***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.01.2021 18:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.12.2020 tarihli kararı ile Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52 inci maddesinin tadil edilerek, onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Kurul'un 06.01.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup Kurul onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897872
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3737
En Düşük
7,2382
18:059,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0619
En Düşük
8,8939
18:05453,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,45
|Açılış
|: 453,54
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,62
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3623
|7,3701
|% 0,88
|
|Euro
|9,0482
|9,0565
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,9584
|10,0083
|% 0,44
|
|Frank
|8,2805
|8,3304
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9565
|1,9663
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-0,94
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,53
|54,53
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
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17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem