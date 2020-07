***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulunca esas sözleşme değişikliği ile ilgili tadil metninin onaylanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 ŞEKERBANK T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Amendment Text of The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarBankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.7045 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, ilgili onay yazısı bugün tarafımıza ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır. Onaylar sonrasında tadil metni 05 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859121BIST