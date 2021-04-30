***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 22:33
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -140 0 0 0 -2.976 0 0 0 6.889 3.773 0 3.773
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 40.302 0 0 0 0 0 0 0 175 0 39.199 0 39.199
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 108.148 77.170 -4.451 0 0 4.013 0 661.691 175 6.889 2.011.635 0 2.011.635
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -372 0 0 0 16.884 16.512 0 16.512
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -2.358 0 708.308 -738 16.884 2.651.852 0 2.651.852
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.487.303 17.279.783 27.767.086 10.934.064 13.789.106 24.723.170
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.225.872 3.586.054 6.811.926 3.162.526 3.117.516 6.280.042
Teminat Mektupları
3.171.223 931.502 4.102.725 3.107.744 859.399 3.967.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
134.843 22.310 157.153 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.036.380 909.192 3.945.572 2.953.479 840.810 3.794.289
Banka Kredileri
3.017 21.160 24.177 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 21.160 21.160 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
3.017 0 3.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 182.997 182.997 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 182.997 182.997 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.082 1.042.076 1.043.158 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.208.253 1.533.966 4.742.219 2.910.593 275.002 3.185.595
Cayılamaz Taahhütler
2.759.119 1.533.966 4.293.085 2.509.130 275.002 2.784.132
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
101.043 1.517.582 1.618.625 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.413.357 16.384 1.429.741 1.358.683 16.383 1.375.066
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
576.129 0 576.129 451.434 0 451.434
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.151 0 5.151 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
662.853 0 662.853 612.261 0 612.261
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
586 0 586 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 449.134 0 449.134 401.463 0 401.463
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
449.134 0 449.134 401.463 0 401.463
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.053.178 12.159.763 16.212.941 4.860.945 10.396.588 15.257.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
912.000 0 912.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
912.000 0 912.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.141.178 12.159.763 15.300.941 3.948.945 10.396.588 14.345.533
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
215.179 353.400 568.579 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
147.483 139.300 286.783 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
67.696 214.100 281.796 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.777.309 10.171.356 12.948.665 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
337.460 4.854.547 5.192.007 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
2.439.849 3.871.225 6.311.074 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 722.792 722.792 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 722.792 722.792 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
148.690 365.121 513.811 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
85.401 164.421 249.822 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
63.289 200.700 263.989 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.269.886 1.269.886 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
523.788.807 398.149.399 921.938.206 500.602.870 361.179.145 861.782.015
EMANET KIYMETLER
3.591.374 2.584.702 6.176.076 3.492.944 2.186.942 5.679.886
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.161 280.523 406.684 140.712 278.757 419.469
Tahsile Alınan Çekler
3.326.901 352.176 3.679.077 3.239.574 307.707 3.547.281
Tahsile Alınan Ticari Senetler
131.843 879.819 1.011.662 106.219 635.189 741.408
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.597 822.394 827.991 5.597 742.691 748.288
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
871 249.790 250.661 841 222.598 223.439
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
517.362.016 394.896.319 912.258.335 494.092.878 358.321.263 852.414.141
Menkul Kıymetler
0 1.168 1.168 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
129.342.961 57.273.187 186.616.148 123.087.576 51.821.371 174.908.947
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.985.563 17.151.394 43.136.957 24.779.407 15.876.407 40.655.814
Diğer Rehinli Kıymetler
360.063.588 320.387.102 680.450.690 344.492.439 290.546.513 635.038.952
Rehinli Kıymet Alanlar
1.969.904 83.468 2.053.372 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.835.417 668.378 3.503.795 3.017.048 670.940 3.687.988
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
534.276.110 415.429.182 949.705.292 511.536.934 374.968.251 886.505.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-221.624 -715.741
Alınan Faizler
755.608 994.564
Ödenen Faizler
-626.056 -376.211
Alınan Temettüler
14.136 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
144.847 90.869
Elde Edilen Diğer Kazançlar
234.809 186.976
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
157.920 140.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-159.762 -127.427
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-743.126 -1.624.665
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
501.649 1.015.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.947 819
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
262.824 212.905
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-360.693 -179.787
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
491.815 542.734
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-375.965 384.272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
68.743 39.924
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
410.978 14.454
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
280.025 299.580
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
9.512 -293.784
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.391 -8.344
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
139.463 71.590
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -934
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.285 33.028
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.717 -406.354
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
54.115 24.724
Diğer
-12.243 -7.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-233.554 -235.302
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 324.347
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-209.799 -584.169
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-738 30.620
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-23.017 -6.100
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
354.293 244.191
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
410.276 14.685
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.543.955 1.751.622
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.954.231 1.766.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.884 6.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-372 -3.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -140
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-372 -2.976
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-466 -3.720
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94 744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.512 3.773
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.603.586 5.280.115 6.883.701 2.037.809 4.050.263 6.088.072
Nakit ve Nakit Benzerleri
(1) 884.466 5.005.398 5.889.864 1.203.673 3.991.815 5.195.488
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(3) 524.219 4.217.189 4.741.408 680.959 3.653.628 4.334.587
Bankalar
366.124 788.209 1.154.333 525.955 338.187 864.142
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.301 0 1.301
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(2) -5.877 0 -5.877 -4.542 0 -4.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.819 43.047 44.866 1.802 42.455 44.257
Devlet Borçlanma Senetleri
1.819 5.170 6.989 1.802 6.817 8.619
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
(4) 0 37.877 37.877 0 35.638 35.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
689.863 0 689.863 823.544 0 823.544
Devlet Borçlanma Senetleri
485.718 0 485.718 516.213 0 516.213
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
204.145 0 204.145 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
(2),(11) 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 19.392.775 9.303.163 28.695.938 19.414.609 8.386.302 27.800.911
Krediler
(10) 18.997.419 7.479.708 26.477.127 18.972.674 6.954.031 25.926.705
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(6) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
2.475.592 1.823.455 4.299.047 2.427.084 1.432.271 3.859.355
Devlet Borçlanma Senetleri
2.475.592 748.965 3.224.557 2.427.084 479.681 2.906.765
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.074.490 1.074.490 0 952.590 952.590
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(16) -2.080.236 0 -2.080.236 -1.985.149 0 -1.985.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
596.073 0 596.073 613.277 0 613.277
Satış Amaçlı
596.073 0 596.073 613.277 0 613.277
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(7) 779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549
İştirakler (Net)
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(8) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
(12) 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 848.111 0 848.111 764.387 0 764.387
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
125.593 0 125.593 123.812 0 123.812
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
(14) 125.593 0 125.593 123.812 0 123.812
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 228 0 228 184 0 184
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(17) 305.338 0 305.338 298.941 0 298.941
DİĞER AKTİFLER (Net)
754.914 360.789 1.115.703 617.010 411.312 1.028.322
VARLIKLAR TOPLAMI
24.406.084 14.951.150 39.357.234 24.649.495 12.854.960 37.504.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 15.651.149 16.023.832 31.674.981 14.723.383 16.020.295 30.743.678
ALINAN KREDİLER
(3) 0 720.132 720.132 2.344 649.499 651.843
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 801.150 0 801.150 287.752 0 287.752
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 36.264 0 36.264 222.652 0 222.652
Bonolar
0 0 0 147.591 0 147.591
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
36.264 0 36.264 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 238.471 55 238.526 157.248 204 157.452
KARŞILIKLAR
(9) 889.601 272 889.873 863.524 263 863.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
106.907 0 106.907 97.775 0 97.775
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
782.694 272 782.966 765.749 263 766.012
CARİ VERGİ BORCU
(10) 56.408 0 56.408 44.089 0 44.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 796.798 232.282 1.029.080 592.241 32.739 624.980
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.651.852 0 2.651.852 2.636.078 0 2.636.078
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
78.800 0 78.800 78.800 0 78.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.358 0 -2.358 -1.986 0 -1.986
Kar Yedekleri
708.308 0 708.308 661.691 0 661.691
Yasal Yedekler
116.942 0 116.942 114.311 0 114.311
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
475.224 0 475.224 460.977 0 460.977
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
16.146 0 16.146 46.617 0 46.617
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-738 0 -738 -6.000 0 -6.000
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.884 0 16.884 52.617 0 52.617
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.582.932 17.774.302 39.357.234 20.005.907 17.498.548 37.504.455
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.048.106 806.757
Kredilerden Alınan Faizler
902.698 704.785
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.433 0
Bankalardan Alınan Faizler
3.552 3.642
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
320 277
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
122.527 95.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
216 337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.486 20.901
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
100.825 73.774
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.576 3.041
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -661.869 -376.321
Mevduata Verilen Faizler
-537.399 -281.228
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.211 -11.113
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-64.979 -11.024
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-40.207 -49.295
Kiralama Faiz Giderleri
-9.450 -8.204
Diğer Faiz Giderleri
-4.623 -15.457
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
386.237 430.436
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
81.293 73.933
Alınan Ücret ve Komisyonlar
144.847 90.869
Gayri Nakdi Kredilerden
15.289 16.002
Diğer
129.558 74.867
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-63.554 -16.936
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-63.554 -16.936
TEMETTÜ GELİRLERİ
(7 -1.654
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
174.550 202.989
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-227.161 -251.327
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 79.866 37.719
FAALİYET BRÜT KÂRI
489.314 492.096
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -145.415 -149.863
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.593 -54.773
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-157.875 -126.424
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -162.850 -146.618
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.581 14.418
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 10.581 14.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 6.303 -7.529
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-37.621 -32.766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
43.924 25.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 16.884 6.889
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 16.884 6.889
Grubun Karı (Zararı)
16.884 6.889
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00900000 0,00600000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933921
BIST