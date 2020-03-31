***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde yapılmıştırYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın atanmasına ilişkin 28.03.2019 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.7 - 2019 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.9 - Denetçinin seçilmesi.10 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem - Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Gündem Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 31 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,3. 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,4. 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,6.. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,7. 2019 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,8. Yönetim Kurulu Üyelerine 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlere zam yapılmadan 2020 yılı için de aynı şekilde devam edilmesine,9. Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 31 03 2020 Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Şekerbank T.A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarBankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833691BIST