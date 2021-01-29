***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 18:19
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29 Ocak 2021 tarihinde toplanan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.12.2020
Genel Kurul Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.01.2021 Olağanüstü Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli 29.01.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden %49,83 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için Banka Esas Sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen %67 oranındaki nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.
Ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tehir tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906336
BIST