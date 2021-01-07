***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.12.2020 tarihli kararı ile Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52 inci maddesinin tadil edilerek, onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvurumuz Kurul'un 06.01.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup Kurul onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897872BIST