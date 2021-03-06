***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
06.03.2021 00:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2021
Karar Sayısı
70
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Bankamızın, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu", "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912402 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912401 adreslerinde yayınlanan Bankamız Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları tarafımızdan incelenmiş olup
a.) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ilgili Uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
b.) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Nariman ZHARKINBAYEV
Genel Müdür Vekili,
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Aidar RYSKULOV
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi
Çetin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi
Levend TORUSDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Başkan Üyesi
Mehmet ERTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi
Burak Latif LATİFOĞLU
Mali Kontrol, Raporlama, Bütçe
Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915728
BIST