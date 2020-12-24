***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.12.2020 20:12
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.12.2020
Genel Kurul Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Articles of Association Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Aralık 2020 tarihli toplantısında Bankamız Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 11.00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894839
BIST