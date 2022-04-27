***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.04.2022 21:41
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -372 0 0 0 16.884 16.512 0 16.512
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -2.358 0 708.308 -738 16.884 2.651.852 0 2.651.852
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.355 0 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.355 0 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 405.632 405.689 0 405.689
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -647 0 -647 0 -647
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.298 0 976.845 -647 405.632 3.391.611 0 3.391.611
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.628.825 22.287.602 31.916.427 11.884.460 25.220.512 37.104.972
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 4.157.834 4.610.519 8.768.353 3.425.891 4.755.005 8.180.896
Teminat Mektupları
3.978.125 1.505.015 5.483.140 3.383.579 1.356.612 4.740.191
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
216.728 13.035 229.763 137.898 15.855 153.753
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektuplarş (Azalış)
1.150.659 -375.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
117.261 68.743
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
463.696 410.978
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.573.569 280.025
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
34.659 9.512
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-49.999 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.231 -6.391
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
391.363 139.463
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.271 28.285
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-724.031 -193.717
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
410.462 54.115
Diğer
-10.176 -12.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-66.009 -233.554
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.392 -209.799
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-34.970 -23.017
Diğer
-647 -738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
946.461 354.293
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.488.680 410.276
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.918.620 2.543.955
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.407.300 2.954.231
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
405.632 16.884
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
57 -372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
57 -372
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
71 -466
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14 94
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.689 16.512
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.749.784 12.954.967 14.704.751 1.942.354 10.254.498 12.196.852
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.391.668 12.818.685 14.210.353 1.387.123 9.951.260 11.338.383
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 811.812 11.646.723 12.458.535 1.395.943 8.725.064 10.121.007
Bankalar
(3) 40.389 1.171.962 1.212.351 347 1.226.196 1.226.543
Para Piyasalarından Alacaklar
550.191 0 550.191 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-10.724 0 -10.724 -9.167 0 -9.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.667 80.224 81.891 1.343 69.494 70.837
Devlet Borçlanma Senetleri
1.667 10.599 12.266 1.343 7.538 8.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 69.625 69.625 0 61.956 61.956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 327.645 0 327.645 524.443 0 524.443
Devlet Borçlanma Senetleri
320.239 0 320.239 517.037 0 517.037
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.406 0 7.406 7.406 0 7.406
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 28.804 56.058 84.862 29.445 233.744 263.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
28.804 56.058 84.862 29.445 233.744 263.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.571.117 15.916.006 36.487.123 19.912.398 14.246.972 34.159.370
Krediler
(5) 19.700.737 12.659.111 32.359.848 19.302.489 11.478.435 30.780.924
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.931.305 3.256.895 6.188.200 2.582.850 2.768.537 5.351.387
Devlet Borçlanma Senetleri
2.707.874 1.891.952 4.599.826 2.582.850 1.265.883 3.848.733
Diğer Finansal Varlıklar
223.431 1.364.943 1.588.374 0 1.502.654 1.502.654
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.060.925 0 -2.060.925 -1.972.941 0 -1.972.941
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 420.306 0 420.306 533.737 0 533.737
Satış Amaçlı
420.306 0 420.306 533.737 0 533.737
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
863.458 7.083 870.541 829.466 7.083 836.549
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 859.318 7.083 866.401 825.326 7.083 832.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
859.318 7.083 866.401 825.326 7.083 832.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 1.126.011 0 1.126.011 1.096.390 0 1.096.390
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 134.473 0 134.473 135.389 0 135.389
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
134.473 0 134.473 135.389 0 135.389
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 401.382 0 401.382 298.229 0 298.229
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.254.267 416.349 1.670.616 1.266.054 242.260 1.508.314
VARLIKLAR TOPLAMI
26.520.798 29.294.405 55.815.203 26.014.017 24.750.813 50.764.830
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 14.592.356 27.287.267 41.879.623 12.732.763 25.766.212 38.498.975
ALINAN KREDİLER
(3) 4.877 1.484.810 1.489.687 3.341 1.368.335 1.371.676
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.710.909 0 3.710.909 2.939.477 0 2.939.477
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 3.491 70.943 74.434 5.927 503.252 509.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.491 70.943 74.434 5.927 503.252 509.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 391.438 92 391.530 360.798 85 360.883
KARŞILIKLAR
(9) 1.150.844 21.348 1.172.192 1.140.961 438 1.141.399
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
145.044 0 145.044 128.309 0 128.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.005.800 21.348 1.027.148 1.012.652 438 1.013.090
CARİ VERGİ BORCU
(10) 304.220 0 304.220 149.378 0 149.378
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 454.444 1.280.713 1.735.157 454.386 1.138.816 1.593.202
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
454.444 1.280.713 1.735.157 454.386 1.138.816 1.593.202
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.297.804 368.036 1.665.840 985.411 228.681 1.214.092
ÖZKAYNAKLAR
(13) 3.391.611 0 3.391.611 2.986.569 0 2.986.569
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
162.123 0 162.123 162.123 0 162.123
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.298 0 -3.298 -3.355 0 -3.355
Kar Yedekleri
976.845 0 976.845 708.308 0 708.308
Yasal Yedekler
129.681 0 129.681 116.942 0 116.942
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
713.649 0 713.649 475.224 0 475.224
Diğer Kar Yedekleri
133.515 0 133.515 116.142 0 116.142
Kar veya Zarar
404.985 0 404.985 268.537 0 268.537
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-647 0 -647 13.748 0 13.748
Dönem Net Kâr veya Zararı
405.632 0 405.632 254.789 0 254.789
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.301.994 30.513.209 55.815.203 21.759.011 29.005.819 50.764.830
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.529.044 1.048.106
Kredilerden Alınan Faizler
1.240.462 902.698
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
19.302 17.433
Bankalardan Alınan Faizler
1.539 3.552
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.945 320
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
263.755 122.527
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
383 216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
18.082 21.486
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
245.290 100.825
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.041 1.576
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -781.068 -661.869
Mevduata Verilen Faizler
-521.456 -537.399
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.502 -5.211
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-140.583 -64.979
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-60.511 -40.207
Kiralama Faiz Giderleri
-19.183 -9.450
Diğer Faiz Giderleri
-26.833 -4.623
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
747.976 386.237
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
107.098 81.293
Alınan Ücret ve Komisyonlar
355.455 144.847
Gayri Nakdi Kredilerden
21.580 15.289
Diğer
333.875 129.558
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-248.357 -63.554
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-248.357 -63.554
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.990 14.136
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 17.148 -72.218
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.794 -19.607
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
107.321 174.550
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-101.967 -227.161
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 234.771 79.866
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.111.983 489.314
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -126.803 -145.415
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -16.681 -12.593
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-222.471 -157.875
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -239.507 -162.850
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
506.521 10.581
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 506.521 10.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -100.889 6.303
Cari Vergi Karşılığı
-204.056 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -37.621
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
103.167 43.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 405.632 16.884
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 405.632 16.884
Grubun Karı (Zararı)
405.632 16.884
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21800000 0,00900000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024544
BIST