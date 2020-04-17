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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2020 22:11
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Invitation Letter.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında Bankamızın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dünya genelinde yaşanan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, yurtdışı ortakların ulaşım imkanlarının ortadan kalkması, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yasaklardan dolayı oluşan fiili imkansızlık durumları dikkate alınarak 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10:00'da aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839197


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