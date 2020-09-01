***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28 Ağustos 2020 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.08.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.3 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 5 28.08.2020 - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 28.08.2020 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Invitation Letter.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 28 Ağustos 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.2. Bankamız esas sözleşmesinin Semaye başlıklı 8. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.09.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 28.08.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarBankamızın 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Eylül 2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.09.2020 tarih ve 10150 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872722BIST