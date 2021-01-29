***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29 Ocak 2021 tarihinde toplanan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.12.2020Genel Kurul Tarihi 29.01.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Toplantı nisabının sağlanamamasıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.01.2021 Olağanüstü Genel Kurul İmzalı Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun cetveli 29.01.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurulu 29.01.2021 tarihinde, saat 11.00'de toplanmış, toplantı için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden %49,83 oranında hissenin toplantıda hazır bulunduğu görülmüş ancak ilk toplantı olması nedeniyle açılış için Banka Esas Sözleşmesinin 52. maddesinde öngörülen %67 oranındaki nitelikli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir.Ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tehir tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906336BIST