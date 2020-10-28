***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.10.2020 19:47
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 75 0 0 1.738 7.749 0 0 0 -288.184 -278.622 -5.266 -283.888
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 227 0 202 -300 -98
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.907 388.907 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.943 78.197 -9.378 0 22.202 2.629 0 1.373.775 -39.072 -288.184 2.134.061 34.783 2.168.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 7.832 0 0 12.449 455 0 0 0 80.012 100.748 8.019 108.767
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 135.982 -134 0 0 0 0 0 189 -16.862 0 117.897 372 118.269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 201.353 102.145 -5.219 0 36.648 7.637 0 674.856 -124.604 80.012 2.131.385 35.508 2.166.893
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.839.851 14.177.245 23.017.096 8.406.021 9.575.664 17.981.685
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.936.745 3.047.108 5.983.853 3.064.463 2.729.657 5.794.120
Teminat Mektupları
2.916.910 952.294 3.869.204 3.060.702 752.968 3.813.670
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.009 13.206 167.215 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.762.901 939.088 3.701.989 2.862.190 743.977 3.606.167
Banka Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 15.785 15.785 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 113.663 113.663 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
18.500 954.035 972.535 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.335 1.011.331 1.012.666 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.058.864 659.790 3.718.654 2.935.397 418.343 3.353.740
Cayılamaz Taahhütler
2.573.508 654.214 3.227.722 2.454.090 410.742 2.864.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
72.501 637.380 709.881 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.299.305 16.834 1.316.139 1.199.039 10.216 1.209.255
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
442.255 0 442.255 404.793 0 404.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.827 0 5.827 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
586.698 0 586.698 536.957 0 536.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
429 0 429 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
166.493 0 166.493 187.821 0 187.821
Cayılabilir Taahhütler
(4) 485.356 5.576 490.932 481.307 7.601 488.908
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
485.270 0 485.270 479.676 0 479.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.844.242 10.470.347 13.314.589 2.406.161 6.427.664 8.833.825
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
918.000 0 918.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.926.242 10.470.347 12.396.589 1.482.161 6.427.664 7.909.825
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.089 55.961 62.050 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.605 27.495 31.100 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.484 28.466 30.950 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.872.319 9.213.544 11.085.863 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.342.986 4.342.986 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
1.872.319 3.394.384 5.266.703 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 738.087 738.087 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.388 190.157 192.545 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
2.387 92.435 94.822 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
1 97.722 97.723 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
45.446 46.839 92.285 30.179 29.701 59.880
Futures Para Alım İşlemleri
0 46.839 46.839 0 29.701 29.701
Futures Para Satım İşlemleri
45.446 0 45.446 30.179 0 30.179
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 963.846 963.846 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
480.990.129 374.487.973 855.478.102 458.687.548 243.790.901 702.478.449
EMANET KIYMETLER
3.392.992 2.787.174 6.180.166 4.775.039 2.010.475 6.785.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
548.805 866.376 1.415.181 531.617 497.060 1.028.677
Tahsile Alınan Çekler
2.747.264 294.976 3.042.240 2.176.684 123.290 2.299.974
Tahsile Alınan Ticari Senetler
89.953 634.058 724.011 77.997 590.226 668.223
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 742.098 744.678 2.580 606.414 608.994
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.389 249.666 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
474.061.148 370.528.378 844.589.526 449.996.905 240.620.506 690.617.411
Menkul Kıymetler
0 87 87 0 66 66
Teminat Senetleri
117.909.467 54.560.914 172.470.381 108.327.703 42.185.033 150.512.736
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.975.560 17.176.671 42.152.231 26.390.087 13.847.750 40.237.837
Diğer Rehinli Kıymetler
329.498.581 298.721.926 628.220.507 313.854.660 184.498.813 498.353.473
Rehinli Kıymet Alanlar
1.677.540 68.780 1.746.320 1.424.455 88.844 1.513.299
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.535.989 1.172.421 4.708.410 3.915.604 1.159.920 5.075.524
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
489.829.980 388.665.218 878.495.198 467.093.569 253.366.565 720.460.134
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.136.129 -724.683
Alınan Faizler
2.294.828 3.315.986
Ödenen Faizler
-1.222.550 -2.532.762
Alınan Temettüler
395 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
255.241 368.612
Elde Edilen Diğer Kazançlar
435.399 245.258
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
445.968 257.898
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-422.659 -412.912
Ödenen Vergiler
-10.598 -18.663
Diğer
-2.912.153 -1.949.389
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
171.680 -525.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
80.589 67.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.147 6.762
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-976.532 792.416
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.223.544 -621.052
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
346.186 -167.767
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.701.386 498.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
19.837 -926.809
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
224.905 -174.631
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-964.449 -1.249.918
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
60.630 927.597
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
5.367 812
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.291 -24.594
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
298.162 138.667
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-418.259 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
301.937 63.724
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 792.278
Diğer
-113.321 -15.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
437.533 -142.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.744.742 1.288.312
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.377.862 -1.371.737
İhraç Edilen Sermaye Araçları
127.641 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-56.988 -59.491
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
963.382 33.794
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
497.096 -431.443
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.849.869 2.044.583
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.346.965 1.613.140
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.284 -293.475
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
20.483 9.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.604 75
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.331 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.727 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.879 9.512
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.424 1.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
565 9.715
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110 -1.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.767 -283.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.056.917 5.338.207 6.395.124 1.310.533 3.469.414 4.779.947
Nakit ve Nakit Benzerleri
269.193 4.887.339 5.156.532 709.358 3.423.072 4.132.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 245.899 4.537.265 4.783.164 692.108 2.907.972 3.600.080
Bankalar
(3) 13.594 334.589 348.183 6.617 501.649 508.266
Para Piyasalarından Alacaklar
12.500 15.535 28.035 12.500 13.484 25.984
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.800 -50 -2.850 -1.867 -33 -1.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 27.072 6.651 33.723 22.351 11.478 33.829
Devlet Borçlanma Senetleri
24.895 6.651 31.546 17.327 11.478 28.805
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.177 0 2.177 5.024 0 5.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 751.280 369.897 1.121.177 573.442 24.511 597.953
Devlet Borçlanma Senetleri
523.722 335.854 859.576 565.876 0 565.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
227.558 34.043 261.601 7.566 24.511 32.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.372 74.320 83.692 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.546.363 9.174.792 27.721.155 16.398.683 7.442.708 23.841.391
Krediler
(5) 17.908.267 7.361.281 25.269.548 16.007.957 6.075.656 22.083.613
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 244.705 329.704 574.409 213.153 284.556 497.709
Faktoring Alacakları
401.139 0 401.139 452.544 0 452.544
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.332.292 1.498.190 3.830.482 1.863.071 1.093.511 2.956.582
Devlet Borçlanma Senetleri
2.324.740 495.290 2.820.030 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
7.552 1.002.900 1.010.452 5.905 765.934 771.839
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.340.040 -14.383 -2.354.423 -2.138.042 -11.015 -2.149.057
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 599.361 0 599.361 595.163 0 595.163
Satış Amaçlı
599.361 0 599.361 595.163 0 595.163
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.363 0 14.363 600.137 0 600.137
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.127 0 10.127 595.901 0 595.901
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 870.268 4.981 875.249 875.052 3.831 878.883
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 127.736 0 127.736 127.262 0 127.262
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
127.736 0 127.736 127.262 0 127.262
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 426.636 0 426.636 79.005 0 79.005
CARİ VERGİ VARLIĞI
9.718 0 9.718 19.623 0 19.623
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 345.764 0 345.764 357.996 0 357.996
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 887.212 557.113 1.444.325 527.348 238.272 765.620
VARLIKLAR TOPLAMI
22.884.338 15.075.093 37.959.431 20.890.802 11.154.225 32.045.027
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 13.682.900 15.031.686 28.714.586 13.145.509 10.896.494 24.042.003
ALINAN KREDİLER
(3) 463.497 1.764.409 2.227.906 435.862 1.774.807 2.210.669
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 974.114 0 974.114 148.667 1.782 150.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 793.493 0 793.493 971.745 0 971.745
Bonolar
520.406 0 520.406 628.044 0 628.044
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
273.087 0 273.087 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.844 27.059 54.903 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
510 0 510 57.856 0 57.856
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 234.197 528 234.725 189.294 2.221 191.515
KARŞILIKLAR
(9) 809.914 1.158 811.072 794.185 922 795.107
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
100.414 777 101.191 88.603 604 89.207
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
709.500 381 709.881 705.582 318 705.900
CARİ VERGİ BORCU
(10) 52.705 32 52.737 54.176 31 54.207
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 4.816 0 4.816 60 0 60
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.486 678.097 1.130.583 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 761.542 31.551 793.093 463.712 122.102 585.814
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.111.810 55.083 2.166.893 1.920.461 40.288 1.960.749
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
201.910 0 201.910 88.098 0 88.098
Hisse Senedi İhraç Primleri
557 0 557 1.835 0 1.835
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
201.353 0 201.353 86.263 0 86.263
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
96.926 0 96.926 89.228 0 89.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.856 46.141 44.285 -2.404 33.785 31.381
Kar Yedekleri
667.512 7.344 674.856 1.368.436 5.405 1.373.841
Yasal Yedekler
124.335 7.417 131.752 300.925 5.410 306.335
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
456.774 0 456.774 981.108 0 981.108
Diğer Kar Yedekleri
86.403 -73 86.330 86.403 -5 86.398
Kar veya Zarar
-43.824 -768 -44.592 -806.262 -654 -806.916
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-122.325 -2.279 -124.604 -36.985 -2.084 -39.069
Dönem Net Kâr veya Zararı
78.501 1.511 80.012 -769.277 1.430 -767.847
Azınlık Payları
33.142 2.366 35.508 25.365 1.752 27.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.369.828 17.589.603 37.959.431 18.681.391 13.363.636 32.045.027
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.424.651 3.292.223 790.727 1.091.103
Kredilerden Alınan Faizler
2.050.835 2.874.618 667.781 950.940
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
132 41.364 47 11.884
Bankalardan Alınan Faizler
10.676 39.308 6.200 18.146
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.564 3.761 904 981
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
302.310 267.714 96.259 91.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.657 5.730 3.894 1.669
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.327 68.568 21.765 23.411
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
224.326 193.416 70.600 66.429
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
40.654 37.788 13.038 10.679
Diğer Faiz Gelirleri
18.480 27.670 6.498 6.964
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.208.319 -2.481.261 -411.585 -758.472
Mevduata Verilen Faizler
-820.566 -1.893.929 -279.857 -611.323
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-73.588 -153.393 -20.145 -47.971
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-69.090 -89.697 -31.254 -4.779
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-183.009 -237.058 -61.990 -77.062
Kiralama Faiz Giderleri
-25.003 -32.127 -7.469 -10.665
Diğer Faiz Giderleri
-37.063 -75.057 -10.870 -6.672
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.216.332 810.962 379.142 332.631
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
187.926 280.809 62.652 89.307
Alınan Ücret ve Komisyonlar
255.241 368.612 81.182 120.345
Gayri Nakdi Kredilerden
47.168 57.595 14.461 18.383
Diğer
208.073 311.017 66.721 101.962
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-67.315 -87.803 -18.530 -31.038
Gayri Nakdi Kredilere
-1.627 -1.615 -475 -595
Diğer
-65.688 -86.188 -18.055 -30.443
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 395 1.358 236 -2.335
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -18.719 -94.222 -30.626 -48.492
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.798 56.658 -11.804 41.650
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
343.752 -119.524 102.820 -112.470
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-376.269 -31.356 -121.642 22.328
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 156.232 245.258 25.237 182.715
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.542.166 1.244.165 436.641 553.826
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -481.279 -665.597 -136.092 -262.745
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.930 -87.547 49.457 -32.809
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-415.336 -408.710 -140.785 -136.526
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -521.969 -450.326 -188.925 -140.890
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
110.652 -368.015 20.296 -19.144
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 110.652 -368.015 20.296 -19.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -22.368 74.540 -5.871 6.105
Cari Vergi Karşılığı
-3.677 -95 -2.283 69
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-34.629 -8.007 -3.091 -2.996
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.938 82.642 -497 9.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 88.284 -293.475 14.425 -13.039
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 88.284 -293.475 14.425 -13.039
Grubun Karı (Zararı)
80.012 -288.184 11.822 -10.430
Azınlık Payları Karı (Zararı)
8.272 -5.291 2.603 -2.609
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,07600000 -0,28000000 0,01200000 -0,01200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884728
BIST