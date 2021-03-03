***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 19:35
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 24 Şubat 2021 Tarihli Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 24 Şubat 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Bankamız esas sözleşmesinin Nisap başlıklı 52. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.03.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914951
BIST