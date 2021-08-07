***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 148.555 0 148.555Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 209.324 75.883 -4.451 0 0 7.721 0 661.691 1.784 9.446 2.119.398 0 2.119.398Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.185 0 0 0 -462 0 0 0 40.992 36.345 0 36.345Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.231 0 5.231 0 5.231Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 87.123 -12.508 0 0 -2.448 0 708.308 3.671 40.992 2.676.094 0 2.676.094Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.584.639 16.121.413 25.706.052 10.934.064 13.789.106 24.723.170GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.350.033 3.775.997 7.126.030 3.162.526 3.117.516 6.280.042Teminat Mektupları3.313.742 934.748 4.248.490 3.107.744 859.399 3.967.143Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler135.686 22.181 157.867 154.265 18.589 172.854Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.178.056 912.567 4.090.623 2.953.479 840.810 3.794.289Banka Kredileri2.017 8.917 10.934 3.017 16.456 19.473İthalat Kabul Kredileri0 8.917 8.917 0 16.456 16.456Diğer Banka Kabulleri2.017 0 2.017 3.017 0 3.017Akreditifler0 223.252 223.252 0 185.260 185.260Belgeli Akreditifler0 223.252 223.252 0 185.260 185.260Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239T.C. Merkez Bankasına Cirolar32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.224 1.100.053 1.102.277 1.215 947.712 948.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.363.807 404.844 3.768.651 2.910.593 275.002 3.185.595Cayılamaz Taahhütler2.836.705 404.844 3.241.549 2.509.130 275.002 2.784.132Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri95.849 387.028 482.877 80.668 258.619 339.287Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.435.552 17.816 1.453.368 1.358.683 16.383 1.375.066Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri601.691 0 601.691 451.434 0 451.434İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.699 0 4.699 5.554 0 5.554Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri697.936 0 697.936 612.261 0 612.261Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri978 0 978 530 0 530Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 527.102 0 527.102 401.463 0 401.463Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri527.102 0 527.102 401.463 0 401.463Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.870.799 11.940.572 14.811.371 4.860.945 10.396.588 15.257.533Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.964.799 11.940.572 13.905.371 3.948.945 10.396.588 14.345.533Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri196.791 445.632 642.423 20.328 39.535 59.863Vadeli Döviz Alım İşlemleri131.910 191.086 322.996 18.053 12.576 30.629Vadeli Döviz Satım İşlemleri64.881 254.546 319.427 2.275 26.959 29.234Para ve Faiz Swap İşlemleri1.703.646 9.943.837 11.647.483 3.773.217 9.109.229 12.882.446Swap Para Alım İşlemleri0 4.391.978 4.391.978 0 5.127.991 5.127.991Swap Para Satım İşlemleri1.703.646 4.160.755 5.864.401 3.773.217 2.632.196 6.405.413Swap Faiz Alım İşlemleri0 695.552 695.552 0 674.521 674.521Swap Faiz Satım İşlemleri0 695.552 695.552 0 674.521 674.521Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları64.362 78.684 143.046 155.400 163.241 318.641Para Alım Opsiyonları62.496 2.064 64.560 76.400 79.655 156.055Para Satım Opsiyonları1.866 76.620 78.486 79.000 83.586 162.586Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.472.419 1.472.419 0 1.084.583 1.084.583EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER686.804.804 502.168.570 1.188.973.374 500.602.870 361.179.145 861.782.015EMANET KIYMETLER3.972.469 2.907.903 6.880.372 3.492.944 2.186.942 5.679.886Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler126.162 305.907 432.069 140.712 278.757 419.469Tahsile Alınan Çekler3.704.762 319.788 4.024.550 3.239.574 307.707 3.547.281Tahsile Alınan Ticari Senetler136.063 1.142.760 1.278.823 106.219 635.189 741.408Tahsile Alınan Diğer Kıymetler4.597 879.023 883.620 5.597 742.691 748.288İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler884 260.425 261.309 841 222.598 223.439Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER680.536.828 498.695.053 1.179.231.881 494.092.878 358.321.263 852.414.141Menkul Kıymetler0 1.218 1.218 0 1.339 1.339Teminat Senetleri135.589.936 59.915.178 195.505.114 123.087.576 51.821.371 174.908.947Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul162.907.676 104.278.230 267.185.906 24.779.407 15.876.407 40.655.814Diğer Rehinli Kıymetler379.964.350 334.424.581 714.388.931 344.492.439 290.546.513 635.038.952Rehinli Kıymet Alanlar2.074.866 75.846 2.150.712 1.733.456 75.633 1.809.089KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.295.507 565.614 2.861.121 3.017.048 670.940 3.687.988BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI696.389.443 518.289.983 1.214.679.426 511.536.934 374.968.251 886.505.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-675.066 -1.287.906Alınan Faizler1.567.500 1.594.832Ödenen Faizler-1.369.035 -794.010Alınan Temettüler14.207 70Alınan Ücret ve Komisyonlar429.561 151.606Elde Edilen Diğer Kazançlar274.208 243.247Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar292.664 245.645Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-319.540 -250.964Ödenen Vergiler0 0Diğer-1.564.631 -2.478.332Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim53.600 952.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.223 5.544Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış327.145 -1.188.021Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.060.734 -218.518Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.321.304 468.123Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.206.092 2.150.569Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)91.810 -285.593Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)581.390 20.608Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-621.466 -335.194YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları368.030 121.422İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-22.531 -12.768Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller255.104 122.444Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -207.175Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.287 273.652Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-193.717 -102.584Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar326.915 68.995Diğer-26.028 -21.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-281.533 63.543Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 671.270Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-234.020 -706.121İhraç Edilen Sermaye Araçları-1.559 134.042Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-45.954 -35.648Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi523.437 409.005Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-11.532 258.776Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.543.955 1.751.622Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.532.423 2.010.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)40.992 9.446DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-4.647 -695Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.185 -1.427Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.231 -1.784Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.046 357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-462 732Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-612 915Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler150 -183TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.345 8.751Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.197.041 4.679.595 6.876.636 2.073.080 4.418.009 6.491.089Nakit ve Nakit Benzerleri1.448.603 4.563.888 6.012.491 1.238.944 4.359.561 5.598.505Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.418.294 4.016.555 5.434.849 680.959 3.653.628 4.334.587Bankalar(3) 35.945 547.333 583.278 561.226 705.933 1.267.159Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.301 0 1.301Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.636 0 -5.636 -4.542 0 -4.542Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.892 48.284 50.176 1.802 42.455 44.257Devlet Borçlanma Senetleri1.892 4.675 6.567 1.802 6.817 8.619Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 43.609 43.609 0 35.638 35.638Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 729.277 0 729.277 823.544 0 823.544Devlet Borçlanma Senetleri509.769 0 509.769 516.213 0 516.213Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler219.508 0 219.508 307.331 0 307.331Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.588.372 9.775.223 29.363.595 19.414.609 8.386.302 27.800.911Krediler(5) 19.280.074 7.921.187 27.201.261 18.972.674 6.954.031 25.926.705Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.365.448 1.854.036 4.219.484 2.427.084 1.432.271 3.859.355Devlet Borçlanma Senetleri2.365.448 785.480 3.150.928 2.427.084 479.681 2.906.765Diğer Finansal Varlıklar0 1.068.556 1.068.556 0 952.590 952.590Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.057.150 0 -2.057.150 -1.985.149 0 -1.985.149SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 600.779 0 600.779 613.277 0 613.277Satış Amaçlı600.779 0 600.779 613.277 0 613.277Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 842.929 0 842.929 764.387 0 764.387MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 128.911 0 128.911 123.812 0 123.812Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer128.911 0 128.911 123.812 0 123.812YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI46 0 46 184 0 184ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 330.170 0 330.170 298.941 0 298.941DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 1.026.966 251.703 1.278.669 581.739 43.566 625.305VARLIKLAR TOPLAMI25.494.680 14.713.604 40.208.284 24.649.495 12.854.960 37.504.455YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 16.047.083 15.425.963 31.473.046 14.723.383 16.020.295 30.743.678ALINAN KREDİLER(3) 4.926 739.307 744.233 2.344 649.499 651.843PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.686.852 0 1.686.852 287.752 0 287.752İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 37.652 0 37.652 222.652 0 222.652Bonolar0 0 0 147.591 0 147.591Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler37.652 0 37.652 75.061 0 75.061Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 238.374 58 238.432 157.248 204 157.452KARŞILIKLAR(9) 826.543 260 826.803 863.524 263 863.787Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 113.338 97.775 0 97.775Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar713.205 260 713.465 765.749 263 766.012CARİ VERGİ BORCU(10) 81.411 0 81.411 44.089 0 44.089ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 926.413 253.566 1.179.979 592.241 32.739 624.980ÖZKAYNAKLAR(13) 2.676.094 0 2.676.094 2.636.078 0 2.636.078Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 909 0 909Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler74.615 0 74.615 78.800 0 78.800Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.448 0 -2.448 -1.986 0 -1.986Kar Yedekleri708.308 0 708.308 661.691 0 661.691Yasal Yedekler116.942 0 116.942 114.311 0 114.311Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler475.224 0 475.224 460.977 0 460.977Diğer Kar Yedekleri116.142 0 116.142 86.403 0 86.403Kar veya Zarar44.663 0 44.663 46.617 0 46.617Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı3.671 0 3.671 -6.000 0 -6.000Dönem Net Kâr veya Zararı40.992 0 40.992 52.617 0 52.617Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.985.740 17.222.544 40.208.284 20.005.907 17.498.548 37.504.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.165.821 1.552.637 1.117.715 745.880Kredilerden Alınan Faizler1.849.672 1.345.135 946.974 640.350Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler43.126 0 25.693 0Bankalardan Alınan Faizler8.863 5.538 4.242 1.040Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler340 492 20 215Menkul Değerlerden Alınan Faizler263.186 199.013 140.659 104.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar348 725 132 388Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.508 44.562 22.022 23.661İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler219.330 153.726 118.505 79.952Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri634 2.459 127 274FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.417.864 -750.134 -755.995 -373.813Mevduata Verilen Faizler-1.168.808 -555.758 -631.409 -274.530Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-10.648 -20.385 -5.437 -9.272Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-129.502 -34.697 -64.523 -23.673İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-83.221 -97.097 -43.014 -47.802Kiralama Faiz Giderleri-20.201 -16.075 -10.751 -7.871Diğer Faiz Giderleri-5.484 -26.122 -861 -10.665NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ747.957 802.503 361.720 372.067NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ197.546 118.624 116.253 44.691Alınan Ücret ve Komisyonlar429.561 151.606 284.714 60.737Gayri Nakdi Kredilerden32.475 32.716 17.186 16.714Diğer397.086 118.890 267.528 44.023Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-232.015 -32.982 -168.461 -16.046Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-232.015 -32.982 -168.461 -16.046TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 14.207 70 71 70TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -161.181 -41.830 -88.963 8.162Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-12.925 26.109 6.682 27.763Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)119.637 237.884 -54.913 34.895Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-267.893 -305.823 -40.732 -54.496DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 167.496 66.754 87.630 29.035FAALİYET BRÜT KÂRI966.025 946.121 476.711 454.025BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -269.734 -336.207 -124.319 -186.344DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -19 -55.093 12.574 -320PERSONEL GİDERLERİ (-)-316.433 -248.658 -158.558 -122.234DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -368.880 -285.676 -206.030 -139.058NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.959 20.487 378 6.069BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 10.959 20.487 378 6.069SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 30.033 -11.041 23.730 -3.512Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.062 -23.713 29.559 9.053Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi38.095 12.672 -5.829 -12.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 40.992 9.446 24.108 2.557DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 40.992 9.446 24.108 2.557Grubun Karı (Zararı)40.992 9.446 24.108 2.557Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02200000 0,00800000 0,01300000 0,00200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955735BIST