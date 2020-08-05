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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05 Ağustos 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için yeni bir çağrının yapılması.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu 05.08.2020 tarihinde, saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden %64,16 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu, ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için Banka esas sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen %67 oranındaki nitelikli çoğunluğun az bir fark ile sağlanamadığı görülmüştür.
Bu nedenle, Bankamız Yönetim Kurulu, 05 Ağustos 2020 tarihinde toplanarak, ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci defa, Sermaye Piyasası Kanunu'nun izin verdiği en kısa süreler göz önüne alınarak, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 11:00'de aynı gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir. Yapılacak olan bu ikinci toplantıda, Bankamız esas sözleşmesi gereği nitelikli çoğunluk aranmayacak olup kanuni çoğunlukla yetinilecektir. Bankanın ana hissedarları bu yasal çoğunluğu sağlayacak miktarda paya sahiptirler.
Diğer taraftan, 28 Ağustos 2020 tarihinde, saat 11:00'de yapılacak genel kurul toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçişin tamamlanmasını müteakip Yönetim Kurulunca bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecektir.
Ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin tehir tutanağı ve hazirun cetveli ile 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişin belgeler ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865476


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TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
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Tam 3.129 3.189 118,70  
Yarım 1.519 1.557 60,30  
Çeyrek 762 780 29,10  
Gümüş.Ons 27,07 27,10 1,08  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
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