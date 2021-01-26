***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.01.2021 19:40
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.01.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulacağı belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904524
BIST
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En Düşük
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|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
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|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
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|KONTR
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|140.446.180
|% 9,99
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|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
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|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
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|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
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|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3400
|7,3454
|% -0,80
|
|Euro
|8,9270
|8,9346
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,0578
|10,1083
|% -0,33
|
|Frank
|8,2456
|8,2953
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-3,43
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,01
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|B. Petrol
|55,64
|55,64
|-0,04
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