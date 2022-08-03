***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
03.08.2022 21:28
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 91.308 -12.508 0 0 -1.986 0 661.691 46.617 0 2.636.078 0 2.636.078
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.185 0 0 0 -462 0 0 0 40.992 36.345 0 36.345
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.560 0 -1.560 0 -1.560
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.231 0 5.231 0 5.231
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.617 -46.617 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 87.123 -12.508 0 0 -2.448 0 708.308 3.671 40.992 2.676.094 0 2.676.094
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 909 -9.953 194.110 -31.987 0 0 0 -3.355 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 909 0 -9.953 194.110 -31.987 0 0 0 -3.355 708.308 268.537 0 2.986.569 0 2.986.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 210.446 1.999 0 0 0 -275 0 0 752.525 964.695 0 964.695
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.537 -268.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 909 0 -9.953 404.556 -29.988 0 0 0 -3.630 976.845 -1.276 752.525 3.949.988 0 3.949.988
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.534.675 23.318.495 33.853.170 11.884.460 25.220.512 37.104.972
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 4.732.812 4.424.667 9.157.479 3.425.891 4.755.005 8.180.896
Teminat Mektupları
4.142.299 1.577.599 5.719.898 3.383.579 1.356.612 4.740.191
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
275.628 32.469 308.097 137.898 15.855 153.753
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.866.671 1.545.130 5.411.801 3.245.681 1.340.757 4.586.438
Banka Kredileri
0 10.140 10.140 0 18.904 18.904
İthalat Kabul Kredileri
0 10.140 10.140 0 18.904 18.904
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050
Belgeli Akreditifler
8.422 237.949 246.371 0 375.050 375.050
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
524.030 661.851 1.185.881 26.800 1.305.091 1.331.891
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
354.3 588.918 Para ve Faiz Swap İşlemleri 8.248.483 931.594 931.5 91 913.981 0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.598.672 2.598.672 0 2.104.564 2.104.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
794.250.477 903.239.366 1.697.489.843 726.286.998 755.036.218 1.481.323.216
EMANET KIYMETLER
5.488.286 4.320.305 9.808.591 4.394.764 3.972.524 8.367.288
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.162 1.003.909 1.130.071 126.162 449.736 575.898
Tahsile Alınan Çekler
4.992.502 378.349 5.370.851 4.074.164 426.360 4.500.524
Tahsile Alınan Ticari Senetler
366.160 849.308 1.215.468 190.974 1.287.244 1.478.218
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.580 1.588.881 1.591.461 2.580 1.409.298 1.411.878
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
881 499.858 500.739 883 399.886 400.769
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
786.968.369 898.077.453 1.685.045.822 719.889.689 750.293.469 1.470.183.158
Menkul Kıymetler
0 80.757 80.757 0 4.042 4.042
Teminat Senetleri
165.868.085 109.782.186 275.650.271 146.933.988 90.353.788 237.287.776
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 165.951.776 156.954.092 322.905.868
Diğer Rehinli Kıymetler
447.928.357 603.129.000 1.051.057.357 405.023.272 502.899.457 907.922.729
Rehinli Kıymet Alanlar
1.948.440 80.733 2.029.173 1.980.653 82.090 2.062.743
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.793.822 841.608 2.635.430 2.002.545 770.225 2.772.770
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
804.785.152 926.557.861 1.731.343.013 738.171.458 780.256.730 1.518.428.188
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-659.296 -675.066
Alınan Faizler
2.374.892 1.567.500
Ödenen Faizler
-1.521.054 -1.369.035
Alınan Temettüler
6.521 14.207
Alınan Ücret ve Komisyonlar
782.904 429.561
Elde Edilen Diğer Kazançlar
362.224 274.208
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
390.648 292.664
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-464.012 -319.540
Ödenen Vergiler
-204.052 0
Diğer
-2.387.367 -1.564.631
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-277.044 53.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.694 -1.223
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-310.057 327.145
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.312.832 -1.060.734
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
251.170 1.321.304
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
95.737 -1.206.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
523.825 91.810
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
487.807 581.390
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-936.340 -621.466
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
875.083 368.030
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-64.865 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.554 -22.531
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
462.380 255.104
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.275 28.287
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-809.600 -193.717
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.305.150 326.915
Diğer
-21.703 -26.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-136.036 -281.533
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-62.926 -234.020
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-71.834 -45.954
Diğer
-1.276 -1.559
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.029.047 523.437
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.831.754 -11.532
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.918.620 2.543.955
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.750.374 2.532.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
752.525 40.992
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
212.170 -4.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
212.445 -4.185
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
296.778 -5.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.333 1.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-275 -462
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-612 -612
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
337 150
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
964.695 36.345
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.036.215 12.728.756 14.764.971 1.942.354 10.254.498 12.196.852
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.659.280 12.552.503 14.211.783 1.387.123 9.951.260 11.338.383
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.670.382 10.744.467 12.414.849 1.395.943 8.725.064 10.121.007
Bankalar
(3) 186 1.808.036 1.808.222 347 1.226.196 1.226.543
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-11.288 0 -11.288 -9.167 0 -9.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.831 88.728 90.559 1.343 69.494 70.837
Devlet Borçlanma Senetleri
1.831 18.391 20.222 1.343 7.538 8.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 70.337 70.337 0 61.956 61.956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 342.136 0 342.136 524.443 0 524.443
Devlet Borçlanma Senetleri
334.730 0 334.730 517.037 0 517.037
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.406 0 7.406 7.406 0 7.406
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(11) 32.968 87.525 120.493 29.445 233.744 263.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
32.968 87.525 120.493 29.445 233.744 263.189
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.194.004 15.823.055 38.017.059 19.912.398 14.246.972 34.159.370
Krediler
(5) 20.742.946 12.942.791 33.685.737 19.302.489 11.478.435 30.780.924
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 3.368.233 2.880.264 6.248.497 2.582.850 2.768.537 5.351.387
Devlet Borçlanma Senetleri
3.127.021 2.266.548 5.393.569 2.582.850 1.265.883 3.848.733
Diğer Finansal Varlıklar
241.212 613.716 854.928 0 1.502.654 1.502.654
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.917.175 0 -1.917.175 -1.972.941 0 -1.972.941
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 401.406 0 401.406 533.737 0 533.737
Satış Amaçlı
401.406 0 401.406 533.737 0 533.737
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
928.314 7.083 935.397 829.466 7.083 836.549
İştirakler (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 924.174 7.083 931.257 825.326 7.083 832.409
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
924.174 7.083 931.257 825.326 7.083 832.409
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 1.449.106 0 1.449.106 1.096.390 0 1.096.390
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 134.475 0 134.475 135.389 0 135.389
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
134.475 0 134.475 135.389 0 135.389
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 511.994 0 511.994 298.229 0 298.229
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.673.107 295.066 1.968.173 1.266.054 242.260 1.508.314
VARLIKLAR TOPLAMI
29.328.621 28.853.960 58.182.581 26.014.017 24.750.813 50.764.830
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 16.636.222 26.631.936 43.268.158 12.732.763 25.766.212 38.498.975
ALINAN KREDİLER
(3) 4.249 1.895.003 1.899.252 3.341 1.368.335 1.371.676
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 3.068.861 0 3.068.861 2.939.477 0 2.939.477
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 9.839 68.020 77.859 5.927 503.252 509.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.839 68.020 77.859 5.927 503.252 509.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 416.418 98 416.516 360.798 85 360.883
KARŞILIKLAR
(9) 1.442.933 2.035 1.444.968 1.140.961 438 1.141.399
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
155.937 0 155.937 128.309 0 128.309
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.286.996 2.035 1.289.031 1.012.652 438 1.013.090
CARİ VERGİ BORCU
(10) 295.963 0 295.963 149.378 0 149.378
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
453.913 1.424.648 1.878.561 454.386 1.138.816 1.593.202
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 1.628.463 253.992 1.882.455 985.411 228.681 1.214.092
ÖZKAYNAKLAR
(13) 3.949.988 0 3.949.988 2.986.569 0 2.986.569
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
-9.044 0 -9.044 -9.044 0 -9.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
909 0 909 909 0 909
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-9.953 0 -9.953 -9.953 0 -9.953
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
374.568 0 374.568 162.123 0 162.123
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.630 0 -3.630 -3.355 0 -3.355
Kar Yedekleri
976.845 0 976.845 708.308 0 708.308
Yasal Yedekler
129.681 0 129.681 116.942 0 116.942
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
713.649 0 713.649 475.224 0 475.224
Diğer Kar Yedekleri
133.515 0 133.515 116.142 0 116.142
Kar veya Zarar
751.249 0 751.249 268.537 0 268.537
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-1.276 0 -1.276 13.748 0 13.748
Dönem Net Kâr veya Zararı
752.525 0 752.525 254.789 0 254.789
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.906.849 30.275.732 58.182.581 21.759.011 29.005.819 50.764.830
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.384.507 2.165.821 1.855.463 1.117.715
Kredilerden Alınan Faizler
2.545.234 1.849.672 1.304.772 946.974
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.332 43.126 4.030 25.693
Bankalardan Alınan Faizler
6.708 8.863 5.169 4.242
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
51.219 340 48.274 20
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756.726 263.186 492.971 140.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
651 348 268 132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
31.642 43.508 13.560 22.022
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
724.433 219.330 479.143 118.505
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.288 634 247 127
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.711.629 -1.417.864 -930.561 -755.995
Mevduata Verilen Faizler
-1.091.650 -1.168.808 -570.194 -631.409
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.120 -10.648 -15.618 -5.437
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-337.210 -129.502 -196.627 -64.523
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-134.930 -83.221 -74.419 -43.014
Kiralama Faiz Giderleri
-39.887 -20.201 -20.704 -10.751
Diğer Faiz Giderleri
-79.832 -5.484 -52.999 -861
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.672.878 747.957 924.902 361.720
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
197.929 197.546 90.831 116.253
Alınan Ücret ve Komisyonlar
782.904 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 752.525 40.992 346.893 24.108
Grubun Karı (Zararı)
752.525 40.992 346.893 24.108
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40500000 0,02200000 0,18700000 0,01300000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051665
BIST