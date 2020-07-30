***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 3.338 4.343 0 0 0 -277.754 -270.073 -2.682 -272.755Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -32 96 0 0 -131 0 0 0 0 0 -67 -351 -418Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.950 78.218 -9.378 0 23.671 -777 0 1.373.781 -39.305 -277.754 2.142.341 37.316 2.179.657Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 0 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.090.952 12.880.020 20.970.972 8.406.021 9.575.664 17.981.685GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.870.994 3.114.870 5.985.864 3.064.463 2.729.657 5.794.120Teminat Mektupları2.851.159 836.855 3.688.014 3.060.702 752.968 3.813.670Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.653.014 820.720 3.473.734 2.862.190 743.977 3.606.167Banka Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.877.020 1.178.400 4.055.420 2.935.397 418.343 3.353.740Cayılamaz Taahhütler2.517.956 1.170.966 3.688.922 2.454.090 410.742 2.864.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.257.831 12.988 1.270.819 1.199.039 10.216 1.209.255Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri438.428 0 438.428 404.793 0 404.793İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.852 0 6.852 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri584.432 0 584.432 536.957 0 536.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri430 0 430 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler215.317 0 215.317 187.821 0 187.821Cayılabilir Taahhütler(4) 359.064 7.434 366.498 481.307 7.601 488.908Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri338.420 0 338.420 479.676 0 479.676Diğer Cayılabilir Taahhütler20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.342.938 8.586.750 10.929.688 2.406.161 6.427.664 8.833.825Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.424.938 8.586.750 10.011.688 1.482.161 6.427.664 7.909.825Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri38.582 37.845 76.427 30.179 29.701 59.880Futures Para Alım İşlemleri0 37.845 37.845 0 29.701 29.701Futures Para Satım İşlemleri38.582 0 38.582 30.179 0 30.179Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 897.837 897.837 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER468.046.616 275.446.397 743.493.013 458.687.548 243.790.901 702.478.449EMANET KIYMETLER2.753.879 2.495.593 5.249.472 4.775.039 2.010.475 6.785.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler530.527 704.547 1.235.074 531.617 497.060 1.028.677Tahsile Alınan Çekler2.138.463 254.012 2.392.475 2.176.684 123.290 2.299.974Tahsile Alınan Ticari Senetler77.496 681.356 758.852 77.997 590.226 668.223Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 635.149 637.729 2.580 606.414 608.994İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.812 220.529 225.341 1.986.160 193.485 2.179.645Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER461.487.483 271.814.307 733.301.790 449.996.905 240.620.506 690.617.411Menkul Kıymetler0 77 77 0 66 66Teminat Senetleri114.265.008 48.478.431 162.743.439 108.327.703 42.185.033 150.512.736Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.097.049 14.927.592 40.024.641 26.390.087 13.847.750 40.237.837Diğer Rehinli Kıymetler320.575.895 208.354.278 528.930.173 313.854.660 184.498.813 498.353.473Rehinli Kıymet Alanlar1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 88.844 1.513.299KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.805.254 1.136.497 4.941.751 3.915.604 1.159.920 5.075.524BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI476.137.568 288.326.417 764.463.985 467.093.569 253.366.565 720.460.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.338.433 -621.388Alınan Faizler1.674.595 2.307.157Ödenen Faizler-850.850 -1.745.169Alınan Temettüler159 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar174.059 248.267Elde Edilen Diğer Kazançlar310.029 266.050Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar267.815 166.664Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-279.163 -275.848Ödenen Vergiler-11.930 -17.902Diğer-2.623.147 -1.571.896Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim984.424 -178.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış80.916 30.262Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış836 6.675Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.095.823 -44.394Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-360.127 -386.939Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)524.743 217.898Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.969.771 1.169.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-154.349 -794.048Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.457 -378.080Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-354.009 -800.369YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.892 605.570İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.698 -11.825Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller124.006 33.183Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-210.115 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar273.652 33.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar68.995 607.379Diğer-103.148 -33.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit173.852 -75.769Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.145.770 835.939Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.067.458 -872.059İhraç Edilen Sermaye Araçları134.042 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-38.502 -39.649Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi415.350 71.099Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)227.301 -199.469Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.849.869 2.044.583Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.077.170 1.845.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)73.859 -280.436DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.748 7.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.872 96Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-12.619 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler747 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.124 7.585Yabancı Para Çevrim Farkları6.254 3.242Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.091 5.441Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-221 -1.098TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.111 -272.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.123.556 4.107.038 5.230.594 1.310.533 3.469.414 4.779.947Nakit ve Nakit Benzerleri271.573 3.855.016 4.126.589 709.358 3.423.072 4.132.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 254.881 3.365.302 3.620.183 692.108 2.907.972 3.600.080Bankalar(3) 10.502 482.485 492.987 6.617 501.649 508.266Para Piyasalarından Alacaklar8.600 7.249 15.849 12.500 13.484 25.984Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.410 -20 -2.430 -1.867 -33 -1.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 26.858 6.695 33.553 22.351 11.478 33.829Devlet Borçlanma Senetleri24.358 6.695 31.053 17.327 11.478 28.805Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.500 0 2.500 5.024 0 5.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 817.520 159.032 976.552 573.442 24.511 597.953Devlet Borçlanma Senetleri568.481 130.002 698.483 565.876 0 565.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler249.039 29.030 278.069 7.566 24.511 32.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.513.793 8.028.153 25.541.946 16.398.683 7.442.708 23.841.391Krediler(5) 16.911.585 6.399.001 23.310.586 16.007.957 6.075.656 22.083.613Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 227.376 317.391 544.767 213.153 284.556 497.709Faktoring Alacakları336.806 0 336.806 452.544 0 452.544İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.302.029 1.324.471 3.626.500 1.863.071 1.093.511 2.956.582Devlet Borçlanma Senetleri2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar7.575 880.723 888.298 5.905 765.934 771.839Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.264.003 -12.710 -2.276.713 -2.138.042 -11.015 -2.149.057SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 681.651 0 681.651 595.163 0 595.163Satış Amaçlı681.651 0 681.651 595.163 0 595.163Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.363 0 14.363 600.137 0 600.137İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 851.735 4.834 856.569 875.052 3.831 878.883MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 128.388 0 128.388 127.262 0 127.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer128.388 0 128.388 127.262 0 127.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 447.298 0 447.298 79.005 0 79.005CARİ VERGİ VARLIĞI8.771 0 8.771 19.623 0 19.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 343.945 0 343.945 357.996 0 357.996DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 830.754 498.951 1.329.705 527.348 238.272 765.620VARLIKLAR TOPLAMI21.944.254 12.638.976 34.583.230 20.890.802 11.154.225 32.045.027YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.201.276 12.350.318 25.551.594 13.145.509 10.896.494 24.042.003ALINAN KREDİLER(3) 392.748 1.582.772 1.975.520 435.862 1.774.807 2.210.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.090.406 0 1.090.406 148.667 1.782 150.449İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 939.250 0 939.250 971.745 0 971.745Bonolar633.180 0 633.180 628.044 0 628.044Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler306.070 0 306.070 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ562 0 562 57.856 0 57.856KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 229.014 1.556 230.570 189.294 2.221 191.515KARŞILIKLAR(9) 851.296 1.027 852.323 794.185 922 795.107Yeniden Yapılanma KarşılığıEMN864328L169401T***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 3.338 4.343 0 0 0 -277.754 -270.073 -2.682 -272.755Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -32 96 0 0 -131 0 0 0 0 0 -67 -351 -418Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.901 388.901 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.950 78.218 -9.378 0 23.671 -777 0 1.373.781 -39.305 -277.754 2.142.341 37.316 2.179.657Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 0 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.090.952 12.880.020 20.970.972 8.406.021 9.575.664 17.981.685GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.870.994 3.114.870 5.985.864 3.064.463 2.729.657 5.794.120Teminat Mektupları2.851.159 836.855 3.688.014 3.060.702 752.968 3.813.670Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.653.014 820.720 3.473.734 2.862.190 743.977 3.606.167Banka Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.877.020 1.178.400 4.055.420 2.935.397 418.343 3.353.740Cayılamaz Taahhütler2.517.956 1.170.966 3.688.922 2.454.090 410.742 2.864.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.257.831 12.988 1.270.819 1.199.039 10.216 1.209.255Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri438.428 0 438.428 404.793 0 404.793İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.852 0 6.852 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri584.432 0 584.432 536.957 0 536.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri430 0 430 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler215.317 0 215.317 187.821 0 187.821Cayılabilir Taahhütler(4) 359.064 7.434 366.498 481.307 7.601 488.908Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri338.420 0 338.420 479.676 0 479.676Diğer Cayılabilir Taahhütler20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.342.938 8.586.750 10.929.688 2.406.161 6.427.664 8.833.825Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.424.938 8.586.750 10.011.688 1.482.161 6.427.664 7.909.825Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri38.582 37.845 76.427 30.179 29.701 59.880Futures Para Alım İşlemleri0 37.845 37.845 0 29.701 29.701Futures Para Satım İşlemleri38.582 0 38.582 30.179 0 30.179Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 897.837 897.837 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER468.046.616 275.446.397 743.493.013 458.687.548 243.790.901 702.478.449EMANET KIYMETLER2.753.879 2.495.593 5.249.472 4.775.039 2.010.475 6.785.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler530.527 77.496 681.356 758.852 77.997 590.226 668.223Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 635.149 637.729 2.580 606.414 608.994İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.812 220.529 225.341 1.986.160 193.485 2.179.645Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER461.487.483 271.814.307 733.301.790 449.996.905 240.620.506 690.617.411Menkul Kıymetler0 77 77 0 66 66Teminat Senetleri114.265.008 48.478.431 162.743.439 108.327.703 42.185.033 150.512.736Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.097.049 14.927.592 40.024.641 26.390.087 13.847.750 40.237.837Diğer Rehinli Kıymetler320.575.895 208.354.278 528.930.173 313.854.660 184.498.813 498.353.473Rehinli Kıymet Alanlar1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 88.844 1.513.299KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.805.254 1.136.497 4.941.751 3.915.604 1.159.920 5.075.524BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI476.137.568 288.326.417 764.463.985 467.093.569 253.366.565 720.460.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.338.433 -621.388Alınan Faizler1.674.595 2.307.157Ödenen Faizler-850.850 -1.745.169Alınan Temettüler159 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar174.059 248.267Elde Edilen Diğer Kazançlar310.029 266.050Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar267.815 166.664Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-279.163 -275.848Ödenen Vergiler-11.930 -17.902Diğer-2.623.147 -1.571.896Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim984.424 -178.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış80.916 30.262Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış836 6.675Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.095.823 -44.394Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-360.127 -386.939Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)524.743 217.898Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.969.771 1.169.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-154.349 -794.048Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.457 -378.080Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-354.009 -800.369YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.892 605.570İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-58.698 -11.825Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller124.006 33.183Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-210.115 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar273.652 33.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar68.995 607.379Diğer-103.148 -33.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit173.852 -75.769Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.145.770 835.939Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.067.458 -872.059İhraç Edilen Sermaye Araçları134.042 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-38.502 -39.649Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi415.350 71.099Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)227.301 -199.469Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.849.869 2.044.583Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.077.170 1.845.114Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)73.859 -280.436DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.748 7.681Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.872 96Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-12.619 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler747 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.124 7.585Yabancı Para Çevrim Farkları6.254 3.242Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.091 5.441Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-221 -1.098TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.111 -272.755Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.123.556 4.107.038 5.230.594 1.310.533 3.469.414 4.779.947Nakit ve Nakit Benzerleri271.573 3.855.016 4.126.589 709.358 3.423.072 4.132.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 254.881 3.365.302 3.620.183 692.108 2.907.972 3.600.080Bankalar(3) 10.502 482.485 492.987 6.617 501.649 508.266Para Piyasalarından Alacaklar8.600 7.249 15.849 12.500 13.484 25.984Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.410 -20 -2.430 -1.867 -33 -1.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 26.858 6.695 33.553 22.351 11.478 33.829Devlet Borçlanma Senetleri24.358 0 565.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler249.039 29.030 278.069 7.566 24.511 32.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.513.793 8.028.153 25.541.946 16.398.683 7.442.708 23.841.391Krediler(5) 16.911.585 6.399.001 23.310.586 16.007.957 6.075.656 22.083.613Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 227.376 317.391 544.767 213.153 284.556 497.709Faktoring Alacakları336.806 0 336.806 452.544 0 452.544İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.302.029 1.324.471 3.626.500 1.863.071 1.093.511 2.956.582Devlet Borçlanma Senetleri2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar7.575 880.723 888.298 5.905 765.934 771.839Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.264.003 -12.710 -2.276.713 -2.138.042 -11.015 -2.149.057SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 681.651 0 681.651 595.163 0 595.163Satış Amaçlı681.651 0 681.651 595.163 0 595.163Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.363 0 14.363 600.137 0 600.137İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 856.569 875.052 3.831 878.883MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 128.388 0 128.388 127.262 0 127.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer128.388 0 128.388 127.262 0 127.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 447.298 0 447.298 79.005 0 79.005CARİ VERGİ VARLIĞI8.771 0 8.771 19.623 0 19.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 343.945 0 343.945 357.996 0 357.996DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 830.754 498.951 1.329.705 527.348 238.272 765.620VARLIKLAR TOPLAMI21.944.254 12.638.976 34.583.230 20.890.802 11.154.225 32.045.027YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.201.276 12.350.318 25.551.594 13.145.509 10.896.494 24.042.003ALINAN KREDİLER(3) 392.748 1.582.772 1.975.520 435.862 1.774.807 2.210.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.090.406 0 1.090.406 148.667 1.782 150.449İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 939.250 0 939.250 971.745 0 971.745Bonolar633.180 0 633.180 628.044 0 628.044Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler306.070 0 306.070 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ562 0 562 57.856 0 57.856KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 229.014 1.556 230.570 189.294 2.221 191.515KARŞILIKLAR(9) 851.296 1.027 852.323 794.185 922 795.107Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı98.290 679 98.969 88.603 604 89.207Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar753.006 348 753.354 705.582 318 705.900CARİ VERGİ BORCU(10) 44.497 29 44.526 54.176 31 54.207ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 586 0 586 60 0 60SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 656.004 29.758 685.762 463.712 122.102 585.814ÖZKAYNAKLAR(13) 2.071.232 48.475 2.119.707 1.920.461 40.288 1.960.749Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri211.739 0 211.739 88.098 0 88.098Hisse Senedi İhraç Primleri557 0 557 1.835 0 1.835Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri211.182 0 211.182 86.263 0 86.263Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler78.609 0 78.609 89.228 0 89.228Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.315 40.722 38.407 -2.404 33.785 31.381Kar Yedekleri667.512 7.108 674.620 1.368.436 5.405 1.373.841Yasal Yedekler125.145 7.181 132.326 300.925 5.410 306.335Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler455.946 0 455.946 981.108 0 981.108Diğer Kar Yedekleri86.421 -73 86.348 86.403 -5 86.398Kar veya Zarar-71.645 -1.416 -73.061 -806.262 -654 -806.916Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-138.972 -2.279 -141.251 -36.985 -2.084 -39.069Dönem Net Kâr veya Zararı67.327 863 68.190 -769.277 1.430 -767.847Azınlık Payları29.332 2.061 31.393 25.365 1.752 27.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.974.434 14.608.796 34.583.230 18.681.391 13.363.636 32.045.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.633.924 2.201.120 786.808 1.121.273Kredilerden Alınan Faizler1.383.054 1.923.678 659.236 979.041Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler85 29.480 34 15.345Bankalardan Alınan Faizler4.476 21.162 790 11.448Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler660 2.780 293 930Menkul Değerlerden Alınan Faizler206.051 176.205 110.796 90.671Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.763 4.061 7.183 2.192Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar44.562 45.157 23.661 20.976İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler153.726 126.987 79.952 67.503Finansal Kiralama Faiz Gelirleri27.616 27.109 14.418 13.938Diğer Faiz Gelirleri11.982 20.706 1.241 9.900FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -796.734 -1.722.789 -393.966 -856.503Mevduata Verilen Faizler-540.709 -1.282.606 -265.754 -645.810Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-53.443 -105.422 -25.445 -51.551Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-37.836 -84.918 -25.162 -27.828İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-121.019 -159.996 -59.060 -77.836Kiralama Faiz Giderleri-17.534 -21.462 -9.062 -10.758Diğer Faiz Giderleri-26.193 -68.385 -9.483 -42.720NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ837.190 478.331 392.842 264.770NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ125.274 191.502 45.934 93.069Alınan Ücret ve Komisyonlar174.059 248.267 72.609 120.600Gayri Nakdi Kredilerden32.707 39.212 16.717 19.583Diğer141.352 209.055 55.892 101.017Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-48.785 -56.765 -26.675 -27.531Gayri Nakdi Kredilere-1.152 -1.020 -602 -514Diğer-47.633 -55.745 -26.073 -27.017TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 159 3.693 159 3.672TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 11.907 -45.730 30.518 -61.396Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)25.602 15.008 28.336 47.930Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)240.932 -7.054 35.661 -165.434Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-254.627 -53.684 -33.479 56.108DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 130.995 62.543 71.774 32.134FAALİYET BRÜT KÂRI1.105.525 690.339 541.227 332.249BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -345.187 -402.852 -189.313 -219.536DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -62.387 -54.738 -1.767 -52.385PERSONEL GİDERLERİ (-)-274.551 -272.184 -135.176 -138.231DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -333.044 -309.436 -171.875 -163.768NET FAALİYET KARI (ZARARI)90.356 -348.871 43.096 -241.671BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 90.356 -348.871 43.096 -241.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -16.497 68.435 -8.271 50.543Cari Vergi Karşılığı-1.394 -164 115 12.096Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-31.538 -5.011 3.718 36.732Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16.435 73.610 -12.104 1.715SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 73.859 -280.436 34.825 -191.128DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 73.859 -280.436 34.825 -191.128Grubun Karı (Zararı)68.190 -277.754 35.126 -184.209Azınlık Payları Karı (Zararı)5.669 -2.682 -301 -6.919Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hise Başına Kar (Zarar) 0,06400000 -0,26700000 0,03000000 -0,18200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864328BIST