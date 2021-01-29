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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.01.2021 18:19



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29 Ocak 2021 tarihinde toplanan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.12.2020
Genel Kurul Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.01.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Toplantı nisabının sağlanamaması

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.01.2021 Olağanüstü Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli 29.01.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden %49,83 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için Banka Esas Sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen %67 oranındaki nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.
Ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tehir tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906336


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 15,40 338.214.512 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.011.057 % 10,00  
MMCAS 6,49 2.353.514 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.479.539 % 10,00  
ULUUN 17,83 207.311.506 % 9,99  
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Dolar 7,3129 7,3180 % -0,22  
Euro 8,8794 8,8851 % -0,21  
Sterlin 9,9991 10,0493 % -0,43  
Frank 8,1772 8,2264 % -0,57  
Riyal 1,9415 1,9513 % -0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,25  
Altın Gr. 436 436 1,99  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 0,60  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,08  
B. Petrol 55,28 55,28 0,18  
Seans Raporu 18:05
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