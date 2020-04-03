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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2020 19:21
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Bankamızın 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul bilgilendirme dokumanı ve ilgili diğer belgeler ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834765


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Frank 6,8738 6,9152 % 1,60  
Riyal 1,7889 1,7979 % 2,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.620 5,91  
Altın Gr. 351 352 8,09  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,33 14,37 -0,11  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 33,13 33,13 3,19  
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