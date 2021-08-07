***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
07.08.2021 00:30
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 148.555 0 148.555
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 209.324 75.883 -4.451 0 0 7.721 0 661.691 1.784 9.446 2.119.398 0 2.119.398
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.185 0 0 0 -462 0 0 0 40.992 36.345 0 36.345
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.231 0 5.231 0 5.231
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 87.123 -12.508 0 0 -2.448 0 708.308 3.671 40.992 2.676.094 0 2.676.094
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.584.639 16.121.413 25.706.052 10.934.064 13.789.106 24.723.170
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.350.033 3.775.997 7.126.030 3.162.526 3.117.516 6.280.042
Teminat Mektupları
3.313.742 934.748 4.248.490 3.107.744 859.399 3.967.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
135.686 22.181 157.867 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.178.056 912.567 4.090.623 2.953.479 840.810 3.794.289
Banka Kredileri
2.017 8.917 10.934 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 8.917 8.917 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
2.017 0 2.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 223.252 223.252 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 223.252 223.252 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.224 1.100.053 1.102.277 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.363.807 404.844 3.768.651 2.910.593 275.002 3.185.595
Cayılamaz Taahhütler
2.836.705 404.844 3.241.549 2.509.130 275.002 2.784.132
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
95.849 387.028 482.877 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.435.552 17.816 1.453.368 1.358.683 16.383 1.375.066
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
601.691 0 601.691 451.434 0 451.434
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.699 0 4.699 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
697.936 0 697.936 612.261 0 612.261
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
978 0 978 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 527.102 0 527.102 401.463 0 401.463
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
527.102 0 527.102 401.463 0 401.463
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.870.799 11.940.572 14.811.371 4.860.945 10.396.588 15.257.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.964.799 11.940.572 13.905.371 3.948.945 10.396.588 14.345.533
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
196.791 445.632 642.423 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
131.910 191.086 322.996 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
64.881 254.546 319.427 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.703.646 9.943.837 11.647.483 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
0 4.391.978 4.391.978 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
1.703.646 4.160.755 5.864.401 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 695.552 695.552 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 695.552 695.552 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
64.362 78.684 143.046 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
62.496 2.064 64.560 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
1.866 76.620 78.486 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.472.419 1.472.419 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
686.804.804 502.168.570 1.188.973.374 500.602.870 361.179.145 861.782.015
EMANET KIYMETLER
3.972.469 2.907.903 6.880.372 3.492.944 2.186.942 5.679.886
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.162 305.907 432.069 140.712 278.757 419.469
Tahsile Alınan Çekler
3.704.762 319.788 4.024.550 3.239.574 307.707 3.547.281
Tahsile Alınan Ticari Senetler
136.063 1.142.760 1.278.823 106.219 635.189 741.408
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.597 879.023 883.620 5.597 742.691 748.288
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
884 260.425 261.309 841 222.598 223.439
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
680.536.828 498.695.053 1.179.231.881 494.092.878 358.321.263 852.414.141
Menkul Kıymetler
0 1.218 1.218 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
135.589.936 59.915.178 195.505.114 123.087.576 51.821.371 174.908.947
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
162.907.676 104.278.230 267.185.906 24.779.407 15.876.407 40.655.814
Diğer Rehinli Kıymetler
379.964.350 334.424.581 714.388.931 344.492.439 290.546.513 635.038.952
Rehinli Kıymet Alanlar
2.074.866 75.846 2.150.712 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.295.507 565.614 2.861.121 3.017.048 670.940 3.687.988
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
696.389.443 518.289.983 1.214.679.426 511.536.934 374.968.251 886.505.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-675.066 -1.287.906
Alınan Faizler
1.567.500 1.594.832
Ödenen Faizler
-1.369.035 -794.010
Alınan Temettüler
14.207 70
Alınan Ücret ve Komisyonlar
429.561 151.606
Elde Edilen Diğer Kazançlar
274.208 243.247
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
292.664 245.645
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-319.540 -250.964
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-1.564.631 -2.478.332
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
53.600 952.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.223 5.544
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
327.145 -1.188.021
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.060.734 -218.518
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.321.304 468.123
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.206.092 2.150.569
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
91.810 -285.593
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
581.390 20.608
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-621.466 -335.194
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
368.030 121.422
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.531 -12.768
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
255.104 122.444
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -207.175
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.287 273.652
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.717 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
326.915 68.995
Diğer
-26.028 -21.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-281.533 63.543
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 671.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-234.020 -706.121
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-1.559 134.042
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.954 -35.648
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
523.437 409.005
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-11.532 258.776
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.543.955 1.751.622
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.532.423 2.010.398
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.992 9.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.647 -695
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.185 -1.427
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.231 -1.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.046 357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-462 732
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-612 915
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150 -183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.345 8.751
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.197.041 4.679.595 6.876.636 2.073.080 4.418.009 6.491.089
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.448.603 4.563.888 6.012.491 1.238.944 4.359.561 5.598.505
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.418.294 4.016.555 5.434.849 680.959 3.653.628 4.334.587
Bankalar
(3) 35.945 547.333 583.278 561.226 705.933 1.267.159
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.301 0 1.301
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.636 0 -5.636 -4.542 0 -4.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.892 48.284 50.176 1.802 42.455 44.257
Devlet Borçlanma Senetleri
1.892 4.675 6.567 1.802 6.817 8.619
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 43.609 43.609 0 35.638 35.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 729.277 0 729.277 823.544 0 823.544
Devlet Borçlanma Senetleri
509.769 0 509.769 516.213 0 516.213
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
219.508 0 219.508 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.588.372 9.775.223 29.363.595 19.414.609 8.386.302 27.800.911
Krediler
(5) 19.280.074 7.921.187 27.201.261 18.972.674 6.954.031 25.926.705
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.365.448 1.854.036 4.219.484 2.427.084 1.432.271 3.859.355
Devlet Borçlanma Senetleri
2.365.448 785.480 3.150.928 2.427.084 479.681 2.906.765
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.068.556 1.068.556 0 952.590 952.590
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.057.150 0 -2.057.150 -1.985.149 0 -1.985.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 600.779 0 600.779 613.277 0 613.277
Satış Amaçlı
600.779 0 600.779 613.277 0 613.277
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 842.929 0 842.929 764.387 0 764.387
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 128.911 0 128.911 123.812 0 123.812
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
128.911 0 128.911 123.812 0 123.812
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
46 0 46 184 0 184
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 330.170 0 330.170 298.941 0 298.941
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.026.966 251.703 1.278.669 581.739 43.566 625.305
VARLIKLAR TOPLAMI
25.494.680 14.713.604 40.208.284 24.649.495 12.854.960 37.504.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 16.047.083 15.425.963 31.473.046 14.723.383 16.020.295 30.743.678
ALINAN KREDİLER
(3) 4.926 739.307 744.233 2.344 649.499 651.843
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.686.852 0 1.686.852 287.752 0 287.752
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 37.652 0 37.652 222.652 0 222.652
Bonolar
0 0 0 147.591 0 147.591
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
37.652 0 37.652 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 238.374 58 238.432 157.248 204 157.452
KARŞILIKLAR
(9) 826.543 260 826.803 863.524 263 863.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 113.338 97.775 0 97.775
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
713.205 260 713.465 765.749 263 766.012
CARİ VERGİ BORCU
(10) 81.411 0 81.411 44.089 0 44.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 926.413 253.566 1.179.979 592.241 32.739 624.980
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.676.094 0 2.676.094 2.636.078 0 2.636.078
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
74.615 0 74.615 78.800 0 78.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.448 0 -2.448 -1.986 0 -1.986
Kar Yedekleri
708.308 0 708.308 661.691 0 661.691
Yasal Yedekler
116.942 0 116.942 114.311 0 114.311
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
475.224 0 475.224 460.977 0 460.977
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
44.663 0 44.663 46.617 0 46.617
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.671 0 3.671 -6.000 0 -6.000
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.992 0 40.992 52.617 0 52.617
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.985.740 17.222.544 40.208.284 20.005.907 17.498.548 37.504.455
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.165.821 1.552.637 1.117.715 745.880
Kredilerden Alınan Faizler
1.849.672 1.345.135 946.974 640.350
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
43.126 0 25.693 0
Bankalardan Alınan Faizler
8.863 5.538 4.242 1.040
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
340 492 20 215
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
263.186 199.013 140.659 104.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
348 725 132 388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.508 44.562 22.022 23.661
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
219.330 153.726 118.505 79.952
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
634 2.459 127 274
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.417.864 -750.134 -755.995 -373.813
Mevduata Verilen Faizler
-1.168.808 -555.758 -631.409 -274.530
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.648 -20.385 -5.437 -9.272
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-129.502 -34.697 -64.523 -23.673
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-83.221 -97.097 -43.014 -47.802
Kiralama Faiz Giderleri
-20.201 -16.075 -10.751 -7.871
Diğer Faiz Giderleri
-5.484 -26.122 -861 -10.665
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
747.957 802.503 361.720 372.067
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
197.546 118.624 116.253 44.691
Alınan Ücret ve Komisyonlar
429.561 151.606 284.714 60.737
Gayri Nakdi Kredilerden
32.475 32.716 17.186 16.714
Diğer
397.086 118.890 267.528 44.023
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-232.015 -32.982 -168.461 -16.046
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-232.015 -32.982 -168.461 -16.046
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.207 70 71 70
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -161.181 -41.830 -88.963 8.162
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-12.925 26.109 6.682 27.763
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
119.637 237.884 -54.913 34.895
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-267.893 -305.823 -40.732 -54.496
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 167.496 66.754 87.630 29.035
FAALİYET BRÜT KÂRI
966.025 946.121 476.711 454.025
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -269.734 -336.207 -124.319 -186.344
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -19 -55.093 12.574 -320
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-316.433 -248.658 -158.558 -122.234
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -368.880 -285.676 -206.030 -139.058
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.959 20.487 378 6.069
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 10.959 20.487 378 6.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 30.033 -11.041 23.730 -3.512
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.062 -23.713 29.559 9.053
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38.095 12.672 -5.829 -12.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 40.992 9.446 24.108 2.557
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 40.992 9.446 24.108 2.557
Grubun Karı (Zararı)
40.992 9.446 24.108 2.557
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02200000 0,00800000 0,01300000 0,00200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955735
BIST