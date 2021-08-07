***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -10.695 0 0 6.156 870 0 0 0 68.190 64.521 4.590 69.111Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 139.410 76 0 0 0 0 0 -47 -33.509 0 104.652 -314 104.338Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -699.174 699.174 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 211.182 83.828 -5.219 30.355 8.052 0 674.620 -141.251 68.190 2.088.314 31.393 2.119.707Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.185 48 0 9.249 -493 0 0 0 18.674 23.293 3.074 26.367Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 21.572 -5.310 0 0 0 0 0 -45 -5.461 0 10.756 24.420 35.176Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -57.442 0 -1.500 0 -1.500Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.942 -55.942 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 1.466 0 14.554 109.675 -13.643 0 43.444 -2.472 0 729.206 -7.625 18.674 2.753.279 69.995 2.823.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.122.193 11.167.354 13.896.220 25.063.574GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.351.965 3.912.315 7.264.280 3.163.788 3.185.421 6.349.209Teminat Mektupları3.315.674 1.071.066 4.386.740 3.109.006 927.304 4.036.310Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler135.686 22.181 157.867 154.265 18.589 172.854Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.179.988 1.048.885 4.228.873 2.954.741 908.715 3.863.456Banka Kredileri2.017 8.917 10.934 3.017 16.456 19.473İthalat Kabul Kredileri0 8.917 8.917 0 16.456 16.456Diğer Banka Kabulleri2.017 0 2.017 3.017 0 3.017Akreditifler0 223.252 223.252 0 185.260 185.260Belgeli Akreditifler0 223.252 223.252 0 185.260 185.260Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239T.C. Merkez Bankasına Cirolar32.050 1.509.027 1.541.077 50.550 1.108.689 1.159.239Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.224 1.100.053 1.102.277 1.215 947.712 948.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.578.901 412.760 3.991.661 3.104.577 279.062 3.383.639Cayılamaz Taahhütler2.968.027 404.844 3.372.871 2.638.399 275.002 2.913.401Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri95.849 387.028 482.877 80.668 258.619 339.287Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.431.590 17.816 1.449.406 1.354.721 16.383 1.371.104Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri607.651 0 607.651 457.387 0 457.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.699 0 4.699 5.554 0 5.554Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri700.387 0 700.387 614.080 0 614.080Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri978 0 978 530 0 530Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler126.873 0 126.873 125.459 0 125.459Cayılabilir Taahhütler(4) 610.874 7.916 618.790 466.178 4.060 470.238Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri599.711 0 599.711 466.178 0 466.178Diğer Cayılabilir Taahhütler11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.898.771 11.967.481 14.866.252 4.898.989 10.431.737 15.330.726Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.992.771 11.967.481 13.960.252 3.986.989 10.431.737 14.418.726Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri196.791 445.632 642.423 20.328 39.535 59.863Vadeli Döviz Alım İşlemleri131.910 191.086 322.996 18.053 12.576 30.629Vadeli Döviz Satım İşlemleri64.881 254.546 319.427 2.275 26.959 29.234Para ve Faiz Swap İşlemleri1.703.646 9.943.837 11.647.483 3.773.217 9.109.229 12.882.446Swap Para Alım İşlemleri0 4.391.978 4.391.978 0 5.127.991 5.127.991Swap Para Satım İşlemleri1.703.646 4.160.755 5.864.401 3.773.217 2.632.196 6.405.413Swap Faiz Alım İşlemleri0 695.552 695.552 0 674.521 674.521Swap Faiz Satım İşlemleri0 695.552 695.552 0 674.521 674.521Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları64.362 78.684 143.046 155.400 163.241 318.641Para Alım Opsiyonları62.496 2.064 64.560 76.400 79.655 156.055Para Satım Opsiyonları1.866 76.620 78.486 79.000 83.586 162.586Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri27.972 26.909 54.881 38.044 35.149 73.193Futures Para Alım İşlemleri0 26.909 26.909 0 35.149 35.149Futures Para Satım İşlemleri27.972 0 27.972 38.044 0 38.044Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.472.419 1.472.419 0 1.084.583 1.084.583EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER688.393.908 503.275.374 1.191.669.282 501.878.324 362.410.683 864.289.007EMANET KIYMETLER4.981.084 3.531.039 8.512.123 4.314.321 2.743.389 7.057.710Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler579.643 920.666 1.500.309 577.786 827.714 1.405.500Tahsile Alınan Çekler4.255.766 332.659 4.588.425 3.619.661 318.666 3.938.327Tahsile Alınan Ticari Senetler135.777 1.142.760 1.278.537 105.245 635.189 740.434Tahsile Alınan Diğer Kıymetler4.597 856.078 860.675 5.597 722.431 728.028İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.300 278.876 284.176 6.031 239.389 245.420Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER680.664.931 498.732.339 1.179.397.270 494.193.237 358.620.405 852.813.642Menkul Kıymetler0 1.218 1.218 0 1.339 1.339Teminat Senetleri135.971.818 60.606.497 196.578.315 123.425.170 52.448.006 175.873.176Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul163.017.922 106.107.295 269.125.217 24.898.539 17.603.574 42.502.113Diğer Rehinli Kıymetler379.600.325 331.941.483 711.541.808 344.136.072 288.491.853 632.627.925Rehinli Kıymet Alanlar2.074.866 75.846 2.150.712 1.733.456 75.633 1.809.089KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.747.893 1.011.996 3.759.889 3.370.766 1.046.889 4.417.655BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI698.223.545 519.567.930 1.217.791.475 513.045.678 376.306.903 889.352.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-942.298 -1.338.433Alınan Faizler1.690.491 1.674.595Ödenen Faizler-1.513.795 -850.850Alınan Temettüler4.503 159Alınan Ücret ve Komisyonlar462.078 174.059Elde Edilen Diğer Kazançlar316.489 310.029Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar299.035 267.815Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-355.710 -279.163Ödenen Vergiler-15.306 -11.930Diğer-1.830.083 -2.623.147Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim112.969 984.424Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.856 80.916Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.840 836Kredilerdeki Net (Artış) Azalış92.270 -1.095.823Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.177.852 -360.127Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.302.986 524.743Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.277.460 1.969.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)438.381 -154.349Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)765.340 18.457Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-829.329 -354.009YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları532.004 -7.892İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.383 -58.698Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller329.796 124.006Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-288 -210.115Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.287 273.652Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 -102.584Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar326.915 68.995Diğer-26.739 -103.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-282.182 173.852Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit518.528 1.145.770Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-758.056 -1.067.458İhraç Edilen Sermaye Araçları-1.559 134.042Temettü Ödemeleri-1.500 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-39.595 -38.502Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi534.838 415.350Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-44.669 227.301Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.711.961 1.849.869Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.667.292 2.077.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)21.340 73.859DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.027 -4.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.137 -11.872Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.231 -12.619Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.046 747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.164 7.124Yabancı Para Çevrim Farkları9.657 6.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-690 1.091Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler197 -221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.367 69.111Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.285.816 4.904.237 7.190.053 2.162.629 4.653.158 6.815.787Nakit ve Nakit Benzerleri1.485.146 4.694.606 6.179.752 1.295.968 4.490.576 5.786.544Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.426.880 4.071.349 5.498.229 688.697 3.699.265 4.387.962Bankalar(3) 40.603 594.082 634.685 603.298 774.366 1.377.664Para Piyasalarından Alacaklar27.000 29.316 56.316 16.501 17.013 33.514Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.337 -141 -9.478 -12.528 -68 -12.596Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 41.815 48.284 90.099 21.881 42.455 64.336Devlet Borçlanma Senetleri37.231 4.675 41.906 19.700 6.817 26.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.584 43.609 48.193 2.181 35.638 37.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 741.586 93.924 835.510 835.990 104.134 940.124Devlet Borçlanma Senetleri522.078 93.924 616.002 528.659 104.134 632.793Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler219.508 0 219.508 307.331 0 307.331Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(12) 17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.269 67.423 84.692 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.353.026 10.295.818 30.648.844 20.018.977 8.856.113 28.875.090Krediler(5) 19.393.828 8.135.799 27.529.627 19.083.756 7.154.458 26.238.214Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 271.946 318.269 590.215 271.691 282.621 554.312Faktoring Alacakları(11) 491.568 0 491.568 331.380 0 331.380İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.371.617 1.857.701 4.229.318 2.434.627 1.432.787 3.867.414Devlet Borçlanma Senetleri2.367.374 785.480 3.152.854 2.428.963 479.681 2.908.644Diğer Finansal Varlıklar4.243 1.072.221 1.076.464 5.664 953.106 958.770Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.175.933 -15.951 -2.191.884 -2.102.477 -13.753 -2.116.230SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(17) 651.282 0 651.282 615.015 0 615.015Satış Amaçlı651.282 0 651.282 615.015 0 615.015Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI39.363 0 39.363 14.413 0 14.413İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 35.127 0 35.127 10.177 0 10.177Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar35.127 0 35.127 10.177 0 10.177Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 1.175.479 5.277 1.180.756 884.435 4.628 889.063MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 131.813 0 131.813 126.686 0 126.686Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer131.813 0 131.813 126.686 0 126.686YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(15) 713.704 0 713.704 984.449 0 984.449CARİ VERGİ VARLIĞI17.069 0 17.069 10.926 0 10.926ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(16) 372.213 0 372.213 320.421 0 320.421DİĞER AKTİFLER (Net)(18) 1.377.372 263.831 1.641.203 838.266 48.548 886.814VARLIKLAR TOPLAMI27.117.137 15.469.163 42.586.300 25.976.217 13.562.447 39.538.664YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 16.148.236 14.605.026 30.753.262 14.793.109 15.302.908 30.096.017ALINAN KREDİLER(3) 1.023.480 1.938.422 2.961.902 860.203 1.652.131 2.512.334PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 1.803.259 0 1.803.259 476.877 0 476.877İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 408.542 0 408.542 543.180 0 543.180Bonolar370.890 0 370.890 468.119 0 468.119Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler37.652 0 37.652 75.061 0 75.061Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.179 61.952 69.131 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ815 0 815 541 0 541KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 282.957 143 283.100 198.612 314 198.926KARŞILIKLAR(9) 835.731 1.267 836.998 873.103 1.142 874.245Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı121.290 817 122.107 105.531 714 106.245Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar714.441 450 714.891 767.572 428 768.000CARİ VERGİ BORCU(10) 89.945 44 89.989 57.993 36 58.029ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 4.440 0 4.440 4.621 0 4.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları453.213 741.438 1.194.651 452.756 633.893 1.086.649DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 1.089.443 267.494 1.356.937 696.631 40.328 736.959ÖZKAYNAKLAR(13) 2.770.112 53.162 2.823.274 2.721.592 43.199 2.764.791Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri16.020 0 16.020 -5.552 0 -5.552Hisse Senedi İhraç Primleri1.466 0 1.466 1.466 0 1.466Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri14.554 0 14.554 -7.018 0 -7.018Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler96.032 0 96.032 105.479 0 105.479Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.472 43.444 40.972 -1.979 34.195 32.216Kar Yedekleri720.191 9.015 729.206 666.052 7.257 673.309Yasal Yedekler129.313 9.015 138.328 124.177 7.330 131.507Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler474.736 0 474.736 455.472 0 455.472Diğer Kar Yedekleri116.142 0 116.142 86.403 -73 86.330Kar veya Zarar13.033 -1.984 11.049 57.360 -522 56.838Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-5.175 -2.450 -7.625 -134.332 -2.279 -136.611Dönem Net Kâr veya Zararı18.208 466 18.674 191.692 1.757 193.449Azınlık Payları67.308 2.687 69.995 40.232 2.269 42.501YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI24.917.352 17.668.948 42.586.300 21.703.058 17.835.606 39.538.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.280.112 1.633.924 1.178.448 786.808Kredilerden Alınan Faizler1.902.822 1.383.054 976.118 659.236Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler43.299 85 25.779 34Bankalardan Alınan Faizler15.420 6.009 6.031 1.467Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler705 660 203 293Menkul Değerlerden Alınan Faizler267.916 206.051 142.028 110.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.078 7.763 1.501 7.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.508 44.562 22.022 23.661İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler219.330 153.726 118.505 79.952Finansal Kiralama Faiz Gelirleri25.262 27.616 15.721 14.418Diğer Faiz Gelirleri24.688 10.449 12.568 564FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.586.660 -796.734 -820.011 -393.966Mevduata Verilen Faizler-1.163.809 -540.709 -629.585 -265.754Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-142.793 -53.443 -49.667 -25.445Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-134.073 -37.836 -67.251 -25.162İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-124.314 -121.019 -63.214 -59.060Kiralama Faiz Giderleri-16.081 -17.534 -9.328 -9.062Diğer Faiz Giderleri-5.590 -26.193 -966 -9.483NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ693.452 837.190 358.437 392.842NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ217.817 125.274 123.074 45.934Alınan Ücret ve Komisyonlar462.078 174.059 297.698 72.609Gayri Nakdi Kredilerden32.548 32.707 17.265 16.717Diğer429.530 141.352 280.433 55.892Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-244.261 -48.785 -174.624 -26.675Gayri Nakdi Kredilere-795 -1.152 -417 -602Diğer-243.466 -47.633 -174.207 -26.073TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.503 159 271 159TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -93.071 11.907 -76.775 30.518Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.421 25.602 7.277 28.336Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)122.119 240.932 -54.755 35.661Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-223.611 -254.627 -29.297 -33.479DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 185.949 130.995 94.010 71.774FAALİYET BRÜT KÂRI1.008.650 1.105.525 499.017 541.227BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -273.971 -345.187 -123.908 -189.313DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -162 -62.387 12.602 -1.767PERSONEL GİDERLERİ (-)-349.496 -274.551 -175.450 -135.176DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -409.563 -333.044 -226.380 -171.875NET FAALİYET KARI (ZARARI)-24.542 90.356 -14.119 43.096BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -24.542 90.356 -14.119 43.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 45.882 -16.497 26.707 -8.271Cari Vergi Karşılığı-4.848 -1.394 -1.851 115Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.450 -31.538 30.235 3.718Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi59.180 16.435 -1.677 -12.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 21.340 73.859 12.588 34.825DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 21.340 73.859 12.588 34.825Grubun Karı (Zararı)18.674 68.190 12.412 35.126Azınlık Payları Karı (Zararı)2.666 5.669 176 -301Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01100000 0,06400000 0,00700000 0,03000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955737BIST