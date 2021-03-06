***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2021Karar Sayısı70SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIBankamızın, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren Hesap Dönemi'ne ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i hükümlerine göre hazırlanmış "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu", "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912402 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912401 adreslerinde yayınlanan Bankamız Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları tarafımızdan incelenmiş olupa.) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ilgili Uyum raporlamalarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,b.) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Bankamızın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Nariman ZHARKINBAYEVGenel Müdür Vekili,Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiAidar RYSKULOVYönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi ÜyesiÇetin AYDINYönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi ÜyesiLevend TORUSDAĞYönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Başkan ÜyesiMehmet ERTÜRKMENYönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi ÜyesiBurak Latif LATİFOĞLUMali Kontrol, Raporlama, BütçeYönetimi Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915728BIST