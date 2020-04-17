***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 17.04.2020Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında Bankamızın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dünya genelinde yaşanan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, yurtdışı ortakların ulaşım imkanlarının ortadan kalkması, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yasaklardan dolayı oluşan fiili imkansızlık durumları dikkate alınarak 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10:00'da aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839197BIST