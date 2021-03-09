***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2021 19:18
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 31 Mart 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
10 - Denetçinin seçilmesi.
11 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili 68. Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacağı duyurulmuştu.
Gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasa
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916653
BIST