***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -372 0 0 0 16.884 16.512 0 16.512Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -2.358 0 708.308 -738 16.884 2.651.852 0 2.651.852Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.355 0 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.355 0 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 405.632 405.689 0 405.689Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -647 0 -647 0 -647Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 -3.298 0 976.845 -647 405.632 3.391.611 0 3.391.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.628.825 22.287.602 31.916.427 11.884.460 25.220.512 37.104.972GARANTİ VE KEFALETLER(1) 4.157.834 4.610.519 8.768.353 3.425.891 4.755.005 8.180.896Teminat Mektupları3.978.125 1.505.015 5.483.140 3.383.579 1.356.612 4.740.191Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler216.728 13.035 229.763 137.898 15.855 153.753Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektuplarş (Azalış)1.150.659 -375.965Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)117.261 68.743Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)463.696 410.978Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.573.569 280.025YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları34.659 9.512İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-49.999 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.231 -6.391Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller391.363 139.463Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.271 28.285Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-724.031 -193.717Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar410.462 54.115Diğer-10.176 -12.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-66.009 -233.554Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.392 -209.799İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-34.970 -23.017Diğer-647 -738Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi946.461 354.293Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.488.680 410.276Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.918.620 2.543.955Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.407.300 2.954.231Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)405.632 16.884DİĞER KAPSAMLI GELİRLER57 -372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar57 -372Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri71 -466Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14 94TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)405.689 16.512Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.749.784 12.954.967 14.704.751 1.942.354 10.254.498 12.196.852Nakit ve Nakit Benzerleri1.391.668 12.818.685 14.210.353 1.387.123 9.951.260 11.338.383Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 811.812 11.646.723 12.458.535 1.395.943 8.725.064 10.121.007Bankalar(3) 40.389 1.171.962 1.212.351 347 1.226.196 1.226.543Para Piyasalarından Alacaklar550.191 0 550.191 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-10.724 0 -10.724 -9.167 0 -9.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.667 80.224 81.891 1.343 69.494 70.837Devlet Borçlanma Senetleri1.667 10.599 12.266 1.343 7.538 8.881Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 69.625 69.625 0 61.956 61.956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 327.645 0 327.645 524.443 0 524.443Devlet Borçlanma Senetleri320.239 0 320.239 517.037 0 517.037Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.406 0 7.406 7.406 0 7.406Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 28.804 56.058 84.862 29.445 233.744 263.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı28.804 56.058 84.862 29.445 233.744 263.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.571.117 15.916.006 36.487.123 19.912.398 14.246.972 34.159.370Krediler(5) 19.700.737 12.659.111 32.359.848 19.302.489 11.478.435 30.780.924Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.931.305 3.256.895 6.188.200 2.582.850 2.768.537 5.351.387Devlet Borçlanma Senetleri2.707.874 1.891.952 4.599.826 2.582.850 1.265.883 3.848.733Diğer Finansal Varlıklar223.431 1.364.943 1.588.374 0 1.502.654 1.502.654Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.060.925 0 -2.060.925 -1.972.941 0 -1.972.941SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 420.306 0 420.306 533.737 0 533.737Satış Amaçlı420.306 0 420.306 533.737 0 533.737Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI863.458 7.083 870.541 829.466 7.083 836.549İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 859.318 7.083 866.401 825.326 7.083 832.409Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar859.318 7.083 866.401 825.326 7.083 832.409Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 1.126.011 0 1.126.011 1.096.390 0 1.096.390MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 134.473 0 134.473 135.389 0 135.389Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer134.473 0 134.473 135.389 0 135.389YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 401.382 0 401.382 298.229 0 298.229DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 1.254.267 416.349 1.670.616 1.266.054 242.260 1.508.314VARLIKLAR TOPLAMI26.520.798 29.294.405 55.815.203 26.014.017 24.750.813 50.764.830YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 14.592.356 27.287.267 41.879.623 12.732.763 25.766.212 38.498.975ALINAN KREDİLER(3) 4.877 1.484.810 1.489.687 3.341 1.368.335 1.371.676PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 3.710.909 0 3.710.909 2.939.477 0 2.939.477İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 3.491 70.943 74.434 5.927 503.252 509.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.491 70.943 74.434 5.927 503.252 509.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 391.438 92 391.530 360.798 85 360.883KARŞILIKLAR(9) 1.150.844 21.348 1.172.192 1.140.961 438 1.141.399Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı145.044 0 145.044 128.309 0 128.309Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.005.800 21.348 1.027.148 1.012.652 438 1.013.090CARİ VERGİ BORCU(10) 304.220 0 304.220 149.378 0 149.378ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 454.444 1.280.713 1.735.157 454.386 1.138.816 1.593.202Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları454.444 1.280.713 1.735.157 454.386 1.138.816 1.593.202DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 1.297.804 368.036 1.665.840 985.411 228.681 1.214.092ÖZKAYNAKLAR(13) 3.391.611 0 3.391.611 2.986.569 0 2.986.569Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 909 0 909Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler162.123 0 162.123 162.123 0 162.123Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.298 0 -3.298 -3.355 0 -3.355Kar Yedekleri976.845 0 976.845 708.308 0 708.308Yasal Yedekler129.681 0 129.681 116.942 0 116.942Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler713.649 0 713.649 475.224 0 475.224Diğer Kar Yedekleri133.515 0 133.515 116.142 0 116.142Kar veya Zarar404.985 0 404.985 268.537 0 268.537Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-647 0 -647 13.748 0 13.748Dönem Net Kâr veya Zararı405.632 0 405.632 254.789 0 254.789Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.301.994 30.513.209 55.815.203 21.759.011 29.005.819 50.764.830Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.529.044 1.048.106Kredilerden Alınan Faizler1.240.462 902.698Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler19.302 17.433Bankalardan Alınan Faizler1.539 3.552Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.945 320Menkul Değerlerden Alınan Faizler263.755 122.527Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar383 216Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar18.082 21.486İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler245.290 100.825Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.041 1.576FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -781.068 -661.869Mevduata Verilen Faizler-521.456 -537.399Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-12.502 -5.211Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-140.583 -64.979İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-60.511 -40.207Kiralama Faiz Giderleri-19.183 -9.450Diğer Faiz Giderleri-26.833 -4.623NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ747.976 386.237NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ107.098 81.293Alınan Ücret ve Komisyonlar355.455 144.847Gayri Nakdi Kredilerden21.580 15.289Diğer333.875 129.558Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-248.357 -63.554Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-248.357 -63.554TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.990 14.136TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 17.148 -72.218Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)11.794 -19.607Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)107.321 174.550Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-101.967 -227.161DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 234.771 79.866FAALİYET BRÜT KÂRI1.111.983 489.314BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -126.803 -145.415DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -16.681 -12.593PERSONEL GİDERLERİ (-)-222.471 -157.875DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -239.507 -162.850NET FAALİYET KARI (ZARARI)506.521 10.581BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 506.521 10.581SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -100.889 6.303Cari Vergi Karşılığı-204.056 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -37.621Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi103.167 43.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 405.632 16.884DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 405.632 16.884Grubun Karı (Zararı)405.632 16.884Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21800000 0,00900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024544BIST