***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla esas sözleşme tadili gerçekleştirilecektir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 ŞEKERBANK T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Amendment Text of The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka'nın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, hissedarların yeni pay alım hakları kısıtlanmadan en az 702.000.000 (Yediyüzikimilyon) TL tutarında nakdi sermaye artışı yapılması, söz konusu sermaye artırımının kayıtlı sermaye sisteminde daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşıldığından bu işlemlerin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek tamamlanması ile kayıtlı sermaye tavanının en az 2.500.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve bu hususlara yönelik esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısının hazırlanması ve bu konuya ilişkin yasal mercilerden gerekli tüm izinlerin alınmasına müteakip düzenlenecek Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme tadil tasarısının hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulmasına karar verilmişti.Bu çerçevede Bankamız Yönetim Kurulu 02.07.2020 tarihli toplantısında1- Sermaye artırım süreçlerinde daha etkin ve hızlı bir sürecin işletilmesi amaçlarıyla Bankamızca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,2- Bankamızın tabana yaygın büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda ülkemize faydalı olacak şekilde öngörülen büyümeyi sağlamak, pazar payımızı ve müşteri adetlerimizi arttırarak hedeflenen karlılığı gerçekleştirilebilmek için, Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılması, bu doğrultuda hazırlanan tadil metnine göre Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesiİşlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulması ve esas sözleşme tadil metninin ortakların onayına sunulması için 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasıyla ilgili gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854281BIST