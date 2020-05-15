***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -599 0 0 0 -95.094 -95.693 0 -95.693Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -5.144 0 1.345.773 0 -95.094 2.281.633 0 2.281.633Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -140 0 0 0 -2.976 0 0 0 6.889 3.773 0 3.773Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 40.302 0 0 0 0 0 0 0 175 0 39.199 0 39.199Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 108.148 77.170 -4.451 0 0 4.013 0 661.691 175 6.889 2.011.635 0 2.011.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.461.457 14.013.802 22.475.259 8.132.231 9.536.457 17.668.688GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.882.133 2.954.099 5.836.232 3.064.006 2.727.752 5.791.758Teminat Mektupları2.879.567 788.381 3.667.948 3.060.245 751.063 3.811.308Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler180.816 14.702 195.518 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.698.751 773.679 3.472.430 2.861.733 742.072 3.603.805Banka Kredileri0 18.576 18.576 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 18.576 18.576 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 112.514 112.514 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 112.514 112.514 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 835.126 835.126 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 835.126 835.126 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.566 1.199.502 1.202.068 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.514.489 1.674.617 4.189.106 2.692.243 410.742 3.102.985Cayılamaz Taahhütler2.253.446 1.674.617 3.928.063 2.263.886 410.742 2.674.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri57.436 1.662.308 1.719.744 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.208.567 12.309 1.220.876 1.203.037 10.216 1.213.253Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri425.115 0 425.115 399.194 0 399.194İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.984 0 6.984 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri554.911 0 554.911 536.175 0 536.175Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri433 0 433 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 261.043 0 261.043 428.357 0 428.357Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri261.043 0 261.043 428.357 0 428.357Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 3.064.835 9.385.086 12.449.921 2.375.982 6.397.963 8.773.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar924.000 0 924.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler924.000 0 924.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.140.835 9.385.086 11.525.921 1.451.982 6.397.963 7.849.945Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri308.673 629.852 938.525 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri168.734 300.076 468.810 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri139.939 329.776 469.715 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.679.739 7.162.988 8.842.727 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 3.517.638 3.517.638 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.679.739 2.394.030 4.073.769 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 625.660 625.660 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 625.660 625.660 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları152.423 290.320 442.743 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları111.362 107.131 218.493 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları41.061 183.189 224.250 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.301.926 1.301.926 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER456.173.211 263.295.013 719.468.224 452.344.654 241.943.242 694.287.896EMANET KIYMETLER2.073.719 1.773.501 3.847.220 1.933.597 1.572.262 3.505.859Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler140.712 100.436 241.148 142.774 70.351 213.125Tahsile Alınan Çekler1.845.164 220.080 2.065.244 1.708.960 112.251 1.821.211Tahsile Alınan Ticari Senetler84.453 600.263 684.716 78.453 590.226 668.679Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 655.619 658.199 2.580 621.219 623.799İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler809 197.103 197.912 829 178.215 179.044Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER450.704.727 260.646.484 711.351.211 446.858.703 239.517.239 686.375.942Menkul Kıymetler0 73 73 0 66 66Teminat Senetleri110.338.088 45.588.309 155.926.397 107.968.329 41.401.345 149.369.674Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.367.665 13.612.664 38.980.329 26.172.663 13.260.387 39.433.050Diğer Rehinli Kıymetler313.548.239 201.396.344 514.944.583 311.293.256 184.818.275 496.111.531Rehinli Kıymet Alanlar1.450.735 49.094 1.499.829 1.424.455 37.166 1.461.621KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.394.765 875.028 4.269.793 3.552.354 853.741 4.406.095BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI464.634.668 277.308.815 741.943.483 460.476.885 251.479.699 711.956.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-715.741 361.781Alınan Faizler994.564 1.271.621Ödenen Faizler-376.211 -660.780Alınan Temettüler0 21Alınan Ücret ve Komisyonlar90.869 122.355Elde Edilen Diğer Kazançlar186.976 272.942Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar140.153 100.065Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-127.427 -122.247Ödenen Vergiler0 0Diğer-1.624.665 -622.196Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.015.321 325.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış819 27Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış212.905 -953.347Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-179.787 276.218Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)542.734 511.615Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)384.272 1.315.606Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)39.924 -492.505Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)14.454 -332.309Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı299.580 687.086YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-293.784 458.296İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.344 -2.639Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller71.590 8.630Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-934 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar33.028 27.207Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-406.354 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar24.724 555.809Diğer-7.494 -107.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-235.302 -384.344Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit324.347 173.114Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-584.169 -537.459İhraç Edilen Sermaye Araçları30.620 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-6.100 -19.999Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi244.191 142.184Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.685 903.222Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.751.622 1.923.914Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.766.307 2.827.136Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.889 -95.094DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.116 -599Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-140 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-175 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.976 -599Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.720 -748Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler744 149TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.773 -95.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.220.859 3.574.876 4.795.735 1.250.050 3.378.594 4.628.644Nakit ve Nakit Benzerleri366.823 3.455.879 3.822.702 679.210 3.332.252 4.011.462Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 363.828 3.151.265 3.515.093 679.995 2.866.505 3.546.500Bankalar(3) 160 304.614 304.774 161 465.747 465.908Para Piyasalarından Alacaklar3.751 0 3.751 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-916 0 -916 -946 0 -946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 2.585 10.575 13.160 2.612 11.478 14.090Devlet Borçlanma Senetleri2.585 10.575 13.160 2.612 11.478 14.090Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 844.292 23.245 867.537 562.846 24.511 587.357Devlet Borçlanma Senetleri530.564 0 530.564 555.440 0 555.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler313.728 23.245 336.973 7.406 24.511 31.917Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.684.211 7.377.982 23.062.193 15.765.925 7.006.182 22.772.107Krediler(5) 15.488.512 6.105.916 21.594.428 15.908.623 5.913.069 21.821.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.257.489 1.272.066 3.529.555 1.857.166 1.093.113 2.950.279Devlet Borçlanma Senetleri2.257.489 420.990 2.678.479 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar0 851.076 851.076 0 765.536 765.536Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.061.790 0 -2.061.790 -1.999.864 0 -1.999.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 655.192 0 655.192 593.255 0 593.255Satış Amaçlı655.192 0 655.192 593.255 0 593.255Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI744.776 7.083 751.859 744.776 7.083 751.859İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 740.636 7.083 747.719 740.636 7.083 747.719Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar740.636 7.083 747.719 154.862 7.083 161.945Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 585.774 0 585.774Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 782.137 0 782.137 789.744 0 789.744MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 123.125 0 123.125 125.803 0 125.803Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer123.125 0 123.125 125.803 0 125.803YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI12.446 0 12.446 12.411 0 12.411ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 316.588 0 316.588 323.338 0 323.338DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 435.711 545.647 981.358 365.712 233.256 598.968VARLIKLAR TOPLAMI19.975.045 11.505.588 31.480.633 19.971.014 10.625.115 30.596.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 12.031.989 12.444.230 24.476.219 13.039.278 11.508.534 24.547.812ALINAN KREDİLER(3) 82.908 877.102 960.010 99.363 818.191 917.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 976.062 0 976.062 5.711 0 5.711İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 355.575 0 355.575 612.721 0 612.721Bonolar46.149 0 46.149 269.020 0 269.020Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler309.426 0 309.426 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 34.864 54.988 89.852 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı34.864 54.988 89.852 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 177.554 1.607 179.161 180.838 2.029 182.867KARŞILIKLAR(9) 834.961 230 835.191 780.366 218 780.584Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı87.262 0 87.262 82.251 0 82.251Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar747.699 230 747.929 698.115 218 698.333CARİ VERGİ BORCU(10) 35.557 0 35.557 48.745 0 48.745ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.238 574.645 1.026.883 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.238 574.645 1.026.883 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 417.747 116.741 534.488 383.561 115.138 498.699ÖZKAYNAKLAR(13) 2.005.152 6.483 2.011.635 1.966.997 9.586 1.976.583Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri108.148 0 108.148 77.044 0 77.044Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri108.148 0 108.148 75.766 0 75.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler72.719 0 72.719 72.859 0 72.859Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.470 6.483 4.013 -2.597 9.586 6.989Kar Yedekleri661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773Yasal Yedekler243.232 0 243.232 290.307 0 290.307Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler332.056 0 332.056 969.063 0 969.063Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar7.064 0 7.064 -684.082 0 -684.082Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı175 0 175 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.889 0 6.889 -684.082 0 -684.082Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.404.607 14.076.026 31.480.633 17.617.444 12.978.685 30.596.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 806.757 1.020.483Kredilerden Alınan Faizler704.785 910.166Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 13.903Bankalardan Alınan Faizler3.642 5.879Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler277 1.628Menkul Değerlerden Alınan Faizler95.012 84.259Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar337 712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar20.901 24.063İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler73.774 59.484Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri3.041 4.648FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -376.321 -811.373Mevduata Verilen Faizler-281.228 -635.004Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.113 -22.945Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-11.024 -54.244İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-49.295 -64.671Kiralama Faiz Giderleri-8.204 -10.077Diğer Faiz Giderleri-15.457 -24.432NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ430.436 209.110NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ73.933 97.685Alınan Ücret ve Komisyonlar90.869 122.355Gayri Nakdi Kredilerden16.002 19.588Diğer74.867 102.767Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.936 -24.670Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-16.936 -24.670TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 21TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -49.992 -7.546Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.654 -32.101Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)202.989 118.547Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-251.327 -93.992DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 37.719 24.440FAALİYET BRÜT KÂRI492.096 323.710BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -149.863 -178.122DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -54.773 -2.110PERSONEL GİDERLERİ (-)-126.424 -121.819DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -146.618 -135.197NET FAALİYET KARI (ZARARI)14.418 -113.538BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 14.418 -113.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -7.529 18.444Cari Vergi Karşılığı0 -12.138Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-32.766 -40.435Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi25.237 71.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 6.889 -95.094DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10),(11) 6.889 -95.094Grubun Karı (Zararı)6.889 -95.094Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00600000 -0,09100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845621BIST