***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.185 0 0 0 -462 0 0 0 40.992 36.345 0 36.345Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.231 0 5.231 0 5.231Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 87.123 -12.508 0 0 -2.448 0 708.308 3.671 40.992 2.676.094 0 2.676.094Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 909 -9.953 194.110 -31.987 0 0 0 -3.355 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 0 -3.355 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 210.446 1.999 0 0 0 -275 0 0 752.525 964.695 0 964.695Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 909 0 -9.953 404.556 -29.988 0 0 0 -3.630 976.845 -1.276 752.525 3.949.988 0 3.949.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.534.675 23.318.495 33.853.170 11.884.460 25.220.512 37.104.972GARANTİ VE KEFALETLER(1) 4.732.812 4.424.667 9.157.479 3.425.891 4.755.005 8.180.896Teminat Mektupları4.142.299 1.577.599 5.719.898 3.383.579 1.356.612 4.740.191Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler275.628 32.469 308.097 137.898 15.855 153.753Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.866.671 1.545.130 5.411.801 3.245.681 1.340.757 4.586.438Banka Kredileri0 10.140 10.140 0 18.904 18.904İthalat Kabul Kredileri0 10.140 10.140 0 18.904 18.904Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050Belgeli Akreditifler8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891T.C. Merkez Bankasına Cirolar524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden354.3 588.918 Para ve Faiz Swap İşlemleri 8.248.483 931.594 931.5 91 913.981 0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.598.672 2.598.672 0 2.104.564 2.104.564EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER794.250.477 903.239.366 1.697.489.843 726.286.998 755.036.218 1.481.323.216EMANET KIYMETLER5.488.286 4.320.305 9.808.591 4.394.764 3.972.524 8.367.288Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler126.162 1.003.909 1.130.071 126.162 449.736 575.898Tahsile Alınan Çekler4.992.502 378.349 5.370.851 4.074.164 426.360 4.500.524Tahsile Alınan Ticari Senetler366.160 849.308 1.215.468 190.974 1.287.244 1.478.218Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 1.588.881 1.591.461 2.580 1.409.298 1.411.878İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler881 499.858 500.739 883 399.886 400.769Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER786.968.369 898.077.453 1.685.045.822 719.889.689 750.293.469 1.470.183.158Menkul Kıymetler0 80.757 80.757 0 4.042 4.042Teminat Senetleri165.868.085 109.782.186 275.650.271 146.933.988 90.353.788 237.287.776Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 165.951.776 156.954.092 322.905.868Diğer Rehinli Kıymetler447.928.357 603.129.000 1.051.057.357 405.023.272 502.899.457 907.922.729Rehinli Kıymet Alanlar1.948.440 80.733 2.029.173 1.980.653 82.090 2.062.743KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.793.822 841.608 2.635.430 2.002.545 770.225 2.772.770BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI804.785.152 926.557.861 1.731.343.013 738.171.458 780.256.730 1.518.428.188Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-659.296 -675.066Alınan Faizler2.374.892 1.567.500Ödenen Faizler-1.521.054 -1.369.035Alınan Temettüler6.521 14.207Alınan Ücret ve Komisyonlar782.904 429.561Elde Edilen Diğer Kazançlar362.224 274.208Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar390.648 292.664Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-464.012 -319.540Ödenen Vergiler-204.052 0Diğer-2.387.367 -1.564.631Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-277.044 53.600Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-12.694 -1.223Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-310.057 327.145Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.312.832 -1.060.734Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)251.170 1.321.304Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)95.737 -1.206.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)523.825 91.810Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)487.807 581.390Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-936.340 -621.466YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları875.083 368.030İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-64.865 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.554 -22.531Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller462.380 255.104Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.275 28.287Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-809.600 -193.717Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.305.150 326.915Diğer-21.703 -26.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-136.036 -281.533Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-62.926 -234.020İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-71.834 -45.954Diğer-1.276 -1.559Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.029.047 523.437Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.831.754 -11.532Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.918.620 2.543.955Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.750.374 2.532.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)752.525 40.992DİĞER KAPSAMLI GELİRLER212.170 -4.647Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar212.445 -4.185Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)296.778 -5.231Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.333 1.046Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-275 -462Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-612 -612Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler337 150TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)964.695 36.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.036.215 12.728.756 14.764.971 1.942.354 10.254.498 12.196.852Nakit ve Nakit Benzerleri1.659.280 12.552.503 14.211.783 1.387.123 9.951.260 11.338.383Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 1.670.382 10.744.467 12.414.849 1.395.943 8.725.064 10.121.007Bankalar(3) 186 1.808.036 1.808.222 347 1.226.196 1.226.543Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-11.288 0 -11.288 -9.167 0 -9.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.831 88.728 90.559 1.343 69.494 70.837Devlet Borçlanma Senetleri1.831 18.391 20.222 1.343 7.538 8.881Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 70.337 70.337 0 61.956 61.956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 342.136 0 342.136 524.443 0 524.443Devlet Borçlanma Senetleri334.730 0 334.730 517.037 0 517.037Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.406 0 7.406 7.406 0 7.406Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 32.968 87.525 120.493 29.445 233.744 263.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı32.968 87.525 120.493 29.445 233.744 263.189Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.194.004 15.823.055 38.017.059 19.912.398 14.246.972 34.159.370Krediler(5) 20.742.946 12.942.791 33.685.737 19.302.489 11.478.435 30.780.924Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 3.368.233 2.880.264 6.248.497 2.582.850 2.768.537 5.351.387Devlet Borçlanma Senetleri3.127.021 2.266.548 5.393.569 2.582.850 1.265.883 3.848.733Diğer Finansal Varlıklar241.212 613.716 854.928 0 1.502.654 1.502.654Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.917.175 0 -1.917.175 -1.972.941 0 -1.972.941SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 401.406 0 401.406 533.737 0 533.737Satış Amaçlı401.406 0 401.406 533.737 0 533.737Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI928.314 7.083 935.397 829.466 7.083 836.549İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 924.174 7.083 931.257 825.326 7.083 832.409Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar924.174 7.083 931.257 825.326 7.083 832.409Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 1.449.106 0 1.449.106 1.096.390 0 1.096.390MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 134.475 0 134.475 135.389 0 135.389Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer134.475 0 134.475 135.389 0 135.389YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 511.994 0 511.994 298.229 0 298.229DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 1.673.107 295.066 1.968.173 1.266.054 242.260 1.508.314VARLIKLAR TOPLAMI29.328.621 28.853.960 58.182.581 26.014.017 24.750.813 50.764.830YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 16.636.222 26.631.936 43.268.158 12.732.763 25.766.212 38.498.975ALINAN KREDİLER(3) 4.249 1.895.003 1.899.252 3.341 1.368.335 1.371.676PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 3.068.861 0 3.068.861 2.939.477 0 2.939.477İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 9.839 68.020 77.859 5.927 503.252 509.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.839 68.020 77.859 5.927 503.252 509.179Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 416.418 98 416.516 360.798 85 360.883KARŞILIKLAR(9) 1.442.933 2.035 1.444.968 1.140.961 438 1.141.399Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı155.937 0 155.937 128.309 0 128.309Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.286.996 2.035 1.289.031 1.012.652 438 1.013.090CARİ VERGİ BORCU(10) 295.963 0 295.963 149.378 0 149.378ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 1.628.463 253.992 1.882.455 985.411 228.681 1.214.092ÖZKAYNAKLAR(13) 3.949.988 0 3.949.988 2.986.569 0 2.986.569Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044Hisse Senedi İhraç Primleri909 0 909 909 0 909Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler374.568 0 374.568 162.123 0 162.123Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.630 0 -3.630 -3.355 0 -3.355Kar Yedekleri976.845 0 976.845 708.308 0 708.308Yasal Yedekler129.681 0 129.681 116.942 0 116.942Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler713.649 0 713.649 475.224 0 475.224Diğer Kar Yedekleri133.515 0 133.515 116.142 0 116.142Kar veya Zarar751.249 0 751.249 268.537 0 268.537Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-1.276 0 -1.276 13.748 0 13.748Dönem Net Kâr veya Zararı752.525 0 752.525 254.789 0 254.789Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.906.849 30.275.732 58.182.581 21.759.011 29.005.819 50.764.830Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 3.384.507 2.165.821 1.855.463 1.117.715Kredilerden Alınan Faizler2.545.234 1.849.672 1.304.772 946.974Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler23.332 43.126 4.030 25.693Bankalardan Alınan Faizler6.708 8.863 5.169 4.242Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler51.219 340 48.274 20Menkul Değerlerden Alınan Faizler756.726 263.186 492.971 140.659Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar651 348 268 132Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar31.642 43.508 13.560 22.022İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler724.433 219.330 479.143 118.505Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri1.288 634 247 127FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.711.629 -1.417.864 -930.561 -755.995Mevduata Verilen Faizler-1.091.650 -1.168.808 -570.194 -631.409Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-28.120 -10.648 -15.618 -5.437Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-337.210 -129.502 -196.627 -64.523İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-134.930 -83.221 -74.419 -43.014Kiralama Faiz Giderleri-39.887 -20.201 -20.704 -10.751Diğer Faiz Giderleri-79.832 -5.484 -52.999 -861NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.672.878 747.957 924.902 361.720NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ197.929 197.546 90.831 116.253Alınan Ücret ve Komisyonlar782.904 0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 752.525 40.992 346.893 24.108Grubun Karı (Zararı)752.525 40.992 346.893 24.108Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40500000 0,02200000 0,18700000 0,01300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051665BIST