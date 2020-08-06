***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokumanlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 5 28.08.2020 - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 28.08.2020 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarBankamızın 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul bilgilendirme dokumanı ve ilgili diğer belgeler ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866152BIST