***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 21:34
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın atanmasına ilişkin 28.03.2019 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
7 - 2019 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9 - Denetçinin seçilmesi.
10 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem - Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Gündem Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 31 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,
3. 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,
4. 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
6.. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,
7. 2019 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlere zam yapılmadan 2020 yılı için de aynı şekilde devam edilmesine,
9. Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 31 03 2020 Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Şekerbank T.A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833691
BIST