***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2020 18:07
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 28 Ağustos 2020 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5 28.08.2020 - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 28.08.2020 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 28 Ağustos 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Bankamız esas sözleşmesinin Semaye başlıklı 8. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.09.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 28.08.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Bankamızın 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01 Eylül 2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.09.2020 tarih ve 10150 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872722
BIST