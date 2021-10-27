***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2021 19:04
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 1.976.583
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.271 0 0 0 564 0 0 0 13.373 9.666 0 9.666
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -20.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.892 0 -20.892
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 5.339 0 152.110 0 152.110
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 0 202.923 73.039 -4.451 0 0 7.553 0 661.691 5.339 13.373 2.117.467 0 2.117.467
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.477 0 0 0 -879 0 0 0 64.692 55.336 0 55.336
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.390 0 -2.390 0 -2.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.597 0 10.597 0 10.597
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 82.831 -12.508 0 0 -2.865 0 708.308 8.207 64.692 2.699.621 0 2.699.621
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.678.873 16.500.042 27.178.915 10.934.064 13.789.106 24.723.170
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.493.855 3.852.112 7.345.967 3.162.526 3.117.516 6.280.042
Teminat Mektupları
3.455.814 917.956 4.373.770 3.107.744 859.399 3.967.143
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
137.093 11.907 149.000 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.318.721 906.049 4.224.770 2.953.479 840.810 3.794.289
Banka Kredileri
2.017 5.679 7.696 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 5.679 5.679 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
2.017 0 2.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 201.394 201.394 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 201.394 201.394 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
32.050 1.570.723 1.602.773 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.974 1.156.360 1.160.334 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.506.042 570.435 4.076.477 2.910.593 275.002 3.185.595
Cayılamaz Taahhütler
2.981.140 570.435 3.551.575 2.509.130 275.002 2.784.132
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
164.451 552.491 716.942 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.517.602 17.944 1.535.546 1.358.683 16.383 1.375.066
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
604.992 0 604.992 451.434 0 451.434
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.884 0 4.884 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
687.922 0 687.922 612.261 0 612.261
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.289 0 1.289 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(4) 524.902 0 524.902 401.463 0 401.463
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
524.902 0 524.902 401.463 0 401.463
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.678.976 12.077.495 15.756.471 4.860.945 10.396.588 15.257.533
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
906.000 0 906.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.772.976 12.077.495 14.850.471 3.948.945 10.396.588 14.345.533
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
188.608 492.569 681.177 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
159.039 181.742 340.781 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
29.569 310.827 340.396 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.542.413 10.127.432 12.669.845 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
11.005 4.929.679 4.940.684 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
2.531.408 3.810.907 6.342.315 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 693.423 693.423 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 693.423 693.423 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
41.955 62.826 104.781 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
40.090 11.132 51.222 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
1.865 51.694 53.559 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.394.668 1.394.668 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
706.057.783 508.615.698 1.214.673.481 500.602.870 361.179.145 861.782.015
EMANET KIYMETLER
4.263.213 2.956.417 7.219.630 3.492.944 2.186.942 5.679.886
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.162 282.010 408.172 140.712 278.757 419.469
Tahsile Alınan Çekler
3.990.821 319.678 4.310.499 3.239.574 307.707 3.547.281
Tahsile Alınan Ticari Senetler
140.751 1.204.194 1.344.945 106.219 635.189 741.408
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.597 884.164 888.761 5.597 742.691 748.288
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
881 266.371 267.252 841 222.598 223.439
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
699.705.147 505.107.409 1.204.812.556 494.092.878 358.321.263 852.414.141
Menkul Kıymetler
0 99 99 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
140.566.907 60.498.042 201.064.949 123.087.576 51.821.371 174.908.947
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
164.803.397 106.619.647 271.423.044 24.779.407 15.876.407 40.655.814
Diğer Rehinli Kıymetler
392.230.308 337.923.738 730.154.046 344.492.439 290.546.513 635.038.952
Rehinli Kıymet Alanlar
2.104.535 65.883 2.170.418 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.089.423 551.872 2.641.295 3.017.048 670.940 3.687.988
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
716.736.656 525.115.740 1.241.852.396 511.536.934 374.968.251 886.505.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-617.739 -1.058.950
Alınan Faizler
2.659.323 2.169.005
Ödenen Faizler
-2.052.848 -1.143.907
Alınan Temettüler
14.226 306
Alınan Ücret ve Komisyonlar
746.937 218.022
Elde Edilen Diğer Kazançlar
250.315 375.716
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
416.067 410.940
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-479.973 -379.342
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-2.171.786 -2.709.690
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.199.992 124.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.685 5.469
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
254.110 -945.293
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.976.693 -1.086.802
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.762.530 296.422
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-970.039 1.960.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
154.343 -233.456
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
574.072 128.114
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.817.731 -934.086
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
632.763 151.312
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 5.367
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.251 -15.948
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
357.083 296.145
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-80.374 -415.397
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
140.026 301.937
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.717 -102.584
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
473.390 112.619
Diğer
-37.394 -30.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-370.122 318.109
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.021.270
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-298.382 -778.039
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.390 127.641
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-69.350 -52.763
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
593.883 947.540
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-961.207 482.875
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.543.955 1.751.622
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.582.748 2.234.497
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.692 13.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.356 -3.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.477 -4.271
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-10.596 -5.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.119 1.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-879 564
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.131 705
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
252 -141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.336 9.666
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.812.008 5.124.776 7.936.784 2.073.080 4.418.009 6.491.089
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.058.943 5.029.306 7.088.249 1.238.944 4.359.561 5.598.505
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.639.812 4.327.445 5.967.257 680.959 3.653.628 4.334.587
Bankalar
(3) 400.624 701.861 1.102.485 561.226 705.933 1.267.159
Para Piyasalarından Alacaklar
25.014 0 25.014 1.301 0 1.301
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.507 0 -6.507 -4.542 0 -4.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 766 47.963 48.729 1.802 42.455 44.257
Devlet Borçlanma Senetleri
766 5.529 6.295 1.802 6.817 8.619
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 42.434 42.434 0 35.638 35.638
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 734.475 0 734.475 823.544 0 823.544
Devlet Borçlanma Senetleri
503.288 0 503.288 516.213 0 516.213
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
231.187 0 231.187 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.824 47.507 65.331 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.716.506 9.750.177 29.466.683 19.414.609 8.386.302 27.800.911
Krediler
(5) 19.442.044 7.903.986 27.346.030 18.972.674 6.954.031 25.926.705
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.411.678 1.846.191 4.257.869 2.427.084 1.432.271 3.859.355
Devlet Borçlanma Senetleri
2.411.678 792.666 3.204.344 2.427.084 479.681 2.906.765
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.053.525 1.053.525 0 952.590 952.590
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.137.216 0 -2.137.216 -1.985.149 0 -1.985.149
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 567.060 0 567.060 613.277 0 613.277
Satış Amaçlı
567.060 0 567.060 613.277 0 613.277
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
779.466 7.083 786.549 779.466 7.083 786.549
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
775.326 7.083 782.409 775.326 7.083 782.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 853.386 0 853.386 764.387 0 764.387
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 129.762 0 129.762 123.812 0 123.812
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
129.762 0 129.762 123.812 0 123.812
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
48 0 48 184 0 184
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 326.322 0 326.322 298.941 0 298.941
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 996.305 175.321 1.171.626 581.739 43.566 625.305
VARLIKLAR TOPLAMI
26.180.863 15.057.357 41.238.220 24.649.495 12.854.960 37.504.455
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 15.474.324 16.450.767 31.925.091 14.723.383 16.020.295 30.743.678
ALINAN KREDİLER
(3) 5.328 800.822 806.150 2.344 649.499 651.843
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 2.157.682 0 2.157.682 287.752 0 287.752
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 222.652 0 222.652
Bonolar
0 0 0 147.591 0 147.591
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 6.764 43.638 50.402 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.764 43.638 50.402 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 261.627 58 261.685 157.248 204 157.452
KARŞILIKLAR
(9) 846.278 292 846.570 863.524 263 863.787
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
113.113 0 113.113 97.775 0 97.775
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
733.165 292 733.457 765.749 263 766.012
CARİ VERGİ BORCU
(10) 85.764 0 85.764 44.089 0 44.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.309 776.640 1.229.949 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.044.038 131.268 1.175.306 592.241 32.739 624.980
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.699.621 0 2.699.621 2.636.078 0 2.636.078
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
70.323 0 70.323 78.800 0 78.800
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.865 0 -2.865 -1.986 0 -1.986
Kar Yedekleri
708.308 0 708.308 661.691 0 661.691
Yasal Yedekler
116.942 0 116.942 114.311 0 114.311
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
475.224 0 475.224 460.977 0 460.977
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 0 86.403
Kar veya Zarar
72.899 0 72.899 46.617 0 46.617
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.207 0 8.207 -6.000 0 -6.000
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.692 0 64.692 52.617 0 52.617
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.034.735 18.203.485 41.238.220 20.005.907 17.498.548 37.504.455
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.358.774 2.301.802 1.192.953 749.165
Kredilerden Alınan Faizler
2.841.654 1.998.654 991.982 653.519
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72.014 0 28.888 0
Bankalardan Alınan Faizler
14.161 5.291 5.298 1.286
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
529 1.311 189 819
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
429.618 291.862 166.432 92.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
477 1.209 129 484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.134 66.327 22.626 21.765
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
363.007 224.326 143.677 70.600
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
798 4.684 164 692
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.156.046 -1.141.263 -738.182 -391.129
Mevduata Verilen Faizler
-1.816.666 -844.656 -647.858 -288.898
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.240 -26.013 -5.592 -5.628
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-155.238 -64.101 -25.736 -29.404
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-127.235 -147.443 -44.014 -50.346
Kiralama Faiz Giderleri
-32.820 -21.990 -12.619 -5.915
Diğer Faiz Giderleri
-7.847 -37.060 -2.363 -10.938
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.202.728 1.160.539 454.771 358.036
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
315.510 167.414 117.964 48.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
746.937 218.022 317.376 66.416
Gayri Nakdi Kredilerden
49.690 47.149 17.215 14.433
Diğer
697.247 170.873 300.161 51.983
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-431.427 -50.608 -199.412 -17.626
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-431.427 -50.608 -199.412 -17.626
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 14.226 306 19 236
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -257.567 -119.715 -96.386 -77.885
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-14.952 16.523 -2.027 -9.586
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
77.046 337.522 -319.661 -473.760 -51.768 -167.937
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 188.221 100.054 20.725 33.300
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.463.118 1.308.598 497.093 362.477
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -401.510 -462.627 -131.776 -126.420
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 -12.838 19 42.255
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-476.540 -375.680 -160.107 -127.022
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -545.386 -438.425 -176.506 -152.749
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.682 19.028 28.723 -1.459
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 39.682 19.028 28.723 -1.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 25.010 -5.655 -5.023 5.386
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.683 -18.068 -2.621 5.645
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35.693 12.413 -2.402 -259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 64.692 13.373 23.700 3.927
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 64.692 13.373 23.700 3.927
Grubun Karı (Zararı)
64.692 13.373 23.700 3.927
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03500000 0,01200000 0,01300000 0,00300000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973067
BIST