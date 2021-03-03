***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24 Şubat 2021 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.01.2021Genel Kurul Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 24 Şubat 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.2. Bankamız esas sözleşmesinin Nisap başlıklı 52. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.03.2021Ek AçıklamalarBankamızın 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914951BIST