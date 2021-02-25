***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.383 4.159 0 3.735 12.302 0 0 0 -767.847 -731.268 -14.368 -745.636Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 419 -58 0 0 0 0 0 19 277 0 657 1.136 1.793Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -39.069 -767.847 1.933.632 27.117 1.960.749Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 26.507 -8.472 0 9.996 425 0 0 0 193.449 221.905 12.523 234.428Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı702.000 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.909 0 702.909İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -233.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -233.768 0 -233.768Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 140.487 -1.784 0 0 0 -9.586 0 -1.358 -28.869 0 97.612 2.861 100.473Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 -136.611 193.449 2.722.290 42.501 2.764.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.167.354 13.896.220 25.063.574 8.406.021 9.575.664 17.981.685GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.163.788 3.185.421 6.349.209 3.064.463 2.729.657 5.794.120Teminat Mektupları3.109.006 927.304 4.036.310 3.060.702 752.968 3.813.670Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler154.265 18.589 172.854 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.954.741 908.715 3.863.456 2.862.190 743.977 3.606.167Banka Kredileri3.017 16.456 19.473 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 16.456 16.456 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri3.017 0 3.017 0 0 0Akreditifler0 185.260 185.260 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 185.260 185.260 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar50.550 1.108.689 1.159.239 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.215 947.712 948.927 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.104.577 279.062 3.383.639 2.935.397 418.343 3.353.740Cayılamaz Taahhütler2.638.399 275.002 2.913.401 2.454.090 410.742 2.864.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri80.668 258.619 339.287 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.354.721 16.383 1.371.104 1.199.039 10.216 1.209.255Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri457.387 0 457.387 404.793 0 404.793İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.554 0 5.554 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri614.080 0 614.080 536.957 0 536.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri530 0 530 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler125.459 0 125.459 187.821 0 187.821Cayılabilir Taahhütler(4) 466.178 4.060 470.238 481.307 7.601 488.908Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri466.178 0 466.178 479.676 0 479.676Diğer Cayılabilir Taahhütler0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.898.989 10.431.737 15.330.726 2.406.161 6.427.664 8.833.825Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar912.000 0 912.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler912.000 0 912.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.986.989 10.431.737 14.418.726 1.482.161 6.427.664 7.909.825Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri20.328 39.535 59.863 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri18.053 12.576 30.629 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.275 26.959 29.234 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri3.773.217 9.109.229 12.882.446 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 5.127.991 5.127.991 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri3.773.217 2.632.196 6.405.413 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 674.521 674.521 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 674.521 674.521 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları155.400 163.241 318.641 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları76.400 79.655 156.055 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları79.000 83.586 162.586 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri38.044 35.149 73.193 30.179 29.701 59.880Futures Para Alım İşlemleri0 35.149 35.149 0 29.701 29.701Futures Para Satım İşlemleri38.044 0 38.044 30.179 0 30.179Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.084.583 1.084.583 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER501.878.324 362.410.683 864.289.007 458.687.548 243.790.901 702.478.449EMANET KIYMETLER4.314.321 2.743.389 7.057.710 4.775.039 2.010.475 6.785.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler577.786 827.714 1.405.500 531.617 497.060 1.028.677Tahsile Alınan Çekler3.619.661 318.666 3.938.327 2.176.684 123.290 2.299.974Tahsile Alınan Ticari Senetler105.245 635.189 740.434 77.997 590.226 668.223Tahsile Alınan Diğer Kıymetler5.597 722.431 728.028 2.580 606.414 608.994İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.031 239.389 245.420 1.986.160 193.485 2.179.645Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER494.193.237 358.620.405 852.813.642 449.996.905 240.620.506 690.617.411Menkul Kıymetler0 1.339 1.339 0 66 66Teminat Senetleri123.425.170 52.448.006 175.873.176 108.327.703 42.185.033 150.512.736Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.898.539 17.603.574 42.502.113 26.390.087 13.847.750 40.237.837Diğer Rehinli Kıymetler344.136.072 288.491.853 632.627.925 313.854.660 184.498.813 498.353.473Rehinli Kıymet Alanlar1.733.456 75.633 1.809.089 1.424.455 88.844 1.513.299KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.370.766 1.046.889 4.417.655 3.915.604 1.159.920 5.075.524BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI513.045.678 376.306.903 889.352.581 467.093.569 253.366.565 720.460.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.664.849 -1.590.493Alınan Faizler3.328.687 4.121.361Ödenen Faizler-1.786.940 -3.193.535Alınan Temettüler395 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar354.910 493.488Elde Edilen Diğer Kazançlar556.431 492.742Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar616.151 400.207Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-579.340 -552.435Ödenen Vergiler-13.132 -19.167Diğer-4.142.011 -3.334.443Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim934.749 -839.172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.379 -17.974Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.441 5.065Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.799.308 49.921Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(1) -953.554 -662.158Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-183.832 129.888Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.344.039 1.083.839Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)299.241 -1.137.204Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 185.225 -290.549Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-730.100 -2.429.665YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları467.407 1.017.905İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -5.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)39.770 1.683Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-122.267 -119.317Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller542.021 155.944Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-472.696 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar593.357 154.255Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar112.619 844.892Diğer-122.813 8.736FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit318.539 1.089.708Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.815.770 2.288.791Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.014.418 -1.373.873İhraç Edilen Sermaye Araçları617.674 250.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-100.487 -75.210Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 806.246 127.338Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)862.092 -194.714Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.849.869 2.044.583Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 2.711.961 1.849.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)205.550 -782.215DİĞER KAPSAMLI GELİRLER28.878 36.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.035 20.542Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)33.581 20.610Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.602 5.194Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.944 -5.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar10.843 16.037Yabancı Para Çevrim Farkları10.418 3.735Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri525 15.548Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-100 -3.246TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)234.428 -745.636Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.127.358 4.285.412 6.412.770 1.310.533 3.469.414 4.779.947Nakit ve Nakit Benzerleri1.260.697 4.122.830 5.383.527 709.358 3.423.072 4.132.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 688.697 3.699.265 4.387.962 692.108 2.907.972 3.600.080Bankalar(3) 568.027 406.620 974.647 6.617 501.649 508.266Para Piyasalarından Alacaklar16.501 17.013 33.514 12.500 13.484 25.984Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-12.528 -68 -12.596 -1.867 -33 -1.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 21.881 42.455 64.336 22.351 11.478 33.829Devlet Borçlanma Senetleri19.700 6.817 26.517 17.327 11.478 28.805Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar2.181 35.638 37.819 5.024 0 5.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 835.990 104.134 940.124 573.442 24.511 597.953Devlet Borçlanma Senetleri528.659 104.134 632.793 565.876 0 565.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler307.331 0 307.331 7.566 24.511 32.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(12) 8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.790 15.993 24.783 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.018.977 8.856.113 28.875.090 16.398.683 7.442.708 23.841.391Krediler(5) 19.083.756 7.154.458 26.238.214 16.007.957 6.075.656 22.083.613Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 271.691 282.621 554.312 213.153 284.556 497.709Faktoring Alacakları(11) 331.380 0 331.380 452.544 0 452.544İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.434.627 1.432.787 3.867.414 1.863.071 1.093.511 2.956.582Devlet Borçlanma Senetleri2.428.963 479.681 2.908.644 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar5.664 953.106 958.770 5.905 765.934 771.839Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.102.477 -13.753 -2.116.230 -2.138.042 -11.015 -2.149.057SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(17) 615.015 0 615.015 595.163 0 595.163Satış Amaçlı615.015 0 615.015 595.163 0 595.163Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.413 0 14.413 600.137 0 600.137İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 10.177 0 10.177 595.901 0 595.901Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.177 0 10.177 595.901 0 595.901Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 884.435 4.628 889.063 875.052 3.831 878.883MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 126.686 0 126.686 127.262 0 127.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer126.686 0 126.686 127.262 0 127.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(15) 984.449 0 984.449 79.005 0 79.005CARİ VERGİ VARLIĞI10.926 0 10.926 19.623 0 19.623ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(16) 320.421 0 320.421 357.996 0 357.996DİĞER AKTİFLER (Net)(18) 873.537 416.294 1.289.831 527.348 238.272 765.620VARLIKLAR TOPLAMI25.976.217 13.562.447 39.538.664 20.890.802 11.154.225 32.045.027YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 14.793.109 15.302.908 30.096.017 13.145.509 10.896.494 24.042.003ALINAN KREDİLER(3) 860.203 1.652.131 2.512.334 435.862 1.774.807 2.210.669PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 476.877 0 476.877 148.667 1.782 150.449İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 543.180 0 543.180 971.745 0 971.745Bonolar468.119 0 468.119 628.044 0 628.044Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler75.061 0 75.061 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı23.840 161.655 185.495 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ541 0 541 57.856 0 57.856KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 198.612 314 198.926 189.294 2.221 191.515KARŞILIKLAR(9) 873.103 1.142 874.245 794.185 922 795.107Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı105.531 714 106.245 88.603 604 89.207Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar767.572 428 768.000 705.582 318 705.900CARİ VERGİ BORCU(10) 57.993 36 58.029 54.176 31 54.207ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 4.621 0 4.621 60 0 60SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.756 633.893 1.086.649 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 696.631 40.328 736.959 463.712 122.102 585.814ÖZKAYNAKLAR(13) 2.721.592 43.199 2.764.791 1.920.461 40.288 1.960.749Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri-5.552 0 -5.552 88.098 0 88.098Hisse Senedi İhraç Primleri1.466 0 1.466 1.835 0 1.835Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-7.018 0 -7.018 86.263 0 86.263Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler105.479 0 105.479 89.228 0 89.228Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.979 34.195 32.216 -2.404 33.785 31.381Kar Yedekleri666.052 7.257 673.309 1.368.436 5.405 1.373.841Yasal Yedekler124.177 7.330 131.507 300.925 5.410 306.335Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler455.472 0 455.472 981.108 0 981.108Diğer Kar Yedekleri86.403 -73 86.330 86.403 -5 86.398Kar veya Zarar57.360 -522 56.838 -806.262 -654 -806.916Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-134.332 -2.279 -136.611 -36.985 -2.084 -39.069Dönem Net Kâr veya Zararı191.692 1.757 193.449 -769.277 1.430 -767.847Azınlık Payları40.232 2.269 42.501 25.365 1.752 27.117YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI21.703.058 17.835.606 39.538.664 18.681.391 13.363.636 32.045.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.435.351 4.202.951Kredilerden Alınan Faizler2.844.660 3.681.877Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.661 41.532Bankalardan Alınan Faizler18.565 47.657Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.071 5.044Menkul Değerlerden Alınan Faizler472.018 344.885Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.311 4.982Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar91.099 90.479İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler364.608 249.424Finansal Kiralama Faiz Gelirleri63.507 47.607Diğer Faiz Gelirleri27.869 34.349FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.772.715 -3.023.806Mevduata Verilen Faizler-1.233.729 -2.288.873Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-100.771 -194.150Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-120.474 -96.379İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-248.953 -306.790Kiralama Faiz Giderleri-24.018 -41.742Diğer Faiz Giderleri-44.770 -95.872NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.662.636 1.179.145NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ256.335 382.590Alınan Ücret ve Komisyonlar354.910 493.488Gayri Nakdi Kredilerden62.422 75.352Diğer292.488 418.136Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-98.575 -110.898Gayri Nakdi Kredilere-1.944 -2.220Diğer-96.631 -108.678TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 395 1.358TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -76.341 -135.538Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)34.520 78.227Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.267 -111.566Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-102.594 -102.199DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 419.060 492.742FAALİYET BRÜT KÂRI2.262.085 1.920.297BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -600.691 -1.418.439DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -683 -190.406PERSONEL GİDERLERİ (-)-568.754 -547.385DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -844.382 -740.033NET FAALİYET KARI (ZARARI)247.575 -975.966BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 247.575 -975.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -42.025 193.751Cari Vergi Karşılığı-4.933 -229Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-41.357 -20.164Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.265 214.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 205.550 -782.215DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 205.550 -782.215Grubun Karı (Zararı)193.449 -767.847Azınlık Payları Karı (Zararı)12.101 -14.368Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14700000 -0,74600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912546BIST