***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız Esas Sözleşmesi'nin 52. maddesi tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No52 12/04/2021 12/04/2021 10307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926937BIST