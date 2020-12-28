***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2020 19:04
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 24.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Esas Sözleşme'nin "Nisap" başlıklı 52 inci maddesinin ekte yer Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesine, tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuru yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmişti. Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895273
BIST
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|TKURU
|229,90
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|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
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|DAGHL
|13,86
|2.448.447
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|JANTS
|317,90
|236.728.829
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|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
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|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
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|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
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|BRSAN
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|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
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|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4103
|7,4258
|% -2,12
|
|Euro
|9,0497
|9,0758
|% -1,80
|
|Sterlin
|9,9513
|10,0012
|% -2,90
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% -1,99
|
|Riyal
|1,9707
|1,9806
|% -2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,57
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
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|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
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|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,68
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
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|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,06
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