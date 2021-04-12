***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 18:33
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 52. maddesi tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
52 12/04/2021 12/04/2021 10307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926937
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0078
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,10
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1416
|8,1463
|% -0,10
|
|Euro
|9,7019
|9,7110
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1629
|11,2189
|% 0,19
|
|Frank
|8,7971
|8,8501
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1654
|2,1763
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,53
|