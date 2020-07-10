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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.07.2020 20:21
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulunca esas sözleşme değişikliği ile ilgili tadil metninin onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4 ŞEKERBANK T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Amendment Text of The Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.7045 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, ilgili onay yazısı bugün tarafımıza ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacaktır. Onaylar sonrasında tadil metni 05 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859121


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SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
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Sterlin 8,6461 8,6894 % 0,23  
Frank 7,2634 7,3072 % -0,11  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -3,83  
Altın Gr. 397 397 -1,17  
Cumhuriyet 2.580 2.603 -1,70  
Tam 2.656 2.671 -1,70  
Yarım 1.290 1.307 -0,80  
Çeyrek 645 654 -0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,12 -0,00  
B. Petrol 43,26 43,26 0,91  
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