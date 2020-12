***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.12.2020Genel Kurul Tarihi 29.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Articles of Association Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Aralık 2020 tarihli toplantısında Bankamız Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894839BIST