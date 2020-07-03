***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.07.2020 02:36
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla esas sözleşme tadili gerçekleştirilecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 ŞEKERBANK T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Amendment Text of The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka'nın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, hissedarların yeni pay alım hakları kısıtlanmadan en az 702.000.000 (Yediyüzikimilyon) TL tutarında nakdi sermaye artışı yapılması, söz konusu sermaye artırımının kayıtlı sermaye sisteminde daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşıldığından bu işlemlerin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek tamamlanması ile kayıtlı sermaye tavanının en az 2.500.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve bu hususlara yönelik esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısının hazırlanması ve bu konuya ilişkin yasal mercilerden gerekli tüm izinlerin alınmasına müteakip düzenlenecek Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme tadil tasarısının hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulmasına karar verilmişti.
Bu çerçevede Bankamız Yönetim Kurulu 02.07.2020 tarihli toplantısında
1- Sermaye artırım süreçlerinde daha etkin ve hızlı bir sürecin işletilmesi amaçlarıyla Bankamızca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,
2- Bankamızın tabana yaygın büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda ülkemize faydalı olacak şekilde öngörülen büyümeyi sağlamak, pazar payımızı ve müşteri adetlerimizi arttırarak hedeflenen karlılığı gerçekleştirilebilmek için, Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL'ye çıkarılması, bu doğrultuda hazırlanan tadil metnine göre Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi
İşlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulması ve esas sözleşme tadil metninin ortakların onayına sunulması için 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasıyla ilgili gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854281
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