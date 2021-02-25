***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr vey 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 15.503 4.540 0 0 11.534 0 0 0 -684.082 -652.505 0 -652.505Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 0 -684.082 1.976.583 0 1.976.583Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 13.998 -8.057 0 0 611 0 0 0 52.617 59.169 0 59.169Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 -9.586 0 0 -6.000 0 131.185 0 131.185Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 -6.000 52.617 2.636.078 0 2.636.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.934.064 13.789.106 24.723.170 8.132.231 9.536.457 17.668.688GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.162.526 3.117.516 6.280.042 3.064.006 2.727.752 5.791.758Teminat Mektupları3.107.744 859.399 3.967.143 3.060.245 751.063 3.811.308Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler154.265 18.589 172.854 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.953.479 840.810 3.794.289 2.861.733 742.072 3.603.805Banka Kredileri3.017 16.456 19.473 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 16.456 16.456 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri3.017 0 3.017 0 0 0Akreditifler0 185.260 185.260 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 185.260 185.260 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.215 947.712 948.927 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.910.593 275.002 3.185.595 2.692.243 410.742 3.102.985Cayılamaz Taahhütler2.509.130 275.002 2.784.132 2.263.886 410.742 2.674.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri80.668 258.619 339.287 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.358.683 16.383 1.375.066 1.203.037 10.216 1.213.253Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri451.434 0 451.434 399.194 0 399.194İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.554 0 5.554 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri612.261 0 612.261 536.175 0 536.175Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri530 0 530 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 401.463 0 401.463 428.357 0 428.357Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri401.463 0 401.463 428.357 0 428.357Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.860.945 10.396.588 15.257.533 2.375.982 6.397.963 8.773.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar912.000 0 912.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler912.000 0 912.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.948.945 10.396.588 14.345.533 1.451.982 6.397.963 7.849.945Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri20.328 39.535 59.863 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri18.053 12.576 30.629 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.275 26.959 29.234 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri3.773.217 9.109.229 12.882.446 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 5.127.991 5.127.991 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri3.773.217 2.632.196 6.405.413 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 674.521 674.521 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 674.521 674.521 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları155.400 163.241 318.641 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları76.400 79.655 156.055 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları79.000 83.586 162.586 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.084.583 1.084.583 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER500.602.870 361.179.145 861.782.015 452.344.654 241.943.242 694.287.896EMANET KIYMETLER3.492.944 2.186.942 5.679.886 1.933.597 1.572.262 3.505.859Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler140.712 278.757 419.469 142.774 70.351 213.125Tahsile Alınan Çekler3.239.574 307.707 3.547.281 1.708.960 112.251 1.821.211Tahsile Alınan Ticari Senetler106.219 635.189 741.408 78.453 590.226 668.679Tahsile Alınan Diğer Kıymetler5.597 742.691 748.288 2.580 621.219 623.799İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler841 222.598 223.439 829 178.215 179.044Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER494.092.878 358.321.263 852.414.141 446.858.703 239.517.239 686.375.942Menkul Kıymetler0 1.339 1.339 0 66 66Teminat Senetleri123.087.576 51.821.371 174.908.947 107.968.329 41.401.345 149.369.674Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.779.407 15.876.407 40.655.814 26.172.663 13.260.387 39.433.050Diğer Rehinli Kıymetler344.492.439 290.546.513 635.038.952 311.293.256 184.818.275 496.111.531Rehinli Kıymet Alanlar1.733.456 75.633 1.809.089 1.424.455 37.166 1.461.621KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.017.048 670.940 3.687.988 3.552.354 853.741 4.406.095BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI511.536.934 374.968.251 886.505.185 460.476.885 251.479.699 711.956.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-462.890 -1.427.333Alınan Faizler3.107.499 3.901.591Ödenen Faizler-1.680.522 -2.806.231Alınan Temettüler306 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar297.366 466.962Elde Edilen Diğer Kazançlar362.318 462.568Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar558.767 388.400Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-513.124 -500.523Ödenen Vergiler0 -12.135Diğer-2.595.500 -3.329.254Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-81.059 -533.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.379 -2.765Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.338.059 271.470Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(1) -804.564 -395.857Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-228.857 60.455Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.470.980 1.276.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-263.301 -1.402.689Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 108.121 -341.214Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-543.949 -1.961.181YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları528.561 961.810İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50.000 -6.700Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.770 1.683Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-35.202 -24.572Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller480.095 169.885Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-469.831 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar593.357 154.255Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar112.619 844.892Diğer-39.663 -154.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit18.041 627.558Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit771.270 1.022.161Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.276.011 -579.191İhraç Edilen Sermaye Araçları617.674 250.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-94.892 -65.412Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 789.680 199.521Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)792.333 -172.292Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.751.622 1.923.914Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 2.543.955 1.751.622Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)52.617 -684.082DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.552 31.577Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.941 20.043Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.498 19.379Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.072 5.675Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.485 -5.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar611 11.534Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri764 14.418Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153 -2.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.169 -652.505Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.037.809 4.050.263 6.088.072 1.250.050 3.378.594 4.628.644Nakit ve Nakit Benzerleri1.203.673 3.991.815 5.195.488 679.210 3.332.252 4.011.462Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 680.959 3.653.628 4.334.587 679.995 2.866.505 3.546.500Bankalar(3) 525.955 338.187 864.142 161 465.747 465.908Para Piyasalarından Alacaklar1.301 0 1.301 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.542 0 -4.542 -946 0 -946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.802 42.455 44.257 2.612 11.478 14.090Devlet Borçlanma Senetleri1.802 6.817 8.619 2.612 11.478 14.090Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 35.638 35.638 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 823.544 0 823.544 562.846 24.511 587.357Devlet Borçlanma Senetleri516.213 0 516.213 555.440 0 555.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler307.331 0 307.331 7.406 24.511 31.917Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.414.609 8.386.302 27.800.911 15.765.925 7.006.182 22.772.107Krediler(5) 18.972.674 6.954.031 25.926.705 15.908.623 5.913.069 21.821.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.427.084 1.432.271 3.859.355 1.857.166 1.093.113 2.950.279Devlet Borçlanma Senetleri2.427.084 479.681 2.906.765 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar0 952.590 952.590 0 765.536 765.536Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.985.149 0 -1.985.149 -1.999.864 0 -1.999.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 613.277 0 613.277 593.255 0 593.255Satış Amaçlı613.277 0 613.277 593.255 0 593.255Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI779.466 7.083 786.549 744.776 7.083 751.859İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 775.326 7.083 782.409 740.636 7.083 747.719Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar775.326 7.083 782.409 154.862 7.083 161.945Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 585.774 0 585.774Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 764.387 0 764.387 789.744 0 789.744MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 123.812 0 123.812 125.803 0 125.803Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer123.812 0 123.812 125.803 0 125.803YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI184 0 184 12.411 0 12.411ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 298.941 0 298.941 323.338 0 323.338DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 617.010 411.312 1.028.322 365.712 233.256 598.968VARLIKLAR TOPLAMI24.649.495 12.854.960 37.504.455 19.971.014 10.625.115 30.596.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 14.723.383 16.020.295 30.743.678 13.039.278 11.508.534 24.547.812ALINAN KREDİLER(3) 2.344 649.499 651.843 99.363 818.191 917.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 287.752 0 287.752 5.711 0 5.711İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 222.652 0 222.652 612.721 0 612.721Bonolar147.591 0 147.591 269.020 0 269.020Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler75.061 0 75.061 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 157.248 204 157.452 180.838 2.029 182.867KARŞILIKLAR(9) 863.524 263 863.787 780.366 218 780.584Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı97.775 0 97.775 82.251 0 82.251Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar765.749 263 766.012 698.115 218 698.333CARİ VERGİ BORCU(10) 44.089 0 44.089 48.745 0 48.745ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 592.241 32.739 624.980 383.561 115.138 498.699ÖZKAYNAKLAR(13) 2.636.078 0 2.636.078 1.966.997 9.586 1.976.583Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 77.044 0 77.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 75.766 0 75.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler78.800 0 78.800 72.859 0 72.859Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.986 0 -1.986 -2.597 9.586 6.989Kar Yedekleri661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773Yasal Yedekler114.311 0 114.311 290.307 0 290.307Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler460.977 0 460.977 969.063 0 969.063Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar46.617 0 46.617 -684.082 0 -684.082Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-6.000 0 -6.000 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı52.617 0 52.617 -684.082 0 -684.082Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.005.907 17.498.548 37.504.455 17.617.444 12.978.685 30.596.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.259.287 3.951.540Kredilerden Alınan Faizler2.777.993 3.515.819Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.453 40.754Bankalardan Alınan Faizler9.973 38.499Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.699 4.183Menkul Değerlerden Alınan Faizler457.200 341.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.493 2.477Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar91.099 89.970İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler364.608 249.424Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri5.969 10.414FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.678.871 -2.807.248Mevduata Verilen Faizler-1.265.643 -2.281.549Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-31.288 -71.963Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-113.064 -85.256İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-196.918 -234.806Kiralama Faiz Giderleri-27.220 -39.749Diğer Faiz Giderleri-44.738 -93.925NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.580.416 1.144.292NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ222.210 374.908Alınan Ücret ve Komisyonlar297.366 466.962Gayri Nakdi Kredilerden62.382 75.265Diğer234.984 391.697Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-75.156 -92.054Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-75.156 -92.054TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 306 1.289TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -157.679 -86.138Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)37.165 76.939Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-12.156 -85.630Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-182.688 -77.447DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 226.191 462.568FAALİYET BRÜT KÂRI1.871.444 1.896.919BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -571.246 -1.371.755DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -6.627 -202.177PERSONEL GİDERLERİ (-)-507.831 -497.998DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -710.364 -697.980NET FAALİYET KARI (ZARARI)75.376 -872.991BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 75.376 -872.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -22.759 188.909Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-22.759 -7.477Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 196.386SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 52.617 -684.082DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 52.617 -684.082Grubun Karı (Zararı)52.617 -684.082Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başınar Kar (Zarar) 0,03500000 -0,65200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912545BIST