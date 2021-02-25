***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.02.2021 03:28
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr vey 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.503 4.540 0 0 11.534 0 0 0 -684.082 -652.505 0 -652.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 0 -684.082 1.976.583 0 1.976.583
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 13.998 -8.057 0 0 611 0 0 0 52.617 59.169 0 59.169
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 -9.586 0 0 -6.000 0 131.185 0 131.185
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 -6.000 52.617 2.636.078 0 2.636.078
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.934.064 13.789.106 24.723.170 8.132.231 9.536.457 17.668.688
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.162.526 3.117.516 6.280.042 3.064.006 2.727.752 5.791.758
Teminat Mektupları
3.107.744 859.399 3.967.143 3.060.245 751.063 3.811.308
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
154.265 18.589 172.854 198.512 8.991 207.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.953.479 840.810 3.794.289 2.861.733 742.072 3.603.805
Banka Kredileri
3.017 16.456 19.473 0 16.980 16.980
İthalat Kabul Kredileri
0 16.456 16.456 0 16.980 16.980
Diğer Banka Kabulleri
3.017 0 3.017 0 0 0
Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Belgeli Akreditifler
0 185.260 185.260 0 134.982 134.982
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.215 947.712 948.927 3.761 1.160.333 1.164.094
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.910.593 275.002 3.185.595 2.692.243 410.742 3.102.985
Cayılamaz Taahhütler
2.509.130 275.002 2.784.132 2.263.886 410.742 2.674.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
80.668 258.619 339.287 115.692 400.526 516.218
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.358.683 16.383 1.375.066 1.203.037 10.216 1.213.253
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
451.434 0 451.434 399.194 0 399.194
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.554 0 5.554 9.278 0 9.278
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
612.261 0 612.261 536.175 0 536.175
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
530 0 530 510 0 510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 401.463 0 401.463 428.357 0 428.357
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
401.463 0 401.463 428.357 0 428.357
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.860.945 10.396.588 15.257.533 2.375.982 6.397.963 8.773.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
912.000 0 912.000 924.000 0 924.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
912.000 0 912.000 924.000 0 924.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.948.945 10.396.588 14.345.533 1.451.982 6.397.963 7.849.945
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
20.328 39.535 59.863 102.488 212.931 315.419
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.053 12.576 30.629 21.042 136.324 157.366
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.275 26.959 29.234 81.446 76.607 158.053
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.773.217 9.109.229 12.882.446 1.242.606 6.017.429 7.260.035
Swap Para Alım İşlemleri
0 5.127.991 5.127.991 0 3.057.747 3.057.747
Swap Para Satım İşlemleri
3.773.217 2.632.196 6.405.413 1.242.606 1.803.564 3.046.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 674.521 674.521 0 578.059 578.059
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
155.400 163.241 318.641 106.888 149.163 256.051
Para Alım Opsiyonları
76.400 79.655 156.055 71.988 55.391 127.379
Para Satım Opsiyonları
79.000 83.586 162.586 34.900 93.772 128.672
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.084.583 1.084.583 0 18.440 18.440
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.602.870 361.179.145 861.782.015 452.344.654 241.943.242 694.287.896
EMANET KIYMETLER
3.492.944 2.186.942 5.679.886 1.933.597 1.572.262 3.505.859
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
140.712 278.757 419.469 142.774 70.351 213.125
Tahsile Alınan Çekler
3.239.574 307.707 3.547.281 1.708.960 112.251 1.821.211
Tahsile Alınan Ticari Senetler
106.219 635.189 741.408 78.453 590.226 668.679
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.597 742.691 748.288 2.580 621.219 623.799
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
841 222.598 223.439 829 178.215 179.044
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
494.092.878 358.321.263 852.414.141 446.858.703 239.517.239 686.375.942
Menkul Kıymetler
0 1.339 1.339 0 66 66
Teminat Senetleri
123.087.576 51.821.371 174.908.947 107.968.329 41.401.345 149.369.674
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
24.779.407 15.876.407 40.655.814 26.172.663 13.260.387 39.433.050
Diğer Rehinli Kıymetler
344.492.439 290.546.513 635.038.952 311.293.256 184.818.275 496.111.531
Rehinli Kıymet Alanlar
1.733.456 75.633 1.809.089 1.424.455 37.166 1.461.621
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.017.048 670.940 3.687.988 3.552.354 853.741 4.406.095
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
511.536.934 374.968.251 886.505.185 460.476.885 251.479.699 711.956.584
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-462.890 -1.427.333
Alınan Faizler
3.107.499 3.901.591
Ödenen Faizler
-1.680.522 -2.806.231
Alınan Temettüler
306 1.289
Alınan Ücret ve Komisyonlar
297.366 466.962
Elde Edilen Diğer Kazançlar
362.318 462.568
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
558.767 388.400
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-513.124 -500.523
Ödenen Vergiler
0 -12.135
Diğer
-2.595.500 -3.329.254
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-81.059 -533.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.379 -2.765
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.338.059 271.470
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(1) -804.564 -395.857
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-228.857 60.455
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.470.980 1.276.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-263.301 -1.402.689
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 108.121 -341.214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-543.949 -1.961.181
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
528.561 961.810
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50.000 -6.700
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
39.770 1.683
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.202 -24.572
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
480.095 169.885
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-469.831 -23.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
593.357 154.255
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
112.619 844.892
Diğer
-39.663 -154.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.041 627.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
771.270 1.022.161
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.276.011 -579.191
İhraç Edilen Sermaye Araçları
617.674 250.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-94.892 -65.412
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 789.680 199.521
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
792.333 -172.292
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 1.751.622 1.923.914
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 2.543.955 1.751.622
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.617 -684.082
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.552 31.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.941 20.043
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.498 19.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.072 5.675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.485 -5.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
611 11.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
764 14.418
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153 -2.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.169 -652.505
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.037.809 4.050.263 6.088.072 1.250.050 3.378.594 4.628.644
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.203.673 3.991.815 5.195.488 679.210 3.332.252 4.011.462
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 680.959 3.653.628 4.334.587 679.995 2.866.505 3.546.500
Bankalar
(3) 525.955 338.187 864.142 161 465.747 465.908
Para Piyasalarından Alacaklar
1.301 0 1.301 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.542 0 -4.542 -946 0 -946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.802 42.455 44.257 2.612 11.478 14.090
Devlet Borçlanma Senetleri
1.802 6.817 8.619 2.612 11.478 14.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 35.638 35.638 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 823.544 0 823.544 562.846 24.511 587.357
Devlet Borçlanma Senetleri
516.213 0 516.213 555.440 0 555.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
307.331 0 307.331 7.406 24.511 31.917
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.414.609 8.386.302 27.800.911 15.765.925 7.006.182 22.772.107
Krediler
(5) 18.972.674 6.954.031 25.926.705 15.908.623 5.913.069 21.821.692
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.427.084 1.432.271 3.859.355 1.857.166 1.093.113 2.950.279
Devlet Borçlanma Senetleri
2.427.084 479.681 2.906.765 1.857.166 327.577 2.184.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 952.590 952.590 0 765.536 765.536
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.985.149 0 -1.985.149 -1.999.864 0 -1.999.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 613.277 0 613.277 593.255 0 593.255
Satış Amaçlı
613.277 0 613.277 593.255 0 593.255
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.466 7.083 786.549 744.776 7.083 751.859
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.326 7.083 782.409 740.636 7.083 747.719
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
775.326 7.083 782.409 154.862 7.083 161.945
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 585.774 0 585.774
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 764.387 0 764.387 789.744 0 789.744
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 123.812 0 123.812 125.803 0 125.803
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
123.812 0 123.812 125.803 0 125.803
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
184 0 184 12.411 0 12.411
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 298.941 0 298.941 323.338 0 323.338
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 617.010 411.312 1.028.322 365.712 233.256 598.968
VARLIKLAR TOPLAMI
24.649.495 12.854.960 37.504.455 19.971.014 10.625.115 30.596.129
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 14.723.383 16.020.295 30.743.678 13.039.278 11.508.534 24.547.812
ALINAN KREDİLER
(3) 2.344 649.499 651.843 99.363 818.191 917.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 287.752 0 287.752 5.711 0 5.711
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 222.652 0 222.652 612.721 0 612.721
Bonolar
147.591 0 147.591 269.020 0 269.020
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
75.061 0 75.061 343.701 0 343.701
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 157.248 204 157.452 180.838 2.029 182.867
KARŞILIKLAR
(9) 863.524 263 863.787 780.366 218 780.584
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
97.775 0 97.775 82.251 0 82.251
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
765.749 263 766.012 698.115 218 698.333
CARİ VERGİ BORCU
(10) 44.089 0 44.089 48.745 0 48.745
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 592.241 32.739 624.980 383.561 115.138 498.699
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.636.078 0 2.636.078 1.966.997 9.586 1.976.583
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 77.044 0 77.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 75.766 0 75.766
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
78.800 0 78.800 72.859 0 72.859
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.986 0 -1.986 -2.597 9.586 6.989
Kar Yedekleri
661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773
Yasal Yedekler
114.311 0 114.311 290.307 0 290.307
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
460.977 0 460.977 969.063 0 969.063
Diğer Kar Yedekleri
86.403 0 86.403 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
46.617 0 46.617 -684.082 0 -684.082
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-6.000 0 -6.000 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
52.617 0 52.617 -684.082 0 -684.082
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
20.005.907 17.498.548 37.504.455 17.617.444 12.978.685 30.596.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.259.287 3.951.540
Kredilerden Alınan Faizler
2.777.993 3.515.819
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.453 40.754
Bankalardan Alınan Faizler
9.973 38.499
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.699 4.183
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
457.200 341.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.493 2.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
91.099 89.970
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
364.608 249.424
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.969 10.414
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.678.871 -2.807.248
Mevduata Verilen Faizler
-1.265.643 -2.281.549
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-31.288 -71.963
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-113.064 -85.256
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-196.918 -234.806
Kiralama Faiz Giderleri
-27.220 -39.749
Diğer Faiz Giderleri
-44.738 -93.925
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.580.416 1.144.292
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
222.210 374.908
Alınan Ücret ve Komisyonlar
297.366 466.962
Gayri Nakdi Kredilerden
62.382 75.265
Diğer
234.984 391.697
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-75.156 -92.054
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-75.156 -92.054
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 306 1.289
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -157.679 -86.138
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
37.165 76.939
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-12.156 -85.630
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-182.688 -77.447
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 226.191 462.568
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.871.444 1.896.919
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -571.246 -1.371.755
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -6.627 -202.177
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-507.831 -497.998
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -710.364 -697.980
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
75.376 -872.991
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 75.376 -872.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -22.759 188.909
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.759 -7.477
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 196.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 52.617 -684.082
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 52.617 -684.082
Grubun Karı (Zararı)
52.617 -684.082
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başınar Kar (Zarar) 0,03500000 -0,65200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912545
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