-3.329.254 -3.335.116Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-533.848 -181.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.765 6.015Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış271.470 -219.416Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(1) -395.857 241.319Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)60.455 -4.146.104Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.276.752 3.490.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.402.689 -36.387Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) -341.214 482.483Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.961.181 -1.280.490YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları961.810 -807.852İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.700 -12.500Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.683 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.572 -397.657Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller169.885 115.317Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.288 -1.100.202Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar154.255 873.656Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -366.124Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar844.892 155.215Diğer-154.345 -75.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit627.558 2.281Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.022.161 1.091.760Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-579.191 -1.086.461İhraç Edilen Sermaye Araçları250.000 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-65.412 -3.018Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 199.521 414.317Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-172.292 -1.671.744Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.923.914 3.595.658Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 1.751.622 1.923.914Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-684.082 86.358DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31.577 -4.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.043 6.436Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19.379 3.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.675 4.670Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.011 -1.609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar11.534 -10.640Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri14.418 -13.353Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.884 2.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-652.505 82.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.250.050 3.378.594 4.628.644 1.687.684 3.002.378 4.690.062Nakit ve Nakit Benzerleri679.210 3.332.252 4.011.462 962.857 2.756.790 3.719.647Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 679.995 2.866.505 3.546.500 918.291 2.640.353 3.558.644Bankalar(3) 161 465.747 465.908 357 116.437 116.794Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 45.365 0 45.365Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-946 0 -946 -1.156 0 -1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.612 11.478 14.090 1.501 9.524 11.025Devlet Borçlanma Senetleri2.612 11.478 14.090 1.501 9.524 11.025Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 562.846 24.511 587.357 555.003 15.301 570.304Devlet Borçlanma Senetleri555.440 0 555.440 547.586 0 547.586Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.406 24.511 31.917 7.417 15.301 22.718Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 5.382 10.353 15.735 168.323 220.763 389.086Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.382 10.353 15.735 168.323 220.763 389.086Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.765.925 7.006.182 22.772.107 16.340.932 7.632.616 23.973.548Krediler(5) 15.908.623 5.913.069 21.821.692 15.399.665 6.656.485 22.056.150Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 1.857.166 1.093.113 2.950.279 2.447.744 976.131 3.423.875Devlet Borçlanma Senetleri1.857.166 327.577 2.184.743 2.447.744 293.076 2.740.820Diğer Finansal Varlıklar0 765.536 765.536 0 683.055 683.055Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.999.864 0 -1.999.864 -1.506.477 0 -1.506.477SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 593.255 0 593.255 318.321 0 318.321Satış Amaçlı593.255 0 593.255 318.321 0 318.321Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI744.776 7.083 751.859 779.704 7.668 787.372İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 740.636 7.083 747.719 775.564 7.668 783.232Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar154.862 7.083 161.945 172.098 7.668 179.766Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar585.774 0 585.774 603.466 0 603.466Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 789.744 0 789.744 627.949 0 627.949MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 125.803 0 125.803 92.434 0 92.434Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer125.803 0 125.803 92.434 0 92.434YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.411 0 12.411 1.422 0 1.422ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 323.338 0 323.338 142.324 0 142.324DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 365.712 233.256 598.968 365.124 322.764 687.888VARLIKLAR TOPLAMI19.971.014 10.625.115 30.596.129 20.355.894 10.965.426 31.321.320YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.039.278 11.508.534 24.547.812 12.744.487 10.344.647 23.089.134ALINAN KREDİLER(3) 99.363 818.191 917.554 97.532 2.229.784 2.327.316PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 5.711 0 5.711 124.596 0 124.596İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 612.721 0 612.721 865.828 0 865.828Bonolar269.020 0 269.020 163.978 0 163.978Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler343.701 0 343.701 701.850 0 701.850Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 47.687 17.642 65.329 167.222 90.010 257.232Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47.687 17.642 65.329 167.222 90.010 257.232Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 180.838 2.029 182.867 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 780.366 218 780.584 479.080 3.617 482.697Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı82.251 0 82.251 82.298 0 82.298Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar698.115 218 698.333 396.782 3.617 400.399CARİ VERGİ BORCU(10) 48.745 0 48.745 56.723 0 56.723ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 383.561 115.138 498.699 438.835 398.012 836.847ÖZKAYNAKLAR(13) 1.966.997 9.586 1.976.583 2.373.279 4.047 2.377.326Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri77.044 0 77.044 -174.718 0 -174.718Hisse Senedi İhraç Primleri1.278 0 1.278 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri75.766 0 75.766 -175.996 0 -175.996Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler72.859 0 72.859 52.816 0 52.816Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.597 9.586 6.989 -8.592 4.047 -4.545Kar Yedekleri1.345.773 0 1.345.773 1.736.546 0 1.736.546Yasal Yedekler290.307 0 290.307 285.989 0 285.989Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler969.063 0 969.063 1.364.154 0 1.364.154Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar-684.082 0 -684.082 -390.773 0 -390.773Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -477.131 0 -477.131Dönem Net Kâr veya Zararı-684.082 0 -684.082 86.358 0 86.358Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.617.444 12.978.685 30.596.129 17.800.153 13.521.167 31.321.320Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.951.540 4.192.368Kredilerden Alınan Faizler3.515.819 3.479.240Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler40.754 59.375Bankalardan Alınan Faizler38.499 22.971Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.183 66.200Menkul Değerlerden Alınan Faizler341.871 562.270Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.477 1.552Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar89.970 50.955İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler249.424 509.763Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri10.414 2.312FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.807.248 -2.728.640Mevduata Verilen Faizler-2.281.549 -2.168.330Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-71.963 -108.909Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-85.256 -155.392İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-234.806 -257.925Kiralama Faiz Giderleri-39.749 -180Diğer Faiz Giderleri-93.925 -37.904NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.144.292 1.463.728NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ374.908 351.405Alınan Ücret ve Komisyonlar466.962 445.250Gayri Nakdi Kredilerden75.265 77.578Diğer391.697 367.672Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-92.054 -93.845Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-92.054 -93.845TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.289 2.717TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -86.138 -143.835Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)76.939 16.724Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-85.630 1.004.471Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-77.447 -1.165.030DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 462.568 60.175FAALİYET BRÜT KÂRI1.896.919 1.734.190BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.371.755 -434.938DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -202.177 -81.946PERSONEL GİDERLERİ (-)-497.998 -423.995DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -697.980 -688.498NET FAALİYET KARI (ZARARI)-872.991 104.813BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -872.991 104.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 188.909 -18.455Cari Vergi Karşılığı0 -17.370Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.477 -111.818Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi196.386 110.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) -684.082 86.358DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10),(11) -684.082 86.358Grubun Karı (Zararı)-684.082 86.358Azınlık Payları Karı (Zararı)/823151BIST