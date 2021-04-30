***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -140 0 0 0 -2.976 0 0 0 6.889 3.773 0 3.773Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 40.302 0 0 0 0 0 0 0 175 0 39.199 0 39.199Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 108.148 77.170 -4.451 0 0 4.013 0 661.691 175 6.889 2.011.635 0 2.011.635Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -372 0 0 0 16.884 16.512 0 16.512Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -2.358 0 708.308 -738 16.884 2.651.852 0 2.651.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.487.303 17.279.783 27.767.086 10.934.064 13.789.106 24.723.170GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.225.872 3.586.054 6.811.926 3.162.526 3.117.516 6.280.042Teminat Mektupları3.171.223 931.502 4.102.725 3.107.744 859.399 3.967.143Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler134.843 22.310 157.153 154.265 18.589 172.854Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.036.380 909.192 3.945.572 2.953.479 840.810 3.794.289Banka Kredileri3.017 21.160 24.177 3.017 16.456 19.473İthalat Kabul Kredileri0 21.160 21.160 0 16.456 16.456Diğer Banka Kabulleri3.017 0 3.017 3.017 0 3.017Akreditifler0 182.997 182.997 0 185.260 185.260Belgeli Akreditifler0 182.997 182.997 0 185.260 185.260Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239T.C. Merkez Bankasına Cirolar50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.082 1.042.076 1.043.158 1.215 947.712 948.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.208.253 1.533.966 4.742.219 2.910.593 275.002 3.185.595Cayılamaz Taahhütler2.759.119 1.533.966 4.293.085 2.509.130 275.002 2.784.132Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri101.043 1.517.582 1.618.625 80.668 258.619 339.287Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.413.357 16.384 1.429.741 1.358.683 16.383 1.375.066Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri576.129 0 576.129 451.434 0 451.434İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.151 0 5.151 5.554 0 5.554Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri662.853 0 662.853 612.261 0 612.261Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri586 0 586 530 0 530Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 449.134 0 449.134 401.463 0 401.463Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri449.134 0 449.134 401.463 0 401.463Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.053.178 12.159.763 16.212.941 4.860.945 10.396.588 15.257.533Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar912.000 0 912.000 912.000 0 912.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler912.000 0 912.000 912.000 0 912.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.141.178 12.159.763 15.300.941 3.948.945 10.396.588 14.345.533Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri215.179 353.400 568.579 20.328 39.535 59.863Vadeli Döviz Alım İşlemleri147.483 139.300 286.783 18.053 12.576 30.629Vadeli Döviz Satım İşlemleri67.696 214.100 281.796 2.275 26.959 29.234Para ve Faiz Swap İşlemleri2.777.309 10.171.356 12.948.665 3.773.217 9.109.229 12.882.446Swap Para Alım İşlemleri337.460 4.854.547 5.192.007 0 5.127.991 5.127.991Swap Para Satım İşlemleri2.439.849 3.871.225 6.311.074 3.773.217 2.632.196 6.405.413Swap Faiz Alım İşlemleri0 722.792 722.792 0 674.521 674.521Swap Faiz Satım İşlemleri0 722.792 722.792 0 674.521 674.521Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları148.690 365.121 513.811 155.400 163.241 318.641Para Alım Opsiyonları85.401 164.421 249.822 76.400 79.655 156.055Para Satım Opsiyonları63.289 200.700 263.989 79.000 83.586 162.586Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.269.886 1.269.886 0 1.084.583 1.084.583EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER523.788.807 398.149.399 921.938.206 500.602.870 361.179.145 861.782.015EMANET KIYMETLER3.591.374 2.584.702 6.176.076 3.492.944 2.186.942 5.679.886Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler126.161 280.523 406.684 140.712 278.757 419.469Tahsile Alınan Çekler3.326.901 352.176 3.679.077 3.239.574 307.707 3.547.281Tahsile Alınan Ticari Senetler131.843 879.819 1.011.662 106.219 635.189 741.408Tahsile Alınan Diğer Kıymetler5.597 822.394 827.991 5.597 742.691 748.288İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler871 249.790 250.661 841 222.598 223.439Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER517.362.016 394.896.319 912.258.335 494.092.878 358.321.263 852.414.141Menkul Kıymetler0 1.168 1.168 0 1.339 1.339Teminat Senetleri129.342.961 57.273.187 186.616.148 123.087.576 51.821.371 174.908.947Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.985.563 17.151.394 43.136.957 24.779.407 15.876.407 40.655.814Diğer Rehinli Kıymetler360.063.588 320.387.102 680.450.690 344.492.439 290.546.513 635.038.952Rehinli Kıymet Alanlar1.969.904 83.468 2.053.372 1.733.456 75.633 1.809.089KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.835.417 668.378 3.503.795 3.017.048 670.940 3.687.988BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI534.276.110 415.429.182 949.705.292 511.536.934 374.968.251 886.505.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-221.624 -715.741Alınan Faizler755.608 994.564Ödenen Faizler-626.056 -376.211Alınan Temettüler14.136 0Alınan Ücret ve Komisyonlar144.847 90.869Elde Edilen Diğer Kazançlar234.809 186.976Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar157.920 140.153Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-159.762 -127.427Ödenen Vergiler0 0Diğer-743.126 -1.624.665Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim501.649 1.015.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.947 819Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış262.824 212.905Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-360.693 -179.787Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)491.815 542.734Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-375.965 384.272Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)68.743 39.924Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)410.978 14.454Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı280.025 299.580YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları9.512 -293.784İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.391 -8.344Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller139.463 71.590Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -934Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.285 33.028Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-193.717 -406.354Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar54.115 24.724Diğer-12.243 -7.494FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-233.554 -235.302Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 324.347Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-209.799 -584.169İhraç Edilen Sermaye Araçları-738 30.620Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-23.017 -6.100Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi354.293 244.191Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)410.276 14.685Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.543.955 1.751.622Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.954.231 1.766.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)16.884 6.889DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-372 -3.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -140Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -175Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-372 -2.976Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-466 -3.720Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler94 744TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.512 3.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.603.586 5.280.115 6.883.701 2.037.809 4.050.263 6.088.072Nakit ve Nakit Benzerleri(1) 884.466 5.005.398 5.889.864 1.203.673 3.991.815 5.195.488Nakit Değerler ve Merkez Bankası(3) 524.219 4.217.189 4.741.408 680.959 3.653.628 4.334.587Bankalar366.124 788.209 1.154.333 525.955 338.187 864.142Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.301 0 1.301Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(2) -5.877 0 -5.877 -4.542 0 -4.542Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.819 43.047 44.866 1.802 42.455 44.257Devlet Borçlanma Senetleri1.819 5.170 6.989 1.802 6.817 8.619Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar(4) 0 37.877 37.877 0 35.638 35.638Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar689.863 0 689.863 823.544 0 823.544Devlet Borçlanma Senetleri485.718 0 485.718 516.213 0 516.213Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler204.145 0 204.145 307.331 0 307.331Diğer Finansal Varlıklar(2),(11) 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5) 19.392.775 9.303.163 28.695.938 19.414.609 8.386.302 27.800.911Krediler(10) 18.997.419 7.479.708 26.477.127 18.972.674 6.954.031 25.926.705Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(6) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar2.475.592 1.823.455 4.299.047 2.427.084 1.432.271 3.859.355Devlet Borçlanma Senetleri2.475.592 748.965 3.224.557 2.427.084 479.681 2.906.765Diğer Finansal Varlıklar0 1.074.490 1.074.490 0 952.590 952.590Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(16) -2.080.236 0 -2.080.236 -1.985.149 0 -1.985.149SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)596.073 0 596.073 613.277 0 613.277Satış Amaçlı596.073 0 596.073 613.277 0 613.277Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(7) 779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549İştirakler (Net)4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler(8) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar(9) 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler(12) 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 848.111 0 848.111 764.387 0 764.387MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)125.593 0 125.593 123.812 0 123.812Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer(14) 125.593 0 125.593 123.812 0 123.812YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 228 0 228 184 0 184ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(17) 305.338 0 305.338 298.941 0 298.941DİĞER AKTİFLER (Net)754.914 360.789 1.115.703 617.010 411.312 1.028.322VARLIKLAR TOPLAMI24.406.084 14.951.150 39.357.234 24.649.495 12.854.960 37.504.455YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 15.651.149 16.023.832 31.674.981 14.723.383 16.020.295 30.743.678ALINAN KREDİLER(3) 0 720.132 720.132 2.344 649.499 651.843PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 801.150 0 801.150 287.752 0 287.752İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 36.264 0 36.264 222.652 0 222.652Bonolar0 0 0 147.591 0 147.591Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler36.264 0 36.264 75.061 0 75.061Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 238.471 55 238.526 157.248 204 157.452KARŞILIKLAR(9) 889.601 272 889.873 863.524 263 863.787Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı106.907 0 106.907 97.775 0 97.775Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar782.694 272 782.966 765.749 263 766.012CARİ VERGİ BORCU(10) 56.408 0 56.408 44.089 0 44.089ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 796.798 232.282 1.029.080 592.241 32.739 624.980ÖZKAYNAKLAR(13) 2.651.852 0 2.651.852 2.636.078 0 2.636.078Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 909 0 909Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler78.800 0 78.800 78.800 0 78.800Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.358 0 -2.358 -1.986 0 -1.986Kar Yedekleri708.308 0 708.308 661.691 0 661.691Yasal Yedekler116.942 0 116.942 114.311 0 114.311Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler475.224 0 475.224 460.977 0 460.977Diğer Kar Yedekleri116.142 0 116.142 86.403 0 86.403Kar veya Zarar16.146 0 16.146 46.617 0 46.617Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-738 0 -738 -6.000 0 -6.000Dönem Net Kâr veya Zararı16.884 0 16.884 52.617 0 52.617Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI21.582.932 17.774.302 39.357.234 20.005.907 17.498.548 37.504.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.048.106 806.757Kredilerden Alınan Faizler902.698 704.785Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler17.433 0Bankalardan Alınan Faizler3.552 3.642Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler320 277Menkul Değerlerden Alınan Faizler122.527 95.012Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar216 337Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.486 20.901İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler100.825 73.774Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.576 3.041FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -661.869 -376.321Mevduata Verilen Faizler-537.399 -281.228Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.211 -11.113Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-64.979 -11.024İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-40.207 -49.295Kiralama Faiz Giderleri-9.450 -8.204Diğer Faiz Giderleri-4.623 -15.457NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ386.237 430.436NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ81.293 73.933Alınan Ücret ve Komisyonlar144.847 90.869Gayri Nakdi Kredilerden15.289 16.002Diğer129.558 74.867Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-63.554 -16.936Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-63.554 -16.936TEMETTÜ GELİRLERİ(7 -1.654Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)174.550 202.989Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-227.161 -251.327DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 79.866 37.719FAALİYET BRÜT KÂRI489.314 492.096BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -145.415 -149.863DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -12.593 -54.773PERSONEL GİDERLERİ (-)-157.875 -126.424DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -162.850 -146.618NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.581 14.418BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 10.581 14.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 6.303 -7.529Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-37.621 -32.766Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi43.924 25.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 16.884 6.889DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 16.884 6.889Grubun Karı (Zararı)16.884 6.889Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00900000 0,00600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933921BIST