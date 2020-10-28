***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 7.226 0 0 0 -231.882 -224.656 0 -224.656Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 2.681 0 1.345.773 0 -231.882 2.152.670 0 2.152.670Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.271 0 0 0 564 0 0 0 13.373 9.666 0 9.666Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 5.339 0 152.110 0 152.110Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 202.923 73.039 -4.451 0 0 7.553 0 661.691 5.339 13.373 2.117.467 0 2.117.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.572.540 14.055.264 22.627.804 8.132.231 9.536.457 17.668.688GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.936.309 2.977.542 5.913.851 3.064.006 2.727.752 5.791.758Teminat Mektupları2.916.474 882.728 3.799.202 3.060.245 751.063 3.811.308Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler154.009 13.206 167.215 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.762.465 869.522 3.631.987 2.861.733 742.072 3.603.805Banka Kredileri0 15.785 15.785 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 15.785 15.785 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 113.663 113.663 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 113.663 113.663 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.335 1.011.331 1.012.666 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.837.435 654.214 3.491.649 2.692.243 410.742 3.102.985Cayılamaz Taahhütler2.403.873 654.214 3.058.087 2.263.886 410.742 2.674.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri72.501 637.380 709.881 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.303.295 16.834 1.320.129 1.203.037 10.216 1.213.253Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri436.732 0 436.732 399.194 0 399.194İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.827 0 5.827 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri585.089 0 585.089 536.175 0 536.175Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri429 0 429 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 433.562 0 433.562 428.357 0 428.357Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri433.562 0 433.562 428.357 0 428.357Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.798.796 10.423.508 13.222.304 2.375.982 6.397.963 8.773.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.880.796 10.423.508 12.304.304 1.451.982 6.397.963 7.849.945Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.089 55.961 62.050 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.605 27.495 31.100 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.484 28.466 30.950 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.872.319 9.213.544 11.085.863 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 4.342.986 4.342.986 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.872.319 3.394.384 5.266.703 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 738.087 738.087 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 738.087 738.087 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.388 190.157 192.545 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları2.387 92.435 94.822 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları1 97.722 97.723 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 963.846 963.846 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER479.734.590 374.337.518 854.072.108 452.344.654 241.943.242 694.287.896EMANET KIYMETLER2.575.021 2.221.694 4.796.715 1.933.597 1.572.262 3.505.859Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler140.712 308.934 449.646 142.774 70.351 213.125Tahsile Alınan Çekler2.340.184 283.836 2.624.020 1.708.960 112.251 1.821.211Tahsile Alınan Ticari Senetler90.716 634.058 724.774 78.453 590.226 668.679Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 762.285 764.865 2.580 621.219 623.799İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler828 232.581 233.409 829 178.215 179.044Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER473.978.385 371.307.995 845.286.380 446.858.703 239.517.239 686.375.942Menkul Kıymetler0 87 87 0 66 66Teminat Senetleri117.584.192 53.861.639 171.445.831 107.968.329 41.401.345 149.369.674Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.860.213 16.529.913 41.390.126 26.172.663 13.260.387 39.433.050Diğer Rehinli Kıymetler329.856.440 300.847.576 630.704.016 311.293.256 184.818.275 496.111.531Rehinli Kıymet Alanlar1.677.540 68.780 1.746.320 1.424.455 37.166 1.461.621KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.181.184 807.829 3.989.013 3.552.354 853.741 4.406.095BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI488.307.130 388.392.782 876.699.912 460.476.885 251.479.699 711.956.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.058.950 -104.087Alınan Faizler2.169.005 3.145.056Ödenen Faizler-1.143.907 -2.185.693Alınan Temettüler306 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar218.022 351.561Elde Edilen Diğer Kazançlar375.716 222.657Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar410.940 252.148Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-379.342 -375.175Ödenen Vergiler0 -12.135Diğer-2.709.690 -1.503.795Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim124.864 -689.807Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.469 -1.497Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-945.293 966.601Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.086.802 -383.135Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)296.422 -179.293Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.960.410 313.979Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-233.456 -1.235.283Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)128.114 -171.179Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-934.086 -793.894YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları151.312 821.687İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)5.367 585Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.948 -22.420Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller296.145 138.667Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-415.397 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar301.937 63.724Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar112.619 792.278Diğer-30.827 -127.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit318.109 -572.595Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.021.270 419.181Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-778.039 -944.677İhraç Edilen Sermaye Araçları127.641 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52.763 -47.099Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi947.540 103.522Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)482.875 -441.280Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.751.622 1.923.914Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.234.497 1.482.634Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)13.373 -231.882DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-3.707 7.226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.271 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.339 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.068 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar564 7.226Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri705 9.033Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-141 -1.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.666 -224.656Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)982.266 5.109.932 6.092.198 1.250.050 3.378.594 4.628.644Nakit ve Nakit Benzerleri232.538 4.780.716 5.013.254 679.210 3.332.252 4.011.462Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 232.501 4.493.121 4.725.622 679.995 2.866.505 3.546.500Bankalar(3) 517 287.595 288.112 161 465.747 465.908Para Piyasalarından Alacaklar370 0 370 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-850 0 -850 -946 0 -946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.749 6.651 8.400 2.612 11.478 14.090Devlet Borçlanma Senetleri1.749 6.651 8.400 2.612 11.478 14.090Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 738.607 248.245 986.852 562.846 24.511 587.357Devlet Borçlanma Senetleri511.049 214.202 725.251 555.440 0 555.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler227.558 34.043 261.601 7.406 24.511 31.917Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)17.924.145 8.653.951 26.578.096 15.765.925 7.006.182 22.772.107Krediler(5) 17.815.680 7.156.267 24.971.947 15.908.623 5.913.069 21.821.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.324.740 1.497.684 3.822.424 1.857.166 1.093.113 2.950.279Devlet Borçlanma Senetleri2.324.740 495.290 2.820.030 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar0 1.002.394 1.002.394 0 765.536 765.536Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.216.275 0 -2.216.275 -1.999.864 0 -1.999.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 583.549 0 583.549 593.255 0 593.255Satış Amaçlı583.549 0 583.549 593.255 0 593.255Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI743.450 7.083 750.533 744.776 7.083 751.859İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 739.310 7.083 746.393 740.636 7.083 747.719Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar739.310 7.083 746.393 154.862 7.083 161.945Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 585.774 0 585.774Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 762.081 0 762.081 789.744 0 789.744MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 125.373 0 125.373 125.803 0 125.803Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer125.373 0 125.373 125.803 0 125.803YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI146 0 146 12.411 0 12.411ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 318.610 0 318.610 323.338 0 323.338DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 626.860 549.989 1.176.849 365.712 233.256 598.968VARLIKLAR TOPLAMI22.066.480 14.320.955 36.387.435 19.971.014 10.625.115 30.596.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.608.154 15.882.947 29.491.101 13.039.278 11.508.534 24.547.812ALINAN KREDİLER(3) 26.313 654.367 680.680 99.363 818.191 917.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 780.850 0 780.850 5.711 0 5.711İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 444.588 0 444.588 612.721 0 612.721Bonolar171.501 0 171.501 269.020 0 269.020Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler273.087 0 273.087 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 190.809 514 191.323 180.838 2.029 182.867KARŞILIKLAR(9) 801.502 254 801.756 780.366 218 780.584Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı93.257 0 93.257 82.251 0 82.251Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar708.245 254 708.499 698.115 218 698.333CARİ VERGİ BORCU(10) 43.441 0 43.441 48.745 0 48.745ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 626.168 24.575 650.743 383.561 115.138 498.699ÖZKAYNAKLAR(13) 2.107.974 9.493 2.117.467 1.966.997 9.586 1.976.583Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri202.923 0 202.923 77.044 0 77.044Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri202.923 0 202.923 75.766 0 75.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler68.588 0 68.588 72.859 0 72.859Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.940 9.493 7.553 -2.597 9.586 6.989Kar Yedekleri661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773Yasal Yedekler114.311 0 114.311 290.307 0 290.307Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler460.977 0 460.977 969.063 0 969.063Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar18.712 0 18.712 -684.082 0 -684.082Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı5.339 0 5.339 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı13.373 0 13.373 -684.082 0 -684.082Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.110.129 17.277.306 36.387.435 17.617.444 12.978.685 30.596.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.301.802 3.087.016 749.165 1.013.675Kredilerden Alınan Faizler1.998.654 2.738.169 653.519 892.148Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 40.675 0 11.685Bankalardan Alınan Faizler5.291 31.284 1.286 16.753Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.311 3.094 819 732Menkul Değerlerden Alınan Faizler291.862 264.562 92.849 90.312Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.209 2.761 484 419Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar66.327 68.385 21.765 23.464İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler224.326 193.416 70.600 66.429Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.684 9.232 692 2.045FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.141.263 -2.311.465 -391.129 -699.654Mevduata Verilen Faizler-844.656 -1.887.159 -288.898 -608.644Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-26.013 -58.344 -5.628 -14.875Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-64.101 -80.512 -29.404 -1.938İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-147.443 -180.938 -50.346 -56.666Kiralama Faiz Giderleri-21.990 -30.432 -5.915 -10.142Diğer Faiz Giderleri-37.060 -74.080 -10.938 -7.389NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.160.539 775.551 358.036 314.021NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ167.414 279.901 48.790 89.079Alınan Ücret ve Komisyonlar218.022 351.561 66.416 113.231Gayri Nakdi Kredilerden47.149 57.508 14.433 18.320Diğer170.873 294.053 51.983 94.911Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-50.608 -71.660 -17.626 -24.152Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-50.608 -71.660 -17.626 -24.152TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 306 1.289 236 -2.335TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -119.715 -54.028 -77.885 -13.490Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.523 56.738 -9.586 40.069Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)337.522 -97.387 99.638 -73.166Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-473.760 -13.379 -167.937 19.607DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 100.054 222.657 33.300 165.269FAALİYET BRÜT KÂRI1.308.598 1.225.370 362.477 552.544BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -462.627 -640.989 -126.420 -246.309DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -12.838 -84.010 42.255 -31.343PERSONEL GİDERLERİ (-)-375.680 -373.074 -127.022 -125.044DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -438.425 -420.869 -152.749 -132.273NET FAALİYET KARI (ZARARI)19.028 -293.572 -1.459 17.575BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 19.028 -293.572 -1.459 17.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -5.655 61.690 5.386 833Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-18.068 -7.940 5.645 4.360Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.413 69.630 -259 -3.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 13.373 -231.882 3.927 18.408DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 13.373 -231.882 3.927 18.408Grubun Karı (Zararı)13.373 -231.882 3.927 18.408Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01200000 -0,22100000 0,00300000 0,01800000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884726BIST