***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 75 0 0 1.738 7.749 0 0 0 -288.184 -278.622 -5.266 -283.888Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 227 0 202 -300 -98Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.943 78.197 -9.378 0 22.202 2.629 0 1.373.775 -39.072 -288.184 2.134.061 34.783 2.168.844Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 7.832 0 0 12.449 455 0 0 0 80.012 100.748 8.019 108.767Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 135.982 -134 0 0 0 0 0 189 -16.862 0 117.897 372 118.269Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 201.353 102.145 -5.219 0 36.648 7.637 0 674.856 -124.604 80.012 2.131.385 35.508 2.166.893Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.839.851 14.177.245 23.017.096 8.406.021 9.575.664 17.981.685GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.936.745 3.047.108 5.983.853 3.064.463 2.729.657 5.794.120Teminat Mektupları2.916.910 952.294 3.869.204 3.060.702 752.968 3.813.670Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler154.009 13.206 167.215 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.762.901 939.088 3.701.989 2.862.190 743.977 3.606.167Banka Kredileri0 15.785 15.785 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 15.785 15.785 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 113.663 113.663 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 113.663 113.663 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.335 1.011.331 1.012.666 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.058.864 659.790 3.718.654 2.935.397 418.343 3.353.740Cayılamaz Taahhütler2.573.508 654.214 3.227.722 2.454.090 410.742 2.864.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri72.501 637.380 709.881 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.299.305 16.834 1.316.139 1.199.039 10.216 1.209.255Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri442.255 0 442.255 404.793 0 404.793İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.827 0 5.827 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri586.698 0 586.698 536.957 0 536.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri429 0 429 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler166.493 0 166.493 187.821 0 187.821Cayılabilir Taahhütler(4) 485.356 5.576 490.932 481.307 7.601 488.908Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri485.270 0 485.270 479.676 0 479.676Diğer Cayılabilir Taahhütler86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.844.242 10.470.347 13.314.589 2.406.161 6.427.664 8.833.825Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.926.242 10.470.347 12.396.589 1.482.161 6.427.664 7.909.825Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.089 55.961 62.050 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.605 27.495 31.100 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.484 28.466 30.950 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.872.319 9.213.544 11.085.863 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 4.342.986 4.342.986 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.872.319 3.394.384 5.266.703 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 738.087 738.087 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 738.087 738.087 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.388 190.157 192.545 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları2.387 92.435 94.822 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları1 97.722 97.723 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri45.446 46.839 92.285 30.179 29.701 59.880Futures Para Alım İşlemleri0 46.839 46.839 0 29.701 29.701Futures Para Satım İşlemleri45.446 0 45.446 30.179 0 30.179Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 963.846 963.846 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER480.990.129 374.487.973 855.478.102 458.687.548 243.790.901 702.478.449EMANET KIYMETLER3.392.992 2.787.174 6.180.166 4.775.039 2.010.475 6.785.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler548.805 866.376 1.415.181 531.617 497.060 1.028.677Tahsile Alınan Çekler2.747.264 294.976 3.042.240 2.176.684 123.290 2.299.974Tahsile Alınan Ticari Senetler89.953 634.058 724.011 77.997 590.226 668.223Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 742.098 744.678 2.580 606.414 608.994İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.389 249.666 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER474.061.148 370.528.378 844.589.526 449.996.905 240.620.506 690.617.411Menkul Kıymetler0 87 87 0 66 66Teminat Senetleri117.909.467 54.560.914 172.470.381 108.327.703 42.185.033 150.512.736Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.975.560 17.176.671 42.152.231 26.390.087 13.847.750 40.237.837Diğer Rehinli Kıymetler329.498.581 298.721.926 628.220.507 313.854.660 184.498.813 498.353.473Rehinli Kıymet Alanlar1.677.540 68.780 1.746.320 1.424.455 88.844 1.513.299KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.535.989 1.172.421 4.708.410 3.915.604 1.159.920 5.075.524BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI489.829.980 388.665.218 878.495.198 467.093.569 253.366.565 720.460.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.136.129 -724.683Alınan Faizler2.294.828 3.315.986Ödenen Faizler-1.222.550 -2.532.762Alınan Temettüler395 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar255.241 368.612Elde Edilen Diğer Kazançlar435.399 245.258Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar445.968 257.898Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-422.659 -412.912Ödenen Vergiler-10.598 -18.663Diğer-2.912.153 -1.949.389Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim171.680 -525.235Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış80.589 67.660Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.147 6.762Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-976.532 792.416Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.223.544 -621.052Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)346.186 -167.767Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.701.386 498.186Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)19.837 -926.809Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)224.905 -174.631Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-964.449 -1.249.918YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları60.630 927.597İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -5.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)5.367 812Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.291 -24.594Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller298.162 138.667Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-418.259 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar301.937 63.724Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar112.619 792.278Diğer-113.321 -15.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit437.533 -142.916Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.744.742 1.288.312Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.377.862 -1.371.737İhraç Edilen Sermaye Araçları127.641 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-56.988 -59.491Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi963.382 33.794Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)497.096 -431.443Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.849.869 2.044.583Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.346.965 1.613.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)88.284 -293.475DİĞER KAPSAMLI GELİRLER20.483 9.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.604 75Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.331 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 94Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.727 -19Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar13.879 9.512Yabancı Para Çevrim Farkları13.424 1.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri565 9.715Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-110 -1.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.767 -283.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.056.917 5.338.207 6.395.124 1.310.533 3.469.414 4.779.947Nakit ve Nakit Benzerleri269.193 4.887.339 5.156.532 709.358 3.423.072 4.132.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 245.899 4.537.265 4.783.164 692.108 2.907.972 3.600.080Bankalar(3) 13.594 334.589 348.183 6.617 501.649 508.266Para Piyasalarından Alacaklar12.500 15.535 28.035 12.500 13.484 25.984Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.800 -50 -2.850 -1.867 -33 -1.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 27.072 6.651 33.723 22.351 11.478 33.829Devlet Borçlanma Senetleri24.895 6.651 31.546 17.327 11.478 28.805Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.177 0 2.177 5.024 0 5.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 751.280 369.897 1.121.177 573.442 24.511 597.953Devlet Borçlanma Senetleri523.722 335.854 859.576 565.876 0 565.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler227.558 34.043 261.601 7.566 24.511 32.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.546.363 9.174.792 27.721.155 16.398.683 7.442.708 23.841.391Krediler(5) 17.908.267 7.361.281 25.269.548 16.007.957 6.075.656 22.083.613Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 244.705 329.704 574.409 213.153 284.556 497.709Faktoring Alacakları401.139 0 401.139 452.544 0 452.544İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.332.292 1.498.190 3.830.482 1.863.071 1.093.511 2.956.582Devlet Borçlanma Senetleri2.324.740 495.290 2.820.030 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar7.552 1.002.900 1.010.452 5.905 765.934 771.839Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.340.040 -14.383 -2.354.423 -2.138.042 -11.015 -2.149.057SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 599.361 0 599.361 595.163 0 595.163Satış Amaçlı599.361 0 599.361 595.163 0 595.163Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.363 0 14.363 600.137 0 600.137İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 870.268 4.981 875.249 875.052 3.831 878.883MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 127.736 0 127.736 127.262 0 127.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer127.736 0 127.736 127.262 0 127.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 426.636 0 426.636 79.005 0 79.005CARİ VERGİ VARLIĞI9.718 0 9.718 19.623 0 19.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 345.764 0 345.764 357.996 0 357.996DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 887.212 557.113 1.444.325 527.348 238.272 765.620VARLIKLAR TOPLAMI22.884.338 15.075.093 37.959.431 20.890.802 11.154.225 32.045.027YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.682.900 15.031.686 28.714.586 13.145.509 10.896.494 24.042.003ALINAN KREDİLER(3) 463.497 1.764.409 2.227.906 435.862 1.774.807 2.210.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 974.114 0 974.114 148.667 1.782 150.449İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 793.493 0 793.493 971.745 0 971.745Bonolar520.406 0 520.406 628.044 0 628.044Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler273.087 0 273.087 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ510 0 510 57.856 0 57.856KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 234.197 528 234.725 189.294 2.221 191.515KARŞILIKLAR(9) 809.914 1.158 811.072 794.185 922 795.107Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı100.414 777 101.191 88.603 604 89.207Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar709.500 381 709.881 705.582 318 705.900CARİ VERGİ BORCU(10) 52.705 32 52.737 54.176 31 54.207ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 4.816 0 4.816 60 0 60SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 761.542 31.551 793.093 463.712 122.102 585.814ÖZKAYNAKLAR(13) 2.111.810 55.083 2.166.893 1.920.461 40.288 1.960.749Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri201.910 0 201.910 88.098 0 88.098Hisse Senedi İhraç Primleri557 0 557 1.835 0 1.835Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri201.353 0 201.353 86.263 0 86.263Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler96.926 0 96.926 89.228 0 89.228Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.856 46.141 44.285 -2.404 33.785 31.381Kar Yedekleri667.512 7.344 674.856 1.368.436 5.405 1.373.841Yasal Yedekler124.335 7.417 131.752 300.925 5.410 306.335Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler456.774 0 456.774 981.108 0 981.108Diğer Kar Yedekleri86.403 -73 86.330 86.403 -5 86.398Kar veya Zarar-43.824 -768 -44.592 -806.262 -654 -806.916Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-122.325 -2.279 -124.604 -36.985 -2.084 -39.069Dönem Net Kâr veya Zararı78.501 1.511 80.012 -769.277 1.430 -767.847Azınlık Payları33.142 2.366 35.508 25.365 1.752 27.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.369.828 17.589.603 37.959.431 18.681.391 13.363.636 32.045.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.424.651 3.292.223 790.727 1.091.103Kredilerden Alınan Faizler2.050.835 2.874.618 667.781 950.940Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler132 41.364 47 11.884Bankalardan Alınan Faizler10.676 39.308 6.200 18.146Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.564 3.761 904 981Menkul Değerlerden Alınan Faizler302.310 267.714 96.259 91.509Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.657 5.730 3.894 1.669Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar66.327 68.568 21.765 23.411İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler224.326 193.416 70.600 66.429Finansal Kiralama Faiz Gelirleri40.654 37.788 13.038 10.679Diğer Faiz Gelirleri18.480 27.670 6.498 6.964FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.208.319 -2.481.261 -411.585 -758.472Mevduata Verilen Faizler-820.566 -1.893.929 -279.857 -611.323Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-73.588 -153.393 -20.145 -47.971Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-69.090 -89.697 -31.254 -4.779İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-183.009 -237.058 -61.990 -77.062Kiralama Faiz Giderleri-25.003 -32.127 -7.469 -10.665Diğer Faiz Giderleri-37.063 -75.057 -10.870 -6.672NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.216.332 810.962 379.142 332.631NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ187.926 280.809 62.652 89.307Alınan Ücret ve Komisyonlar255.241 368.612 81.182 120.345Gayri Nakdi Kredilerden47.168 57.595 14.461 18.383Diğer208.073 311.017 66.721 101.962Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-67.315 -87.803 -18.530 -31.038Gayri Nakdi Kredilere-1.627 -1.615 -475 -595Diğer-65.688 -86.188 -18.055 -30.443TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 395 1.358 236 -2.335TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -18.719 -94.222 -30.626 -48.492Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)13.798 56.658 -11.804 41.650Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)343.752 -119.524 102.820 -112.470Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-376.269 -31.356 -121.642 22.328DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 156.232 245.258 25.237 182.715FAALİYET BRÜT KÂRI1.542.166 1.244.165 436.641 553.826BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -481.279 -665.597 -136.092 -262.745DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -12.930 -87.547 49.457 -32.809PERSONEL GİDERLERİ (-)-415.336 -408.710 -140.785 -136.526DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -521.969 -450.326 -188.925 -140.890NET FAALİYET KARI (ZARARI)110.652 -368.015 20.296 -19.144BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 110.652 -368.015 20.296 -19.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -22.368 74.540 -5.871 6.105Cari Vergi Karşılığı-3.677 -95 -2.283 69Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-34.629 -8.007 -3.091 -2.996Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.938 82.642 -497 9.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 88.284 -293.475 14.425 -13.039DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 88.284 -293.475 14.425 -13.039Grubun Karı (Zararı)80.012 -288.184 11.822 -10.430Azınlık Payları Karı (Zararı)8.272 -5.291 2.603 -2.609Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07600000 -0,28000000 0,01200000 -0,01200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884728BIST