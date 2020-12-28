***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 24.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Esas Sözleşme'nin "Nisap" başlıklı 52 inci maddesinin ekte yer Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesine, tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na ve Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvuru yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmişti. Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895273BIST