***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.06.2020 23:27
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 18 Haziran 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Sermaye artırımına ilişkin işlemlerin kayıtlı sermaye sistemi üzerinden tamamlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmış, görev süreleri ve ödenecek ücretlere karar verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 18.06.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851911
BIST