***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.271 0 0 0 564 0 0 0 13.373 9.666 0 9.666Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 5.339 0 152.110 0 152.110Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 202.923 73.039 -4.451 0 0 7.553 0 661.691 5.339 13.373 2.117.467 0 2.117.467Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -8.477 0 0 0 -879 0 0 0 64.692 55.336 0 55.336Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.390 0 -2.390 0 -2.390Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.597 0 10.597 0 10.597Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 82.831 -12.508 0 0 -2.865 0 708.308 8.207 64.692 2.699.621 0 2.699.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.678.873 16.500.042 27.178.915 10.934.064 13.789.106 24.723.170GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.493.855 3.852.112 7.345.967 3.162.526 3.117.516 6.280.042Teminat Mektupları3.455.814 917.956 4.373.770 3.107.744 859.399 3.967.143Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler137.093 11.907 149.000 154.265 18.589 172.854Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.318.721 906.049 4.224.770 2.953.479 840.810 3.794.289Banka Kredileri2.017 5.679 7.696 3.017 16.456 19.473İthalat Kabul Kredileri0 5.679 5.679 0 16.456 16.456Diğer Banka Kabulleri2.017 0 2.017 3.017 0 3.017Akreditifler0 201.394 201.394 0 185.260 185.260Belgeli Akreditifler0 201.394 201.394 0 185.260 185.260Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239T.C. Merkez Bankasına Cirolar32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden3.974 1.156.360 1.160.334 1.215 947.712 948.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.506.042 570.435 4.076.477 2.910.593 275.002 3.185.595Cayılamaz Taahhütler2.981.140 570.435 3.551.575 2.509.130 275.002 2.784.132Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri164.451 552.491 716.942 80.668 258.619 339.287Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.517.602 17.944 1.535.546 1.358.683 16.383 1.375.066Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri604.992 0 604.992 451.434 0 451.434İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.884 0 4.884 5.554 0 5.554Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri687.922 0 687.922 612.261 0 612.261Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.289 0 1.289 530 0 530Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 524.902 0 524.902 401.463 0 401.463Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri524.902 0 524.902 401.463 0 401.463Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 3.678.976 12.077.495 15.756.471 4.860.945 10.396.588 15.257.533Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler906.000 0 906.000 912.000 0 912.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.772.976 12.077.495 14.850.471 3.948.945 10.396.588 14.345.533Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri188.608 492.569 681.177 20.328 39.535 59.863Vadeli Döviz Alım İşlemleri159.039 181.742 340.781 18.053 12.576 30.629Vadeli Döviz Satım İşlemleri29.569 310.827 340.396 2.275 26.959 29.234Para ve Faiz Swap İşlemleri2.542.413 10.127.432 12.669.845 3.773.217 9.109.229 12.882.446Swap Para Alım İşlemleri11.005 4.929.679 4.940.684 0 5.127.991 5.127.991Swap Para Satım İşlemleri2.531.408 3.810.907 6.342.315 3.773.217 2.632.196 6.405.413Swap Faiz Alım İşlemleri0 693.423 693.423 0 674.521 674.521Swap Faiz Satım İşlemleri0 693.423 693.423 0 674.521 674.521Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları41.955 62.826 104.781 155.400 163.241 318.641Para Alım Opsiyonları40.090 11.132 51.222 76.400 79.655 156.055Para Satım Opsiyonları1.865 51.694 53.559 79.000 83.586 162.586Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.394.668 1.394.668 0 1.084.583 1.084.583EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER706.057.783 508.615.698 1.214.673.481 500.602.870 361.179.145 861.782.015EMANET KIYMETLER4.263.213 2.956.417 7.219.630 3.492.944 2.186.942 5.679.886Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler126.162 282.010 408.172 140.712 278.757 419.469Tahsile Alınan Çekler3.990.821 319.678 4.310.499 3.239.574 307.707 3.547.281Tahsile Alınan Ticari Senetler140.751 1.204.194 1.344.945 106.219 635.189 741.408Tahsile Alınan Diğer Kıymetler4.597 884.164 888.761 5.597 742.691 748.288İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler881 266.371 267.252 841 222.598 223.439Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER699.705.147 505.107.409 1.204.812.556 494.092.878 358.321.263 852.414.141Menkul Kıymetler0 99 99 0 1.339 1.339Teminat Senetleri140.566.907 60.498.042 201.064.949 123.087.576 51.821.371 174.908.947Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul164.803.397 106.619.647 271.423.044 24.779.407 15.876.407 40.655.814Diğer Rehinli Kıymetler392.230.308 337.923.738 730.154.046 344.492.439 290.546.513 635.038.952Rehinli Kıymet Alanlar2.104.535 65.883 2.170.418 1.733.456 75.633 1.809.089KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.089.423 551.872 2.641.295 3.017.048 670.940 3.687.988BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI716.736.656 525.115.740 1.241.852.396 511.536.934 374.968.251 886.505.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-617.739 -1.058.950Alınan Faizler2.659.323 2.169.005Ödenen Faizler-2.052.848 -1.143.907Alınan Temettüler14.226 306Alınan Ücret ve Komisyonlar746.937 218.022Elde Edilen Diğer Kazançlar250.315 375.716Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar416.067 410.940Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-479.973 -379.342Ödenen Vergiler0 0Diğer-2.171.786 -2.709.690Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.199.992 124.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.685 5.469Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış254.110 -945.293Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.976.693 -1.086.802Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.762.530 296.422Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-970.039 1.960.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)154.343 -233.456Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)574.072 128.114Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.817.731 -934.086YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları632.763 151.312İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 5.367Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-26.251 -15.948Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller357.083 296.145Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-80.374 -415.397Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar140.026 301.937Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-193.717 -102.584Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar473.390 112.619Diğer-37.394 -30.827FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-370.122 318.109Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.021.270Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-298.382 -778.039İhraç Edilen Sermaye Araçları-2.390 127.641Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-69.350 -52.763Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi593.883 947.540Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-961.207 482.875Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.543.955 1.751.622Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.582.748 2.234.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)64.692 13.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-9.356 -3.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.477 -4.271Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-10.596 -5.339Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.119 1.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-879 564Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.131 705Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler252 -141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.336 9.666Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.812.008 5.124.776 7.936.784 2.073.080 4.418.009 6.491.089Nakit ve Nakit Benzerleri2.058.943 5.029.306 7.088.249 1.238.944 4.359.561 5.598.505Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.639.812 4.327.445 5.967.257 680.959 3.653.628 4.334.587Bankalar(3) 400.624 701.861 1.102.485 561.226 705.933 1.267.159Para Piyasalarından Alacaklar25.014 0 25.014 1.301 0 1.301Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.507 0 -6.507 -4.542 0 -4.542Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 766 47.963 48.729 1.802 42.455 44.257Devlet Borçlanma Senetleri766 5.529 6.295 1.802 6.817 8.619Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 42.434 42.434 0 35.638 35.638Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 734.475 0 734.475 823.544 0 823.544Devlet Borçlanma Senetleri503.288 0 503.288 516.213 0 516.213Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler231.187 0 231.187 307.331 0 307.331Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.716.506 9.750.177 29.466.683 19.414.609 8.386.302 27.800.911Krediler(5) 19.442.044 7.903.986 27.346.030 18.972.674 6.954.031 25.926.705Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.411.678 1.846.191 4.257.869 2.427.084 1.432.271 3.859.355Devlet Borçlanma Senetleri2.411.678 792.666 3.204.344 2.427.084 479.681 2.906.765Diğer Finansal Varlıklar0 1.053.525 1.053.525 0 952.590 952.590Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.137.216 0 -2.137.216 -1.985.149 0 -1.985.149SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 567.060 0 567.060 613.277 0 613.277Satış Amaçlı567.060 0 567.060 613.277 0 613.277Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 853.386 0 853.386 764.387 0 764.387MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 129.762 0 129.762 123.812 0 123.812Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer129.762 0 129.762 123.812 0 123.812YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI48 0 48 184 0 184ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 326.322 0 326.322 298.941 0 298.941DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 996.305 175.321 1.171.626 581.739 43.566 625.305VARLIKLAR TOPLAMI26.180.863 15.057.357 41.238.220 24.649.495 12.854.960 37.504.455YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 15.474.324 16.450.767 31.925.091 14.723.383 16.020.295 30.743.678ALINAN KREDİLER(3) 5.328 800.822 806.150 2.344 649.499 651.843PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 2.157.682 0 2.157.682 287.752 0 287.752İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 0 0 0 222.652 0 222.652Bonolar0 0 0 147.591 0 147.591Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 75.061 0 75.061Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 6.764 43.638 50.402 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.764 43.638 50.402 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 261.627 58 261.685 157.248 204 157.452KARŞILIKLAR(9) 846.278 292 846.570 863.524 263 863.787Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı113.113 0 113.113 97.775 0 97.775Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar733.165 292 733.457 765.749 263 766.012CARİ VERGİ BORCU(10) 85.764 0 85.764 44.089 0 44.089ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 1.044.038 131.268 1.175.306 592.241 32.739 624.980ÖZKAYNAKLAR(13) 2.699.621 0 2.699.621 2.636.078 0 2.636.078Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 909 0 909Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler70.323 0 70.323 78.800 0 78.800Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.865 0 -2.865 -1.986 0 -1.986Kar Yedekleri708.308 0 708.308 661.691 0 661.691Yasal Yedekler116.942 0 116.942 114.311 0 114.311Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler475.224 0 475.224 460.977 0 460.977Diğer Kar Yedekleri116.142 0 116.142 86.403 0 86.403Kar veya Zarar72.899 0 72.899 46.617 0 46.617Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı8.207 0 8.207 -6.000 0 -6.000Dönem Net Kâr veya Zararı64.692 0 64.692 52.617 0 52.617Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.034.735 18.203.485 41.238.220 20.005.907 17.498.548 37.504.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.358.774 2.301.802 1.192.953 749.165Kredilerden Alınan Faizler2.841.654 1.998.654 991.982 653.519Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler72.014 0 28.888 0Bankalardan Alınan Faizler14.161 5.291 5.298 1.286Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler529 1.311 189 819Menkul Değerlerden Alınan Faizler429.618 291.862 166.432 92.849Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar477 1.209 129 484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar66.134 66.327 22.626 21.765İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler363.007 224.326 143.677 70.600Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri798 4.684 164 692FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -2.156.046 -1.141.263 -738.182 -391.129Mevduata Verilen Faizler-1.816.666 -844.656 -647.858 -288.898Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-16.240 -26.013 -5.592 -5.628Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-155.238 -64.101 -25.736 -29.404İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-127.235 -147.443 -44.014 -50.346Kiralama Faiz Giderleri-32.820 -21.990 -12.619 -5.915Diğer Faiz Giderleri-7.847 -37.060 -2.363 -10.938NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.202.728 1.160.539 454.771 358.036NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ315.510 167.414 117.964 48.790Alınan Ücret ve Komisyonlar746.937 218.022 317.376 66.416Gayri Nakdi Kredilerden49.690 47.149 17.215 14.433Diğer697.247 170.873 300.161 51.983Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-431.427 -50.608 -199.412 -17.626Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-431.427 -50.608 -199.412 -17.626TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 14.226 306 19 236TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -257.567 -119.715 -96.386 -77.885Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-14.952 16.523 -2.027 -9.586Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)77.046 337.522 -319.661 -473.760 -51.768 -167.937DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 188.221 100.054 20.725 33.300FAALİYET BRÜT KÂRI1.463.118 1.308.598 497.093 362.477BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -401.510 -462.627 -131.776 -126.420DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) 0 -12.838 19 42.255PERSONEL GİDERLERİ (-)-476.540 -375.680 -160.107 -127.022DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -545.386 -438.425 -176.506 -152.749NET FAALİYET KARI (ZARARI)39.682 19.028 28.723 -1.459BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 39.682 19.028 28.723 -1.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 25.010 -5.655 -5.023 5.386Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.683 -18.068 -2.621 5.645Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi35.693 12.413 -2.402 -259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 64.692 13.373 23.700 3.927DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 64.692 13.373 23.700 3.927Grubun Karı (Zararı)64.692 13.373 23.700 3.927Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03500000 0,01200000 0,01300000 0,00300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973067BIST