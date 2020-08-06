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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokumanları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5 28.08.2020 - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 28.08.2020 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Invitation Letter.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Bankamızın 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin genel kurul bilgilendirme dokumanı ve ilgili diğer belgeler ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866152


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RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4894 9,5369 % 3,00  
Frank 7,9167 7,9644 % 2,48  
Riyal 1,9238 1,9334 % 2,70  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.057 2.057 18,76  
Altın Gr. 479 479 17,13  
Cumhuriyet 3.357 3.407 238,00  
Tam 3.274 3.454 270,00  
Yarım 1.589 1.674 119,50  
Çeyrek 797 842 63,60  
Gümüş.Ons 28,27 28,32 1,34  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,49  
B. Petrol 45,17 45,17 -0,02  
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